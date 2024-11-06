Только испортите: как нельзя варить спагетти

Приготовление такого, на первый взгляд простого блюда, требует некоторых знаний.

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Как нельзя варить спагетти / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему нельзя ломать спагетти

Как итальянцы варят спагетти

Многие спорят, как правильно варить спагетти: целиком или ломая их пополам. Но если вы хотите приготовить пасту "по-итальянски", забудьте о том, чтобы ломать спагетти перед варкой — в Италии это считается кулинарным преступлением.

Главред узнал несколько причин, почему так делать не стоит.

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Ломать спагетти — значит испортить их текстуру

Когда спагетти ломают, они теряют свою характерную структуру. Такие макароны склонны перевариваться и терять свою упругость. Итальянцы ценят "аль денте" — это состояние пасты, когда она остается немного плотной на укус. Ломка спагетти лишает их нужной текстуры, и блюдо уже не получится таким вкусным, пишет портал На пенсии.

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Проблемы при поедании

Одно из главных неудобств разломанных спагетти — их становится сложно есть. Длинные спагетти удобно наматывать на вилку, иногда даже с помощью ложки. Это позволяет соусу держаться на пасте, придавая блюду насыщенность. Короткие же кусочки не наматываются на вилку и становятся неудобными для поедания.

Слипшаяся паста

Когда спагетти ломаются, из них интенсивнее выделяется крахмал. Это увеличивает риск слипания макарон. Целые спагетти варятся равномерно, и соус обволакивает их гладкой текстурой, а вот разломанные кусочки могут слипаться, что ухудшает общее впечатление от блюда.

Считается плохим тоном

Итальянцы верят, что ломка спагетти может навлечь неприятности. Считается, что если человек ломает макароны специально, он может принести неудачу тем, для кого готовит блюдо.

Чтобы приготовить спагетти правильно, лучше следовать традициям и варить их целиком — так ваше блюдо будет вкуснее и эстетичнее.

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