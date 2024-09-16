В холодной воде или кипятке: как правильно варить яйца - неожиданный ответ

Варка яиц может показаться простой задачей, но есть ряд нюансов, которые могут их испортить. Главред выяснил, почему яйца надо варить в холодной воде.

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Как правильно варить яйца - в холодной воде или кипятке / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Варка яиц - это простая кулинарная операция, но даже в этом вопросе есть множество нюансов, которые могут повлиять на конечный результат. О том, в какой воде варить яйца и, как правильно это делать рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" ведущий Руслан Сеничкин.

Куда бросать яйца: в кипящую воду или нет

Руслан Сеничкин во время своего кулинарного мастер-класса в прямом эфире акцентировал на том, почему нельзя варить яйца в горячей воде. По его словам, бросать яйца в кипящую воду - плохая идея. Это приводит к тресканию скорлупы и потере части содержимого во время варки.

Смотрите видео о том, в какую воду бросать яйца для варки:

Почему яйца не бросают в кипящую воду

"В теплую, но не горячую воду, кладем яйца. А почему не горячую? Потому что яйцо трескается и выливается прямо во время приготовления", - объясняет ведущий.

Для избежания таких проблем, Руслан Сеничкин рекомендует добавить немного соли или уксуса в воду. Это позволит укрепить скорлупу и уменьшить риск ее повреждения.

"Положите туда немного соли, несколько щепоток, или одну столовую ложку уксуса. Это залог того, что яйцо будет целым и легко чиститься", - сказал он.

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Сколько нужно варить яйца

Руслан также поделился советами по времени варки яиц, указывая на пять основных этапов приготовления:

2 минуты - для жидкого желтка4 минуты - для полужидкого желтка;

6 минут - для почти готового желтка;

8 минут - для яйца с полностью готовым желтком;

10 минут - для яиц "вкрутую".

Как варить яйца правильно

Ведущая программы "SuperГОСПОДАРКА" Ирина Гулей поделилась своими советами о том, как правильно варить яйца, чтобы они были вкусными и не трескались. Она отмечает, что уксусная кислота укрепляет скорлупу и предотвращает ее трескание во время варки.

"Перед тем, как варить яйца, добавьте две ложки уксуса в воду. Уксусная кислота укрепляет скорлупу, и она остается целой. Вуаля, никаких трещин", - объясняет Ирина.

Этот совет также помогает сделать процесс очистки яиц проще, что особенно важно, когда вы готовите блюда, где яйца должны выглядеть эстетично.

Смотрите видео о том, что нужно добавить в яйца, чтобы легче чистились:

Кто такая Ирина Гулей Гулей Ирина - креативный продюсер "Сніданку з 1+1", журналист, телеведущая.

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