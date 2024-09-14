Строго запрещено: почему нельзя бросать пельмени в кипяток - причина удивит

Приготовление пельменей может быть непростым из-за одной из частых ошибок - бросать их в кипяток. Главред выяснил, почему нельзя бросать пельмени в кипяток.

https://glavred.info/life/strogo-zapreshcheno-pochemu-nelzya-brosat-pelmeni-v-kipyatok-prichina-udivit-10596896.html Ссылка скопирована

Почему нельзя бросать пельмени в кипяток - ответ поваров удивит / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Многие хозяйки сталкиваются с ситуацией, когда во время варки пельмени разваливаются или слипаются в кастрюле. Эта проблема может существенно повлиять на внешний вид и вкус блюда. Блогер из YouTube канала "Секреты домохозяйки" объясняет, почему это происходит и как избежать таких неприятностей.

Почему пельмени разваливаются в кипящей воде

Одной из самых распространенных ошибок при приготовлении пельменей является их погружение в кипящую воду.

"Часто хозяйки сталкиваются с проблемой, когда пельмени разваливаются в кипящей воде, а на тарелку приходится выкладывать начинку и тесто отдельно", - говорится в видео.

Это происходит из-за резкого перепада температуры. Когда замороженные пельмени опускают в кипяток, тесто быстро лопает, что приводит к разрушению их структуры.

"Из-за перепада температур пельмени лопаются и разваливаются. Лучше бросать их в кастрюлю, когда вода уже горячая, но еще не кипит", - подчеркивает блогерша.

Смотрите видео о том, почему нельзя бросать пельмени в кипяток:

Почему пельмени слипаются

Еще одна причина, по которой пельмени могут слипаться во время варки, - это наличие крахмала на их поверхности. Под воздействием кипящей воды крахмал склеивается, что делает пельмени липкими:

"После погружения пельменей в кипяток происходит склеивание крахмала, находящегося на поверхности теста. Как результат, пельмени слипаются", - указывает она.

Этот процесс не только портит внешний вид блюда, но и снижает его аппетитность.

Как правильно варить пельмени

Чтобы избежать проблемы развалившихся и слипшихся пельменей, стоит придерживаться нескольких простых советов. Прежде всего, пельмени нужно сперва замочить в холодной воде на несколько минут, а затем бросать их в только-только закипающую воду. Это поможет избежать разрыва теста и сохранить их форму:

"Пельмени не лопнут и сварятся очень вкусными, если бросать их в только начинающую закипать воду после того, как они побыли несколько минут в холодной воде", - советует блогерша.

Также важно обращать внимание на количество воды в кастрюле. Чтобы пельмени не слипались и равномерно сварились, следует использовать достаточное количество воды. Для 500 граммов пельменей рекомендуется наливать 1,5-2 литра воды.

"Пельменям не должно быть тесно в кастрюле. На 500 граммов полуфабриката нужно 1,5-2 литра воды", - говорится в видео.

Дополнительно для улучшения вкуса пельменей можно добавить в воду лавровый лист и 2-3 горошины перца.

Что такое "Секреты домохозяек"? YouTube-канал "Секреты домохозяек" посвящен практическим советам и лайфхакам для домашнего хозяйства. Его автор делится рецептами, идеями для уборки, организации пространства, сохранения продуктов и другими полезными советами, которые помогают облегчить быт. Контент канала ориентирован на хозяек, которые хотят оптимизировать свои домашние обязанности, улучшить качество жизни и научиться новым навыкам для более комфортного ведения хозяйства. Аудитория канала - более 150 тысяч пользователей.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред