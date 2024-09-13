Чем отмыть ободок унитаза от желтизны: очень необычный, но рабочий способ

Если вы не знаете, чем отбелить ободок унитаза, то будете удивлены, когда увидите, что для успешного его очищения понадобится еще и обычный лимон.

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Как очистить ободок унитаза от налета желтого цвета / Скриншот YouTube

Унитаз очень быстро загрязняется, и лишь регулярная гигиена позволит сохранить его чистоту. Но если возникли проблемы, так просто различные пятна и грязь уже не отмыть. Появляется множество вопросов, среди которых, как очистить ободок унитаза от желтизны. Мы расскажем об одном из советов, который нашли в Сети.

Автор YouTube-канала Irina Lo поделилась достаточно необычным способом, как удалить желтые пятна на ободке унитаза.

Как отмыть желтый налет на ободке унитаза

Лимон против желтизны

Отрезается половинка лимона и наносится на загрязненную поверхность. Первый раз лимонный сок нужно оставить на поверхности на 1 час. Второй раз – где-то на 2 часа. Далее все нужно смыть.

Борьба с желтыми пятнами антижиром

После этого нужно на поверхность, где пятна, нанести средство против жира. Средство наносится два раза, оставлять постоять каждый раз нужно на 45 минут.

После этого смываем средство.

В итоге желтизна ободка должна исчезнуть, а сам ободок стать чистым и белоснежным.

Смотрите видео, как отмыть ободок унитаза от желтых пятен:

Как часто мыть унитаз? Гигиены ванной комнаты следует придерживаться в обязательном порядке. Унитаз следует мыть 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялся известковый налет и камни.

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