Чем отмыть ободок унитаза от желтизны: очень необычный, но рабочий способ

Унитаз очень быстро загрязняется, и лишь регулярная гигиена позволит сохранить его чистоту. Но если возникли проблемы, так просто различные пятна и грязь уже не отмыть. Появляется множество вопросов, среди которых, как очистить ободок унитаза от желтизны. Мы расскажем об одном из советов, который нашли в Сети.
Автор YouTube-канала Irina Lo поделилась достаточно необычным способом, как удалить желтые пятна на ободке унитаза.
Как отмыть желтый налет на ободке унитаза
Лимон против желтизны
Отрезается половинка лимона и наносится на загрязненную поверхность. Первый раз лимонный сок нужно оставить на поверхности на 1 час. Второй раз – где-то на 2 часа. Далее все нужно смыть.
Борьба с желтыми пятнами антижиром
После этого нужно на поверхность, где пятна, нанести средство против жира. Средство наносится два раза, оставлять постоять каждый раз нужно на 45 минут.
После этого смываем средство.
В итоге желтизна ободка должна исчезнуть, а сам ободок стать чистым и белоснежным.
Смотрите видео, как отмыть ободок унитаза от желтых пятен:
Как часто мыть унитаз?
Гигиены ванной комнаты следует придерживаться в обязательном порядке. Унитаз следует мыть 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялся известковый налет и камни.
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