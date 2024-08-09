Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способ

Многим известно, что в отверстии унитаза образуются загрязнения и известковый налет, которые потом сложно отмыть. Существуют различные средства для очищения, но на практике они не всегда хорошо работают. Поэтому возникает вопрос, как очистить сливные отверстия в унитазе. Мы расскажем о способе, который нашли на просторах Интернета.
Автор YouTube-канала ЛайфхакКлуб показал, каким способом он очистил свой унитаз внутри, и что для этого нужно использовать.
Как почистить колено унитаза от камня
Откачиваем воду из унитаза
Надеваем резиновые перчатки, берем бутылку, и откачиваем воду из отверстия унитаза. Откачать нужно где-то полтора литра. После этого можно снимать перчатки и нужно тщательно промыть руки.
Понадобятся лимонная кислота и теплая вода
Нужно взять 2 пачки лимонной кислоты по 25 грамм и насыпать их в чайник с водой. Чайник поставить на печку и закипятить воду. Далее ждем, пока воды остынет до 60 градусов и станет теплой.
Горячую воду ни в коем случае нельзя заливать в унитаз, иначе фарфор или фаянс может лопнуть.
Заливаем раствор в унитаз и оставляем на пару часов
После этого нужно залить раствор с лимонной кислотой в колено (отверстие, куда сливается вода после смыва) унитаза и оставляем так постоять. Можно на 2-3 часа, а можно и на 10-12 часов. Все зависит от степени загрязненности и того, насколько серьезно камень въелся в фарфор.
Протираем слив губкой и порошком
Надеваем перчатки, берем губку, порошок и протираем в сливе. Там можно заметить множество отвалившегося известкового налета.
После того, как все завершили, смываем воду в унитаз.
Колено унитаза должно очиститься от различного налета.
Смотрите видео, как легко и эффективно отмыть колено унитаза:
Что такое ЛайфхакКлуб?
ЛайфхакКлуб – канал на YouTube, где автор рассказывает о том, как применяет на практике простые советы, помогающие решать проблемы по дому. У канала более 11 миллионов просмотров, указано в описании.
Другие новости:
- Чем лучше всего отмыть унитаз: очень простой, но эффективный способ
- Чем отмыть мочевой камень с крышки унитаза: быстрый и эффективный способ
- Как устранить течь воды из бачка в унитаз: самый простой и эффективный способ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред