Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способ

Если вы не знаете, как отмыть унитаз от черного налета, мочевого камня и других загрязнений, попробуйте простой способ с водой и лимонной кислотой.

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Чем очистить унитаз внутри от мочевого камня и другого разного налета / Скриншот YouTube

Многим известно, что в отверстии унитаза образуются загрязнения и известковый налет, которые потом сложно отмыть. Существуют различные средства для очищения, но на практике они не всегда хорошо работают. Поэтому возникает вопрос, как очистить сливные отверстия в унитазе. Мы расскажем о способе, который нашли на просторах Интернета.

Автор YouTube-канала ЛайфхакКлуб показал, каким способом он очистил свой унитаз внутри, и что для этого нужно использовать.

Как почистить колено унитаза от камня

Откачиваем воду из унитаза

Надеваем резиновые перчатки, берем бутылку, и откачиваем воду из отверстия унитаза. Откачать нужно где-то полтора литра. После этого можно снимать перчатки и нужно тщательно промыть руки.

Понадобятся лимонная кислота и теплая вода

Нужно взять 2 пачки лимонной кислоты по 25 грамм и насыпать их в чайник с водой. Чайник поставить на печку и закипятить воду. Далее ждем, пока воды остынет до 60 градусов и станет теплой.

Горячую воду ни в коем случае нельзя заливать в унитаз, иначе фарфор или фаянс может лопнуть.

Заливаем раствор в унитаз и оставляем на пару часов

После этого нужно залить раствор с лимонной кислотой в колено (отверстие, куда сливается вода после смыва) унитаза и оставляем так постоять. Можно на 2-3 часа, а можно и на 10-12 часов. Все зависит от степени загрязненности и того, насколько серьезно камень въелся в фарфор.

Протираем слив губкой и порошком

Надеваем перчатки, берем губку, порошок и протираем в сливе. Там можно заметить множество отвалившегося известкового налета.

После того, как все завершили, смываем воду в унитаз.

Колено унитаза должно очиститься от различного налета.

Смотрите видео, как легко и эффективно отмыть колено унитаза:

Что такое ЛайфхакКлуб? ЛайфхакКлуб – канал на YouTube, где автор рассказывает о том, как применяет на практике простые советы, помогающие решать проблемы по дому. У канала более 11 миллионов просмотров, указано в описании.

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