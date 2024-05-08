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Как избавиться от ржавых подтеков в унитазе: простой и рабочий способ

Андрей Ганчук
8 мая 2024, 17:47
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Вы узнаете, чем убрать ржачвину из унитаза, когда попробуете применить на практике простой способ, для которого понадобятся лишь уксус, полотенца и тазик.
Унитаз
Как очистить ржавый унитаз от налета, чтобы он стал чистым и аккуратным / Скриншот YouTube

Порой даже при правильной и грамотной гигиене в унитазе образуются ржавые подтеки. Так бывает, когда возникает дефект, связанный с тем, что бачок постоянно пропускает воду в унитаз. Проблема с бачком решается, однако возникает вопрос, как очистить ржавчину в унитазе в домашних условиях. И мы вам расскажем, как правильно это сделать.

Автор YouTube-канала Советы для дома показала способ, как убрать ржавчину в унитазе и рассказала подробнее о средстве, которое советует применить.

Чем лучше удалить ржавчину с унитаза

Подготовьте уксус и нанесите на унитаз

В кастрюлю или небольшой железный тазик нужно налить 200-300 миллилитров уксуса и подогреть его до кипения. После этого надо взять бумажные полотенца, смочить в уксусе и плотно прикрепить их на налет.

Оставьте бумажные полотенца на унитазе на время

Автор советует оставить прикрепленные к ржавому налету полотенца на 1 час. Однако все зависит от толщины налета: если его много, можно оставить и надольше.

Время от времени следует проверять, как отходит налет. Если все хорошо, налет будет отваливаться.

Снимаем полотенца с унитаза и моем его

В результате налет должен легко очищаться губкой или щеткой. После этого нужно тщательно его промыть и хорошо смыть уксус.

Откуда берется ржавчина в унитазе?

Ржавчина на стенках унитаза появляется из-за того, что в водопроводной воде очень большое содержание железа. Чтобы решить проблему, нужно ставить специальные капсулы или таблетки, они меняют химический состав жидкости, пишут специалисты Клининг центр.

Смотрите видео, как правильно очистить унитаз от ржавчины:

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