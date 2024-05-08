Чем лучше всего отмыть унитаз: очень простой, но эффективный способ

Если вы не знаете, как удалить очень толстый слой мочевого камня в унитазе, попробуйте сделать средство для очистки с перекисью водорода и аммиаком.

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Как убрать налет камня в унитазе и вывести известковый налет / Скриншот YouTube

Чистка унитаза для профилактики и гигиены является обязательной процедурой. Порой он очень сильно загрязняется и возникает проблема, как убрать камень в унитазе в домашних условиях. Мы расскажем об одном из способов, который поможет решить проблему всего за несколько часов.

Автор YouTube-канала Марина Жукова рассказала, как правильно очистить унитаз от мочевого камня и известкового налета. Инструкция поможет справиться с устойчивыми загрязнениями.

Как быстро очистить мочевой камень в унитазе

Вычерпываем воду из слива унитаза

Для начала понадобится убрать всю воду из слива унитаза. Для этого нужно взять пустую полулитровую бутылку или же сделать стакан из пустой бутылки в полтора-два литра. Лишнюю воду сливаем в тазик.

Делаем средство против мочевого камня в унитазе

Надеваем перчатки, берем ведро и заливаем в него два литра воды. Добавляем 100 миллилитров перекиси водорода и 50 мл аммиака. С аммиаком работаем осторожно – нужно, чтобы в этот момент дома не находились дети и домашние животные. Помещение должно быть хорошо проветриваемым.

Заливаем средство в унитаз и ждем несколько часов

После этого заливаем раствор в унитаз, ершиком трем щеткой налет и поверхность унитаза, чтобы средство вступило во взаимодействие с налетом, закрываем крышку и ожидаем несколько часов. Если загрязнения очень сильное, можно оставить раствор в колене унитаза на ночь.

Смываем воду в унитазе и смотрим результат

Спустя время, нужно смыть воду в унитазе и посмотреть результат. Все должно хорошо отмыться. Средство помогает против самых серьезных загрязнений и налета.

Как часто мыть унитаз? Гигиены ванной комнаты следует придерживаться в обязательном порядке. Унитаз следует мыть 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялся известковый налет и камни.

Кто такая Марина Жукова

Марина Жукова - блогер, которая дает советы домохозяйкам и показывает различные лайфхаки по хозяйству. Автор YouTube-канала с 1,7 млн подписчиков.

Смотрите видео, как быстро очистить унитаз от мочевого камня:

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