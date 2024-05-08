Чем лучше всего отмыть унитаз: очень простой, но эффективный способ

Чистка унитаза для профилактики и гигиены является обязательной процедурой. Порой он очень сильно загрязняется и возникает проблема, как убрать камень в унитазе в домашних условиях. Мы расскажем об одном из способов, который поможет решить проблему всего за несколько часов.
Автор YouTube-канала Марина Жукова рассказала, как правильно очистить унитаз от мочевого камня и известкового налета. Инструкция поможет справиться с устойчивыми загрязнениями.
Как быстро очистить мочевой камень в унитазе
Вычерпываем воду из слива унитаза
Для начала понадобится убрать всю воду из слива унитаза. Для этого нужно взять пустую полулитровую бутылку или же сделать стакан из пустой бутылки в полтора-два литра. Лишнюю воду сливаем в тазик.
Делаем средство против мочевого камня в унитазе
Надеваем перчатки, берем ведро и заливаем в него два литра воды. Добавляем 100 миллилитров перекиси водорода и 50 мл аммиака. С аммиаком работаем осторожно – нужно, чтобы в этот момент дома не находились дети и домашние животные. Помещение должно быть хорошо проветриваемым.
Заливаем средство в унитаз и ждем несколько часов
После этого заливаем раствор в унитаз, ершиком трем щеткой налет и поверхность унитаза, чтобы средство вступило во взаимодействие с налетом, закрываем крышку и ожидаем несколько часов. Если загрязнения очень сильное, можно оставить раствор в колене унитаза на ночь.
Смываем воду в унитазе и смотрим результат
Спустя время, нужно смыть воду в унитазе и посмотреть результат. Все должно хорошо отмыться. Средство помогает против самых серьезных загрязнений и налета.
Как часто мыть унитаз?
Гигиены ванной комнаты следует придерживаться в обязательном порядке. Унитаз следует мыть 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялся известковый налет и камни.
Кто такая Марина Жукова
Марина Жукова - блогер, которая дает советы домохозяйкам и показывает различные лайфхаки по хозяйству. Автор YouTube-канала с 1,7 млн подписчиков.
Смотрите видео, как быстро очистить унитаз от мочевого камня:
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