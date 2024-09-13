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Настоящая находка: что можно сделать из втулки от туалетной бумаги - роскошные идеи

Юрий Берендий
13 сентября 2024, 16:48
89
Втулки от туалетной бумаги могут стать неожиданно полезными в быту, предлагая множество креативных и практичных идей для их повторного использования.
Настоящая находка: что можно сделать из втулки от туалетной бумаги - роскошные идеи
Что можно сделать из втулки от туалетной бумаги - 12 роскошных идей / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Втулки от туалетной бумаги могут стать полезными во многих бытовых ситуациях. Блогер с канала "Joy Home Remedies" отмечает, что такие простые вещи могут иметь гораздо больше применений, чем кажется на первый взгляд.

Что можно сделать с втулкой от туалетной бумаги

"Картонные втулки часто выбрасывают вместе с другими предметами, подлежащими вторичной переработке, потому что мы просто не знаем, как их еще можно использовать", - объясняет автор. Вот несколько креативных идей, которые вы можете воплотить дома.

1. Организуйте шнуры

Бывало ли такое, что вы путались в шнурах, не понимая, какой к чему подходит? Автор канала предлагает простой способ решения этой проблемы: "Просто сверните шнуры петлями и вставьте каждый во втулку, а для большего удобства промаркируйте их". Это поможет сохранять порядок в вашем техническом арсенале.

2. Чехол для кухонного ножа

Если у вас есть острые кухонные ножи, важно их правильно хранить, чтобы избежать повреждений лезвий. "Просто расплющите картонную трубку, вставьте нож и закрепите скотчем", - советует блогер. Это поможет сохранить лезвия острыми и защитит вас от возможных порезов.

3. Уборка в труднодоступных местах

Труднодоступные уголки дома могут быть настоящим вызовом для пылесоса. Но здесь на помощь приходит простая втулка.

"Прижмите втулку к концу шланга пылесоса и используйте ее как насадку для достижения малейших трещин", - делится блогер.

4. Закваска для семян

Если вы увлекаетесь садоводством, то втулки могут стать отличным материалом для заквасок.

"Сделайте несколько прорезей на одном конце втулки, сложите их и закрепите скотчем. Добавьте почву и семена - и ваша рассада готова!" - говорит эксперт.

5. Разжигатель для костра - для чего собирают втулки от туалетной бумаги

Втулка может стать отличным помощником во время походов.

"Соберите ворс из сушилки и пустые втулки. Наполните их ворсом, заверните в газету или вощеную бумагу, и вы получите идеальный разжигатель для огня", - рекомендует блогер.

6. Фиксатор для оберточной бумаги

Втулка поможет избежать проблем с хранением оберточной бумаги.

"Просто сделайте прорезь во втулке и наденьте ее на оберточную бумагу - это поможет держать рулон в порядке", - подсказывает автор.

7. Хранение брюк без складок

Если вам нужно избежать складок на брюках во время их хранения, то простая втулка вам пригодится.

"Наденьте разрезанную втулку на перекладину вешалки для одежды, и это поможет избежать складок на штанах", - советует блогер.

8. Хранение резинок для волос

Если резинки для волос постоянно исчезают, попробуйте хранить их на втулке.

"Просто наденьте резинки на втулку, и они всегда будут под рукой", - делится практическим советом эксперт.

Смотрите видео о том, что сделать из втулки от туалетной бумаги:

9. Организация пряжи

Для тех, кто вяжет, втулки станут отличным органайзером для пряжи.

"Обмотайте пряжу вокруг втулки, и она не будет путаться", - говорит блогер.

10. Кормушка для птиц

Изготовить кормушку для птиц из втулки - это легко и интересно.

"Намажьте втулку арахисовым маслом, обваляйте ее в птичьем корме и повесьте на дерево. Птицы будут в восторге!" - отмечает автор.

11. Развлечения для детей

Втулки можно использовать для различных творческих проектов с детьми - от органайзеров до праздничных украшений.

"Это замечательный строительный материал для маленьких ручек", - добавляет блогер.

12. Игрушка для кота

Коты обожают играть с втулками.

"Сделайте несколько надрезов по краям втулки, расправьте их, и ваш кот будет в восторге от новой игрушки!" - советует автор.

Таким образом, блогер объяснил, почему нельзя выбрасывать втулки от туалетной бумаги, ведь даже такая простая вещь может иметь множество применений.

Что известно о YouTube канале "Joy Home Remedies"

YouTube канал "Joy Home Remedies" посвящен предоставлению практических советов и идей для улучшения повседневной жизни. Канал фокусируется на простых, доступных решениях для дома, здоровья, садоводства и различных проектов "сделай сам". Видео охватывают темы, как превратить обычные вещи в полезные предметы, здоровые рецепты, советы для здоровья и многие другие лайфхаки, ориентированные на улучшение качества жизни. Аудитория канала более 585 тысяч пользователей.

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