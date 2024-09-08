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Можно ли бросать туалетную бумагу в унитаз: сантехник удивил ответом

Юрий Берендий
8 сентября 2024, 14:42
2103
Смывание туалетной бумаги в унитаз обычно безопасно, но иногда может вызвать проблемы. Главред выяснил, можно ли бросать туалетную бумагу в унитаз.
Можно ли бросать туалетную бумагу в унитаз: сантехник удивил ответом
Можно ли бросать туалетную бумагу в унитаз - сантехник удивил ответом / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Смывание туалетной бумаги в унитаз - вопрос, который часто вызывает сомнения у многих людей. Хотя большинство считает это безопасным, правильная утилизация туалетной бумаги может зависеть от типа системы канализации и качества бумаги. Неправильное использование может привести к засорам и проблемам с канализационными системами. О том, почему туалетную бумагу нельзя выбрасывать в унитаз рассказал профессиональный строитель, сантехник, автор популярного YouTube-канала Texas Barndominiums.

Какая туалетная бумага растворяется в унитазе

"Несколько дней назад я взял рулон бумажных полотенец, разрезал его на торцовочной пиле, чтобы сделать что-то вроде туалетной бумаги. Многие из вас расстроились, потому что вы говорили, что бумажные полотенца будут забивать унитаз", - рассказывает сантехник.

Автор соглашается с тем, что бумажные полотенца действительно могут вызвать засорение, но обращает внимание на то, что его эксперимент не был о том, чтобы смывать эти полотенца в унитаз.

"Туалетная бумага не предназначена для вашего унитаза, а для другого использования, - объясняет он с иронией, - Однако многие зрители в комментариях выразили обеспокоенность, поэтому я решил провести эксперимент и сравнить туалетную бумагу и бумажные полотенца".

Можно ли влажную туалетную бумагу спускать в унитаз

Строитель демонстрирует на видео процесс смывания туалетной бумаги и бумажных полотенец, чтобы показать разницу между ними.

"Туалетная бумага быстро растворяется, - говорит он, - Бумажные полотенца же не растворяются так легко, что и делает их опасными для сантехники".

Смотрите видео о том, можно ли влажную туалетную бумагу спускать в унитаз:

Какая туалетная бумага растворяется в унитазе

После нескольких секунд эксперимента можно заметить, что бумажное полотенце остается целым, тогда как туалетная бумага почти полностью разложилась.

"Вот почему смывание бумажных полотенец - это плохая идея, - заключает он. - Они могут забить ваш унитаз и нанести значительный вред".

Почему нельзя бросать туалетную бумагу в унитаз

Строитель также объясняет, как работает унитаз и какие могут быть последствия засорения.

"Когда вы смываете воду, она проходит через P-ловушку, затем движется дальше в канализационную систему. Засоры часто происходят именно в этой ловушке, - объясняет он. - Если вы засорите унитаз полотенцами, это может вызвать серьезные проблемы и потребовать вмешательства сантехника".

Что известно о YouTube канале "Texas Barndominiums"

YouTube канал "Texas Barndominiums" специализируется на строительстве и проектировании барндоминиумов - уникальных зданий, которые сочетают жилые и хозяйственные помещения в одном объекте. Это популярный выбор для тех, кто хочет совместить дом с функциональным пространством, например, гаражом или мастерской. Видео с этого канала предоставляют подробные инструкции и вдохновение для зрителей, которые интересуются нестандартными строительными проектами. Общая аудитория канала - более 220 тысяч пользователей.

Если же бумажные полотенца попадут дальше в магистральные трубы, вред может быть гораздо больше.

"В таком случае вам придется вызвать сантехника, который, возможно, придется снять унитаз или даже провести серьезный ремонт труб", - предупреждает автор.

Почему в некоторых унитазах нельзя смывать туалетную бумагу

"Не смывайте бумажные полотенца в унитаз. Это плохая идея", - заключает он. "Я думал, что это очевидно, но решил сделать это видео для тех, кто не был уверен. Надеюсь, это вам поможет".

Этот совет поможет избежать проблем с сантехникой и дорогостоящего ремонта в будущем.

Почему в некоторых унитазах нельзя смывать туалетную бумагу

Как рассказывает Микеле Адгейт, сотрудница Департамента охраны окружающей среды Нью-Йорка в комментарии "NowThis Earth", очистные сооружения переполнены влажными салфетками, которые забивают канализацию и содержат вредный микропластик. Влажные салфетки являются серьезной проблемой, поскольку, в отличие от туалетной бумаги, они не разлагаются. "По самым скромным подсчетам, это стоит городу около 19 миллионов долларов в год на утилизацию салфеток и других несмываемых предметов", - отмечает Адгейт.

Что нельзя выливать в унитаз

Проблема заключается не только во влажных салфетках. Когда люди смывают жир и масло в канализацию, это приводит к образованию так называемых "жировых птиц" - масс, которые образуются в сочетании с салфетками и другими предметами, которые забивают городскую канализацию. Адгейт объясняет, что именно эти засорения являются одной из основных причин резервирования канализационных систем в городах.

Смотрите видео о том, что нельзя выливать в унитаз:

Что известно о платформе "NowThis Earth"

"NowThis Earth" - это YouTube-канал, посвященный вопросам окружающей среды, климатических изменений, устойчивого развития и экологических инноваций. Это часть медиаплатформы NowThis, которая известна своими короткими и информативными видео на различные социальные и политические темы. NowThis Earth фокусируется исключительно на экологических проблемах, информируя аудиторию о современных вызовах и решениях, связанных с охраной окружающей среды.

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