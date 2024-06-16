Аж сияет: уборщица показала, как правильно чистить унитаз

В своем видео она поделилась простым, но рабочим методом.

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Уборщица поделилась правильным способом чистки унитаза / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Чистка унитаза - обязательное занятие, но иногда наши методы могут оказаться не такими эффективными, как нам кажется.

Женщина под ником vanesamaro91 в TikTok отметила, что распространенные ошибки часто приводят к тому, что люди упускают из виду важнейшую часть туалета, пишет Mirror.

Для начала, по ее словам, нужно надеть перчатки, а затем снять сиденье унитаза, прежде чем приступать к другим действиям.

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Затем она опрыскивает сидение отбеливающим средством. После этого можно залить в унитаз немного средства для чистки унитазов. Вам нужно дать ему время "поработать", пока вы продолжаете уборку в других местах. Когда чистящее средство сделает свое дело, она начнет отбеливать место, где было снято сиденье. Это позволит ей удалить ржавые следы, скопившиеся в месте крепления сиденья к чаше.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Она также ополаскивает это место, чтобы оно оставалось сверкающим и чистым, а затем моет унитаз средством, которому она дала отстояться. Эксперт просто втирает средство в чашу с помощью туалетной щетки, а затем смывает его.

После этого она переключает внимание на нижнюю часть туалета, где он прикреплен к полу. Она наносит немного чистящего спрея, а затем протирает бумажным полотенцем, чтобы убрать всю оставшуюся пыль.

Девушка показала, как отмыть унитаз / Скриншот с видео

В своем видео она попросила людей сосредоточиться на участке, где унитаз прилегает к полу, и помыть его, пока не исчезнут все желтые пятна. После этого она очищает сиденье унитаза, а затем устанавливает его на место.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой / Инфографика Главред

Конечно, для этого нужно пройти несколько этапов, но она уверяет зрителей, что очистить это место - проще простого.

Смотрите видео о том, как правильно мыть унитаз:

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