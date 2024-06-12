Как убрать налёт внутри бачка унитаза: быстрый способ, который хорошо поможет

Вы узнаете, как избавиться от налета в бачке унитаза, после того, как попробуете применить на практике простой способ с водой и лимонной кислотой.

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Как убрать налет в бачке унитаза в домашних условиях / Скриншот YouTube

Рыжий налет в бачке унитаза – частая проблема, с которой сталкиваются многие люди. Особенности состава воды приводят к тому, что в бачке образуется такой налет. И возникает вопрос, как убрать ржавчину внутри бачка унитаза. Мы расскажем о способе, который нашли для вас.

Автор YouTube-канала Настины советы показала, как дома очистила сливной бачок от налета, и детально поделилась своим способом.

Как почистить сливной бачок унитаза изнутри

Приготовьте раствор, который нужно будет залить в бачок

Нужно подогреть в кастрюле воду, чтобы она стала горячей, но не кипятком, и растворить в ней примерно 150 г лимонной кислоты.

Слейте воду из бачка

Кнопкой нужно слить воду из бачка. Один из подписчиков канала рекомендует прогреть бачок сначала теплой, потом горячей водой, чтобы керамический бачок не испортился.

Заливаем в бачок раствор и ждем

Далее нужно вылить в бачок раствор на уровне, чуть выше того, после которого набирается вода, и оставить постоять на 3 часа.

Спустя три часа нужно слить всю воду с лимонной кислотой в унитаз.

Бачок должен полностью стать чистым.

Смотрите видео, как быстро отмыть бачок унитаза внутри от налета:

Откуда берется ржавчина в унитазе? Ржавчина на стенках унитаза появляется из-за того, что в водопроводной воде очень большое содержание железа. Чтобы решить проблему, нужно ставить специальные капсулы или таблетки, они меняют химический состав жидкости, пишут специалисты Клининг центр.

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