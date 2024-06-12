Как убрать налёт внутри бачка унитаза: быстрый способ, который хорошо поможет

Рыжий налет в бачке унитаза – частая проблема, с которой сталкиваются многие люди. Особенности состава воды приводят к тому, что в бачке образуется такой налет. И возникает вопрос, как убрать ржавчину внутри бачка унитаза. Мы расскажем о способе, который нашли для вас.
Автор YouTube-канала Настины советы показала, как дома очистила сливной бачок от налета, и детально поделилась своим способом.
Как почистить сливной бачок унитаза изнутри
Приготовьте раствор, который нужно будет залить в бачок
Нужно подогреть в кастрюле воду, чтобы она стала горячей, но не кипятком, и растворить в ней примерно 150 г лимонной кислоты.
Слейте воду из бачка
Кнопкой нужно слить воду из бачка. Один из подписчиков канала рекомендует прогреть бачок сначала теплой, потом горячей водой, чтобы керамический бачок не испортился.
Заливаем в бачок раствор и ждем
Далее нужно вылить в бачок раствор на уровне, чуть выше того, после которого набирается вода, и оставить постоять на 3 часа.
Спустя три часа нужно слить всю воду с лимонной кислотой в унитаз.
Бачок должен полностью стать чистым.
Смотрите видео, как быстро отмыть бачок унитаза внутри от налета:
Откуда берется ржавчина в унитазе?
Ржавчина на стенках унитаза появляется из-за того, что в водопроводной воде очень большое содержание железа. Чтобы решить проблему, нужно ставить специальные капсулы или таблетки, они меняют химический состав жидкости, пишут специалисты Клининг центр.
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