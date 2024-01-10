Хватит постоянно мыть плиту: как сделать, чтобы жир не разлетался по всей кухне

С этим простым лайфхаком жарка станет более приятной и без хлопот.

https://glavred.info/lifehack/hvatit-postoyanno-myt-plitu-kak-sdelat-chtoby-zhir-ne-razletalsya-po-vsey-kuhne-10532141.html Ссылка скопирована

Как жарить без брызг / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Жарка – это настоящее искусство, но при этом, к сожалению, это занятие часто приносит исключительно масляные брызги, разлетающиеся по всей кухне.

Также мы писали, на каких дровах нельзя жарить шашлык: 2 породы, которые точно испортят блюдо. Правильный выбор дров может повлиять на вкус и аромат вашего шашлыка.

Однако, опытные повара предлагают простое решение этой проблемы, используя всего лишь лист пекарской бумаги.

видео дня

Как жарить без брызг?

Вам понадобиться обычная пекарская бумага. Вырежьте из нее круг, соответствующий диаметру вашей сковороды.

Положите вырезанный круг на продукты в сковороде перед началом жарки. Бумага защитит поверхность плиты от капель масла, предотвращая брызги.

Пекарская бумага пропускает пар, обеспечивая правильное приготовление блюд, сохраняя их влажность, и, конечно же, предотвращает брызги жира.

Этот метод не только эффективен, но и прост в использовании. После приготовления, просто выбросьте использованный лист, и ваша кухня останется чистой и аккуратной.

С этим простым лайфхаком жарка станет более приятной и без хлопот. Пробуйте, и ваша кулинарная рутина приобретет новый уровень чистоты и удобства!

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.