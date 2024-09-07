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Ни грамма больше: сколько нужно добавлять порошка во время стирки - цифра удивит

Юрий Берендий
7 сентября 2024, 02:10
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Количество порошка для стирки зависит от многих факторов. Главред выяснил, сколько столовых ложек стирального порошка сыпать во время стирки.
Ни грамма больше: сколько нужно добавлять порошка во время стирки - цифра удивит
Сколько нужно добавлять порошка во время стирки - точное число / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Правильная дозировка стирального порошка - это не только вопрос эффективности стирки, но и способ сохранить вашу одежду, стиральную машину и сэкономить средства. О том, как понять сколько нужно порошка для стирки рассказала в эфире программы "This morning" журналистка и эксперт по вопросам потребительских программ Элис Бир

Сколько нужно сыпать порошка в стиральную машину автомат

"Производители стирального порошка тратят миллионы фунтов на исследования и разработки, чтобы получить правильную дозировку", - объясняет Бир, подчеркивая важность соблюдения рекомендаций производителей.

Однако, по ее словам, часто мы игнорируем эти советы: "Мы берем собственную чашку, не ту, что была в комплекте со стиральным порошком, и зачерпываем, а затем пихаем это в машину".

Неправильная дозировка может привести к нежелательным последствиям.

"Если вы используете слишком много порошка, вы испачкаете свою одежду, останутся остатки в ящике для моющего средства, а это разрушает машину", - подчеркивает Элис Бир.

Журналистка рекомендует всегда обращать внимание на инструкции на упаковке.

"На этой коробке написано, что вы должны использовать 45 миллилитров для обычной стирки в мягкой воде, но если у вас жесткая вода, вам следует использовать 115 миллилитров", - добавляет она.

Как измерить количество стирального порошка

Эта разница существенная, ведь расход стирального средства в условиях жесткой воды может быть втрое больше.

Элис также отмечает, что использование слишком большого количества порошка не только повышает расходы, но и приводит к неприятностям: "В долгосрочной перспективе лучше приобрести смягчитель воды. Да, это дорого, но экономия на стиральном порошке и длительная эксплуатация стиральной машины могут компенсировать расходы".

Смотрите видео о том, как измерить количество стирального порошка:

Еще одним важным советом от Бир является использование правильных средств для различных температур стирки.

"Мы знаем, что дешевые средства могут не раствориться при очень низких температурах. Поэтому важно, чтобы все было измерено правильно", - заключает журналистка.

Таким образом, правильная дозировка стирального порошка поможет не только сохранить ваши вещи, но и оптимизировать расходы на стирку.

Как понять сколько нужно порошка для стирки

Эксперт по уборке Мелиса Патерас имеет неожиданный, но полезный совет по использованию стирального порошка. По ее словам, для одной загрузки белья достаточно всего двух столовых ложек средства.

"Хотите верьте, хотите нет, но вам нужно всего две столовые ложки стирального порошка на одну загрузку белья", - отмечает Мелисса в эфире программы "This morning".

Она подчеркивает, что большинство людей привыкли использовать значительно больше порошка, чем нужно.

"Мы запрограммированы на то, что нам нужно больше стирального порошка, потому что больше стирального порошка означает больше чистоты. И компании-производители моющих средств любят это, потому что чем больше мы используем, тем больше мы покупаем", - объясняет Патерас.

Смотрите видео о том, как понять сколько нужно порошка для стирки:

@yourmorningctv Do you know how much laundry detergent you're ACTUALLY supposed to use? @Laundrytok | Melissa Pateras filled us in - and you wont believe it! #laundrytok#tips#hacks#wow#fabricsoftener#laundrydetergent♬ original sound - CTV Your Morning

Сколько нужно сыпать порошка в стиральную машину на 6 кг

Эксперт убеждает, что независимо от размера загрузки, две столовые ложки - это оптимальное количество. Превышение этой дозы может не только вредить одежде, но и вызвать накопление остатков порошка в стиральной машине.

"Да, иначе в вашей стиральной машине накопится много стирального порошка и на одежде тоже", - предупреждает Мелисса.

Она также акцентирует на экономии: "Берегите свою одежду, берегите свои деньги. Экономьте свои деньги - это правильно. Две столовые ложки, я вам обещаю".

Что известно о программе "This morning"

"This Morning" - британская дневная журнальная программа, выходящая на канале ITV. Программа дебютировала 3 октября 1988 года и транслируется в прямом эфире каждый рабочий день с 10:00 до 12:30 по всей Великобритании и в Ирландии на канале Virgin Media One. В программе представлены разнообразные новости, шоу-бизнес, мода, красота и здоровье, стиль жизни, дом и сад, еда, технологии, прямые телефонные звонки и конкурсы, сообщает Википедия.

Дневная программа выходит на канале ITV уже более 35 лет, что делает ее одной из самых длинных дневных программ на британском телевидении. Она выигрывала Национальную телевизионную премию в номинации "Лучшее дневное/живое журнальное шоу" 12 лет подряд, с 2011 по 2022 год.

Как понять сколько нужно порошка для стирки

Кроме того, эксперты "cleanipedia" выделили общие рекомендации по дозировке

  • Рекомендуется использовать около 110 мл порошка для одного цикла стирки в стиральной машине. Рекомендуется добавить дополнительные 100 мл порошка, если ваша одежда очень сильно загрязнена, или если вы планируете использовать режим предварительной стирки в стиральной машине.
  • Для жидких стиральных средств рекомендуемая доза составляет всего 35 мл (для сильно загрязненной одежды - 52 мл), поскольку они гораздо более концентрированные, чем порошок.
  • Для капсул - одна капсула на одну стирку, а для стиральных таблеток - от одной до четырёх таблеток в зависимости от жёсткости воды.

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