Старый бабушкин секрет: как почистить килограммы орехов за минуты - простой метод

Очистка грецких орехов - этап, который позволяет получить ядра, сохранив их и вкусовые качества. Главред выяснил, как быстро очистить орехи от скорлупы.

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Как быстро и легко очистить грецкие орехи - бабушкин метод / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Очистка грецких орехов от скорлупы может быть довольно сложным процессом, однако существуют несколько быстрых и эффективных методов, которые значительно облегчают эту задачу. Использование тепла, воды или инструментов поможет расколоть скорлупу и сохранить целостность ядер. О том, как быстро и легко очистить грецкие орехи рассказала блогер, по имени Екатерина в видео на собственном YouTube канале "Катя Онча", которое набрало почти миллион просмотров.

Что будет если замочить грецкий орех в воде

Блогерша поделилась в своем видео простым и действенным способом чистки грецких орехов, который переняла от своей бабушки. Она подробно рассказала о каждом этапе процесса, начиная с подготовки орехов к кипячению и заканчивая тем, как их правильно разбивать, чтобы получить целый и неповрежденный орех.

"Для этого метода я беру маленькую кастрюльку, наполняю ее водой и довожу до кипения", - рассказывает блогер, добавляя, что орехи следует кипятить около пяти минут.

Сколько минут надо замачивать грецкие орехи

"Теперь дать им покипеть 5 минут, но время от времени подходить и их умывать в водичке, чтобы они хорошо прокипели и были мокренькие со всех сторон", - добавляет Екатерина.

Во время кипячения важно время от времени перемешивать орехи, чтобы они равномерно прокипели. После пяти минут кипячения орехи готовы к чистке.

Как быстро очистить орехи от скорлупы

Блогер также делится советами относительно того, как правильно разбивать орехи молотком: "Я беру орех и ударяю его молотком с той части, где скорлупа соединяется. Бью не сильно, чтобы не повредить орех внутри".

После этого орех легко очищается, а внутри остаются целые, неповрежденные ядра.

Что известно о YouTube канале "Катя Онча" "Катя Онча" - канал на видеохостинге Youtube с общей аудиторией более 30 тысяч пользователей. Автор канала Екатерина рассказывает в видеоформате об интересных рецептах приготовления блюд и делится интересными лайфхаками.

Что можно сделать из скорлупы грецкого ореха

Также блогер советует не выбрасывать скорлупу и внутренние перегородки: "Скорлупы прекрасно подходят для розжига огня, а перегородки можно добавлять в домашний коньяк для лучшего аромата".

Смотрите видео о том, как быстро очистить орехи от скорлупы и, нужно ли обдавать кипятком грецкие орехи:

Как быстро и легко расколоть грецкий орех

Быстрые способы очистки грецких орехов зависят от того, насколько прочная скорлупа и как легко она поддается раскалыванию. Кроме замачивания и вываривания существует еще несколько методов:

Нагревание в духовке. Разогрейте духовку до 150°C и положите орехи на противень на 10-15 минут. После остывания скорлупа станет более хрупкой, что облегчит раскалывание.

Использование замораживания. После нескольких часов в морозильнике скорлупа ореха становится более хрупкой и легче раскалывается с помощью инструментов.

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