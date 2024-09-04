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Почему клавиши на клавиатуре не в алфавитном порядке: секрету более чем 150 лет

Юрий Берендий
4 сентября 2024, 17:46
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Клавиатура QWERTY озадачивала многих с момента ее изобретения в 1870-х годах, но в ее, казалось бы, случайной конфигурации есть определенный метод.
Почему клавиши на клавиатуре не в алфавитном порядке: секрету более чем 150 лет
Почему клавиши на клавиатуре не в алфавитном порядке - клавиатура QWERTY / Колаж Главред, фото: pexels

Сначала клавиатура имела алфавитную раскладку, но редактор газеты Кристофер Лейтем Шолз заметил проблемы с расположением букв, что побудило его изобрести новую раскладку, сообщает Mirror.

Сначала, в 1867 году, Шолз и его коллеги Карлос Глидден и Сэмюэл В. Соул разработали концепцию клавиатуры, похожей на фортепиано, с двумя рядами символов, отсортированных в алфавитном порядке:

  • - 3 5 7 9 N O P Q R S T U V W X Y Z
  • 2 4 6 8 . A B C D D E F G H I J K L M

Однако, после полувека сбора жалоб пользователей на постоянные застревания клавиш, Шолз изменил расположение букв, чтобы они были более удобными для машинисток, и в 1870 году представил четырехстрочную клавиатуру с гласными A, E, I, O, U и согласной Y, расположенной под цифрами:

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  • 2 3 4 5 6 7 8 9 -
  • A E I ? Y U O ,
  • B C D D F G H J K L M
  • Z X W V T S R Q P N

Приближаясь к тому, что мы знаем сегодня, в 1973 году финансист Шолза Джеймс Денсмор продал права на печатную машинку Sholes and Glidden компании E. Remington and Sons, которая продемонстрировала эту формацию:

  • 2 3 4 5 6 7 8 9 - ,
  • Q W E . T Y I U O P
  • Z S D D F G H J K L M
  • A X & C V B N ? ; R

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия

Впоследствии Ремингтон доработал дизайн клавиатуры, чтобы создать современную раскладку QWERTY, к которой мы привыкли, названную так по последовательности первых шести букв в верхнем ряду.

"Раскладка QWERTY имела целью уменьшить застревание клавиатуры, когда она двигалась, чтобы нанести чернила на бумагу. Отделение определенных букв друг от друга на клавиатуре уменьшило количество застреваний", - объясняют эксперты Tech Target.

Но один пользователь Reddit не мог понять, почему мы все еще цепляемся за раскладку QWERTY, несмотря на то, что большинство машинисток сейчас выстукивают на электронных клавиатурах.

"Почему мы все еще используем QWERTY-клавиатуру? Раскладка QWERTY была разработана для того, чтобы замедлить работу машинисток, когда механические руки не успевали за скоростью, с которой могла работать опытная машинистка", - размышляют пользователи.

Отмечается, что одним из главных преимуществ QWERTY-раскладки является то, что ее легко изучить и использовать.

"Большинство людей, которые пользовались компьютером или пишущей машинкой, знакомы с этой раскладкой, и она, как правило, считается интуитивно понятной и эффективной. Еще одним преимуществом QWERTY-клавиатур является то, что они широко доступны и относительно дешевы, что делает их популярным выбором как для личного, так и для профессионального использования", - говорится в сообщении.

Один пользователь Reddit разъяснил это заблуждение, заявив, что QWERTY не была разработана для того, чтобы замедлять набор текста.

"Проблема заключалась в том, что со старой раскладкой печатные машинки часто застревали, когда люди печатали слишком быстро, потому что распространенные комбинации букв были слишком близко друг к другу. QWERTY расставила эти буквы таким образом, что машинистки могли печатать быстрее, не заклинивая печатную машинку", - добавили в комментариях.

Развивая эту мысль, еще один участник добавил, что используя систему в течение очень долгого времени, люди часто привыкают к ней и не хотят ее менять.

Что такое reddit?

Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

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