Что такое "заграва": мало кто знает правильный ответ

Слово "заграва" время от времени может слышать каждый из нас - его могут употреблять в разговорах наши родные, друзья и знакомые, оно может звучать по телевидению и т.п. Но не все догадываются, что именно означает это слово в украинском языке.
В Словаре украинского языка дается такое толкование этого термина: "відсвічування, відблиск (перев. на небі) яскравого світла, пожежі, вогнів і т. ін.; сяяння небосхилу під час заходу і сходу сонця".
Но часто может возникать вопрос, какое ударение правильно использовать в этом слове. На этот вопрос пролила свет автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"ЗагрАва". Закладываюсь, чаще всего вы слышали это слово именно с таким ударением. И это ударение правильное. Но есть еще одно - тоже правильное. Оно падает на первый слог. Поэтому "загрАва" и "зАграва" - и так, и так правильно на украинском. Это слово имеет двойное ударение", - объяснила Багний.
Смотрите видео с объяснением, что такое "заграва":
@sametak1064 Заграва. Ударение в этом слове многих удивит #правильноукраїнською#мова#якправильно#українськамова#наголос♬ оригинальный звук - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, можно ли говорить "підодіяльник" и "одіяло". Мало кто догадывается, можно ли на самом деле использовать эти слова в украинском языке.
Также ранее Ольга Багний объяснила, почему нельзя говорить "дОчка". Нельзя говорить "дОчка" и "донькА" - такие ударения в этих словах неправильные.
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