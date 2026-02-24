Муж покойной Фриске просит помощи с сыном

Кратко:
- Что случилось с сыном Шепелева
- Почему ведущий просит помощи
Российский ведущий и бывший муж покойной певицы Жанны Фриске – Дмитрий Шепелев, который продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, просит помощи со своим сыном Платоном.
Об этом пишут российские пропагандисты.
Телеведущий сделал признание о сыновьях Платоне и Тихоне. Он попросил о помощи всех неравнодушных.
По его словам, ведущий-путинист заявил, что не справляется с воспитанием сына от Жанны Фриске. Платону 12 лет.
"Пубертат моего старшего сына - это: закрытая дверь (всегда), полный игнор семейного тайминга ("ужин? я не голодный вообще-то") и классическая бычка "я не знаю" в ответ на любой мой вопрос", - заявил Шепелев.
Шепелев теперь не просто спрашивает совета, а и читает специальную литературу. "Для меня очень важно понимать, что с сыном происходит", - заверил он. После чего обратился к публике с просьбой ему помочь в воспитании отпрыска.
О персоне: Жанна Фриске
Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).
