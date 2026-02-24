Укр
Муж покойной Фриске просит помощи с сыном

Алена Кюпели
24 февраля 2026, 10:49
Путинист Дмитрий Шепелев не может справится со своим подросшим сыном.
Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев не справляется с ребенком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dmitryshepelev

Российский ведущий и бывший муж покойной певицы Жанны ФрискеДмитрий Шепелев, который продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, просит помощи со своим сыном Платоном.

Об этом пишут российские пропагандисты.

видео дня

Телеведущий сделал признание о сыновьях Платоне и Тихоне. Он попросил о помощи всех неравнодушных.

По его словам, ведущий-путинист заявил, что не справляется с воспитанием сына от Жанны Фриске. Платону 12 лет.

Шепелев показал сына Жанны Фриске
Шепелев не может совладать с сыном от Жанны Фриске / Фото Instagram/dmitryshepelev

"Пубертат моего старшего сына - это: закрытая дверь (всегда), полный игнор семейного тайминга ("ужин? я не голодный вообще-то") и классическая бычка "я не знаю" в ответ на любой мой вопрос", - заявил Шепелев.

Платон Шепелев со сводной сестрой
Платон Шепелев со сводной сестрой / Пресс-служба телеканала

Шепелев теперь не просто спрашивает совета, а и читает специальную литературу. "Для меня очень важно понимать, что с сыном происходит", - заверил он. После чего обратился к публике с просьбой ему помочь в воспитании отпрыска.

О персоне: Жанна Фриске

Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).

08:50

Отключение света в Украине — графики на 24 февраля (обновляется)

08:41

Зеленский впервые показал свой бункер и сделал важное для украинцев заявление

08:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 февраля (обновляется)

08:29

РФ атаковала Запорожье и районы: оккупанты нанесли более 900 ударов за суткиФото

08:17

Карта Deep State онлайн за 24 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Вопреки планам Кремля: Силы обороны продвинулись на важных участках фронта

07:27

УЗ срочно изменила графики в шести регионах: поезда не доезжают до конечных станций

07:05

Зеленский жестко ответил на идею уступок по Донбассу

06:20

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяцВидео

06:18

Великий пост 2026: какие продукты под запретом и чем себя можно побаловать

06:10

Суд отменяет тарифы Трампа: что это значит для нашей войны?мнение

05:50

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

05:15

Наталка Денисенко остро высказалась о конкурентках: "Будет звучать самоуверенно"

04:41

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

04:07

"Умная футболка" выявляет опасные болезни: ученые удивили невероятным открытием

03:12

7 неожиданных привычек, которые медленно разрушают психику: большинство не знает

02:37

Всегда на шаг впереди: какие знаки зодиака отличаются гениальностью и интуицией

02:18

Убирать паутину - мало: как избавиться от пауков раз и навсегдаВидео

02:00

Владимир Зеленский рассказал о своей жизни: "Дети с бабушкой"

01:30

Сильная рассада с первого дня: как подготовить ростки к любым стрессамВидео

01:30

Уже не та Вера: 76-летняя Вонг ошеломила новым выходом в свет

00:39

Серия взрывов и поврежденные дома: РФ нанесла удар по Запорожью, есть пострадавшиеФотоВидео

00:01

Россия меняет приоритеты: эксперт раскрыл ключевые цели Кремля на 2026 год эксклюзив

23 февраля, понедельник
23:52

Отключения электроэнергии в Киеве и области 24 февраля: что известно о графиках

23:51

После слухов о романе с Энистон: Педро Паскаля застукали с вероятным бойфрендом

23:22

Максима Галкина позвали в шведскую семью - детали

23:02

Часы обновлены: как в Днепре и области будут отключать свет 24 февраля

22:57

Виталий Козловский готовится стать отцом во второй раз

22:52

Количество отключений света возрастет - новые графики для Черкасской области на 14 февраля

22:51

Бывшая жена Потапа публично рассказала об отношениях с ним

