'Многим не понравится': в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

Минобороны анонсировало реформу мобилизации, которая, в частности, предусматривает обновление работы ТЦК и СП и объединяет сразу несколько направлений.

https://glavred.info/war/mnogim-ne-ponravitsya-v-ukraine-gotovyat-reformu-tck-i-mobilizacii-chto-izmenitsya-10743224.html Ссылка скопирована

Новая реформа мобилизации в Украине - как изменятся правила призыва / Коллаж: Главред

​​О чем идет речь в материале:

Что изменит реформа мобилизации – два ключевых направления

Когда состоится реформа мобилизации в Украине и что будет с "бусификацией"

Усилится ли мобилизация в Украине – что изменится для военнообязанных в рамках реформы мобилизации

Министр обороны Украины Михаил Федоров начал амбициозную реформу процесса мобилизации, направленную на устранение давних системных недостатков в работе территориальных центров комплектования (ТЦК) и мобилизации в целом.

Главред выяснил, как изменится мобилизация в Украине и что предусматривает реформа призыва на военную службу.

видео дня

Михаил Федоров о новой системе мобилизации

Министерство обороны работает над комплексной реформой системы мобилизации. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

По его словам, 90% отсрочек уже были продлены автоматически через сервис Резерв+ — без подачи заявлений, справок или посещения ТЦК. Если раньше эта процедура длилась неделями и требовала значительных ресурсов, то теперь система самостоятельно сверяет информацию через государственные реестры и продлевает отсрочку без дополнительных обращений.

"Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся за годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", — добавил Федоров.

"Резерв+" / Инфографика: Главред

Что изменит реформа мобилизации – два ключевых направления

Также в Минобороны готовят масштабные изменения в сфере комплектования и прохождения службы. Речь идет о реформировании территориальных центров комплектования, новых подходах к противодействию самовольному оставлению частей и существенном повышении выплат для военных на передовой. Об этом в эфире Вечер.LIVE сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Он отметил, что в министерстве уже есть видение изменений в работе с случаями СЗЧ и трансформации ТЦК. По его словам, в ближайшее время парламент может рассмотреть в первом чтении законопроект о новых контрактах.

Чернев пояснил, что реформа будет состоять из двух направлений.

"То есть, первая часть, о которой я говорил, это больше о наказании тех, кто уклоняется или самовольно покинул воинскую часть", - сообщил он.

Вторая часть, по словам Чернева, предусматривает создание дополнительных стимулов для тех, кто уже служит, и для тех, кто планирует поступить на военную службу. В частности, речь идет о введении контрактов с четко определенными сроками, повышении базового денежного обеспечения и новых подходах к премированию в зависимости от специализации. Более высокие доплаты могут получать пилоты, ИТ-специалисты, а также военные самых рискованных направлений, в частности десантники и пехотинцы.

"Плюс к этому останутся те же боевые, которые сейчас выплачиваются. То есть, с одной стороны, должны быть и наказания для тех, кто уклоняется, а с другой — все же должны быть стимулы для тех, кто остается в армии", — резюмирует он.

Разыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

Какова ключевая задача реформы мобилизации

Главная цель реформы ТЦК и СП и системы мобилизации, которую президент Владимир Зеленский определил для нового министра обороны Михаила Федорова, заключается в уменьшении количества конфликтных ситуаций с участием военнослужащих территориальных центров комплектования. Об этом в интервью РБК-Украина заявил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

Он отметил, что такие конфликты составляют незначительную часть от общего количества взаимодействий между ТЦК и военнообязанными. Однако из-за своей чувствительности и общественного резонанса они приобретают широкую огласку. Кроме того, Россия использует подобные инциденты для усиления информационной составляющей гибридной войны — в частности через собственные ресурсы и агентов влияния.

"Поэтому ключевая задача — это сделать так, чтобы военные, представители ТЦК, которые в 90% являются ветеранами войны, имели большую выдержку с точки зрения реакции на провокации, которые часто сопровождают такие конфликты Это вопрос кадрового обеспечения ТЦК и СП, и над этим работает Генеральный штаб, чтобы делегировать максимально выдержанных офицеров, военнослужащих именно для такой работы — очень сложной и психологически тяжелой. И, бесспорно, это разъяснительная работа о недопустимости любых нарушений прав человека во время деятельности ТСК и СП", — сообщил депутат.

Вениславский подчеркнул, что проблема является сложной и универсального способа полностью избежать конфликтов пока нет. В то же время работа над их минимизацией продолжается, ведь причины, которые в конечном итоге приводят к спорам, известны и анализируются. Он призвал ожидать ближайших презентаций изменений, о которых уже заявляли в Министерстве обороны и сам министр Федоров.

По словам депутата, акцент планируют сместить на максимальное привлечение граждан к службе по контракту и уменьшение доли мобилизованных, что может существенно изменить подход к мобилизационным мероприятиям.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Когда состоится реформа мобилизации в Украине - контракты для военных: условия и сроки

Вениславский сообщил, что в Минобороны уже готовят соответствующие законодательные и организационные изменения, ведется координация с другими ведомствами, в частности с Министерством финансов, поскольку новые контракты будут предусматривать значительные ежегодные выплаты.

"На это нужно иметь ресурс. Как показывают опросы, очень большое количество мобилизованных готовы подписать контракт сроком от двух до пяти лет для того, чтобы иметь с одной стороны прогнозируемые сроки прохождения военной службы, финансовые стимулы, а с другой – более существенную правовую защиту, которую предусматривает именно контрактная форма несения военной службы. Поэтому мы над этим работаем. Я думаю, что в краткосрочной перспективе, там февраль-март, мы уже это вынесем для широкого обсуждения, для коммуникации, для принятия в парламенте", - отметил он.

Что будет с бусификацией

Так называемая "бусификация" остается одним из способов пополнения мобилизационного ресурса, и полностью отказаться от этого механизма обществу, вероятно, не удастся. Об этом в интервью"Телеграфу" заявил народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко.

"Бусификация" — это один из инструментов для пополнения мобресурса. Я думаю, что от "бусификации" общество никуда не денется, потому что когда ты нарушаешь закон, а тебя останавливает полиция, то тебя же задерживают. А в какое автотранспортное средство тебя посадят, чтобы сопроводить в воинскую часть, ТЦК или управление Нацполиции, точно уже нет разницы", — считает нардеп.

Он отметил, что для урегулирования проблем в сфере мобилизации следует привлечь специалистов и выработать системные решения. По его мнению, министр обороны Михаил Федоров может предложить президенту комплексные экспертные наработки по мобилизационной политике, в частности с применением механизмов мотивации граждан к службе.

Степени годности к военной службе / Инфографика: Главред

Усилится ли мобилизация в Украине – что изменится для военнообязанных в рамках реформы мобилизации

В рамках реформы мобилизации фактически ничего не изменится, а информация, которая распространяется в интернете, не имеет никакой юридической основы. Никаких новых законов или изменений в нормативные акты не принимались и даже не рассматривались, поэтому ссылки на якобы новые правовые основания являются безосновательными. Об этом в эксклюзивном комментарии Главреду сообщила адвокат, управляющий партнер Polina Marchenko Law Office Полина Марченко.

"Чего ожидать в марте? Вероятно, того же, что происходило в декабре, январе и феврале. Сейчас активно проводятся проверки военно-учетных документов на улицах и автодорогах. Если лицо находится в розыске или выявлено нарушение правил воинского учета, его сразу доставляют в территориальный центр комплектования", - отметила она.

Она пояснила, что вопрос "усиления контроля за воинским учетом" следует рассматривать в двух плоскостях. Первая касается контроля за выполнением военнообязанными своих прав и обязанностей. Вторая — это соблюдение правил ведения воинского учета на предприятиях, ведь все компании, независимо от их статуса или значения для экономики, обязаны вести такой учет и проводить соответствующие сверки.

"Планы проверок предприятий по ведению воинского учета на 2026 год уже обнародованы, и проверок запланировано очень много. Во время них будут обращать внимание даже на мельчайшие детали ведения учета. Поэтому речь идет скорее не об усилении контроля за военным учетом, а о повышенном внимании к соблюдению требований по ведению военного учета как гражданами, так и предприятиями. То есть к тому, как ведется военный учет, правильно ли учитываются военнообязанные, все ли военнообязанные учитываются на предприятии и т. д.", - резюмирует она.

Марченко подытожила, что основания для предоставления отсрочки остаются неизменными, как и правила выезда за границу. Также не принималось новых нормативно-правовых актов, которые бы изменяли процедуру мобилизации.

Какие украинцы могут проходить службу по месту жительства / Главред - инфографика

Могут ли мобилизовать за нарушение правил воинского учета

Юрист отметила, что если сравнивать с прошлым годом, раньше при проверке документов военнообязанного, который не имел бронирования или отсрочки, но и не нарушал правил воинского учета, обычно отпускали. Теперь подход изменился: народные депутаты и представители власти неоднократно подчеркивали, что лица без оформленной отсрочки или бронирования подлежат мобилизации.

По ее словам, именно по такой логике практика развивается в течение последних шести месяцев. Если при проверке выясняется отсутствие оснований для отсрочки или бронирования, начинаются мероприятия по мобилизации.

"Если раньше такие случаи были скорее исключением, то сейчас, к большому сожалению, это стало обычным явлением. Ведь все сводится к тому, что если есть основания для отсрочки, ее обязательно нужно оформить надлежащим образом. Если этого не сделано, считается, что лицо не захотело воспользоваться своим правом, и его могут мобилизовать", - указала она.

Как должна происходить вручение боевой повестки

Полина Марченко также подчеркнула, что в случае нарушения правил воинского учета человека во всех случаях задерживают и доставляют в ТЦК. Она отметила, что хотя процедура мобилизации предусматривает обязательный медицинский осмотр, вручение боевой повестки и другие этапы, которые не должны происходить за один день, на практике иногда весь процесс может длиться всего несколько часов после прибытия в центр комплектования.

Что может грозить за нарушение правил воинского учета – какие изменения готовят в Раде

В Верховной Раде рассматривают возможность введения автоматического ареста банковских счетов и имущества для граждан, которые своевременно не обновили военно-учетные данные. Об этом сообщил народный депутат Руслан Горбенко.

Он привел пример с нарушением правил дорожного движения: если штраф не уплачен, могут быть арестованы счета или другое имущество. По аналогии предлагается применять автоматический механизм и в случае необоновления военных данных — с блокировкой финансовых активов. Также звучат более жесткие инициативы по аресту имущества таких лиц.

Комментируя целесообразность подобных шагов, депутат отметил, что в первую очередь речь идет о гражданах, которые незаконно выехали за границу и таким образом продемонстрировали свое отношение к требованиям государства.

"Почему имущество? Ну, условно, парень каким-то образом оказался за границей, а у него все арестовали. И говорить, что ему крайне необходимы эти украинские карточки и он сейчас вернется и будет обновлять данные... Ну, мы же понимаем, что он уже показал свое решение о незаконном пересечении границы и покинул Украину (по своим причинам, но точно с нарушением). Из этих 2 миллионов, если 70% мы найдем, то уже будет хорошо", — резюмирует нардеп Горбенко.

"Многим не понравится" — как будет проходить реформа ТЦК и СП

После объявления о необходимости реформирования ТЦК и СП возник вопрос, с каких именно шагов начнется реформа. Военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев в эфире 24 Канала сообщил, что военные непосредственно поднимали этот вопрос и получили четкое видение дальнейших действий. В то же время конкретные детали пока не разглашаются.

"Нам озвучили конкретный план. Если его реализуют, это существенно улучшит ситуацию, которая есть сейчас. Но я пока не имею права говорить о деталях", – сообщил Яковлев.

/ Фото: УНИАН

Он подчеркнул, что предложенные решения не будут удобными для всех. Часть общества, в частности те, кто заинтересован в сохранении старых механизмов, может отнестись к ним негативно, что уже вызывает определенную напряженность вокруг темы.

"Это многим не понравится – прежде всего тем, кто не хочет изменений и кто хочет продолжать коррупционные практики", – резюмирует он.

По словам Яковлева, ключевая задача реформы — сделать систему прозрачной и не подрывающей доверие к армии. Именно от этого зависит восприятие мобилизационных процессов в обществе.

Вам также может быть интересно:

О ведомстве: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины — центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред