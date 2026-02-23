Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Подозреваемой в теракте во Львове избрали самую строгую меру пресечения - что известно

Руслана Заклинская
23 февраля 2026, 18:16
В суде 33-летняя жительница Ровенской области, которую завербовали спецслужбы РФ, заявила, что не знала о содержимом пакета.
Подозреваемой в теракте во Львове избрали самую строгую меру пресечения - что известно
Во Львове избрали меру пресечения для подозреваемой в теракте / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины

Что известно:

  • Суд Львова взял под стражу на 60 суток без права внесения залога подозреваемую в теракте
  • Подозреваемая утверждает, что не знала о содержимом пакета
  • Женщина якобы действовала из-за долгов и получила две тысячи долларов

В понедельник, 23 февраля, для 33-летней жительницы Костополя Ровенской области, которую подозревают в совершении террористического акта, избрали меру пресечения. Галицкий районный суд Львова постановил арест без права внесения залога до 22 апреля. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемая изготовила и оставила взрывные устройства в центре Львова, в результате чего погибла одна полицейская и пострадали 25 человек.

видео дня

Признание подозреваемой

Женщина заявила, что не знала о содержимом пакета, который оставила в мусорном контейнере на улице Данилишина. По ее словам, куратор вышел на контакт более недели назад и пообещал две тысячи долларов. Женщина заявила, что согласилась из-за долгов.

Во время заседания подозреваемая заявила, что не осознавала последствий своих действий и была завербована российскими спецслужбами. Она подтвердила, что получила по тысяче долларов за два взрывных устройства и что за ними наблюдал мужчина по имени Марк.

Следователи обнаружили мобильный телефон подозреваемой, через который в прямом эфире следили за взрывами.

Во время судебного заседания она выразила соболезнования семье погибшей и раненым. В то же время отметила, что никогда бы не решилась на такой поступок, если бы знала содержимое пакета.

"Я сделала бы все, чтобы повернуть время вспять. Если бы я знала об этих последствиях, я бы этого никогда не сделала", - сказала подозреваемая в суде, видео которого опубликовало ТСН.

Смотрите видео с заявлением подозреваемой в суде:

Подозреваемой в теракте во Львове избрали самую строгую меру пресечения - что известно
Подозреваемая в совершении теракта в суде / Фото: скриншот

Что известно о подозреваемой

Из заседания суда во Львове стало известно, что 33-летняя Ирина Саветина, подозреваемая в террористическом акте, не имеет семьи и детей. Женщина является уроженкой Ровенской области, а из родственников у нее осталась только мама.

Прокурор и следователь ходатайствовали о самой строгой мере пресечения, что и было удовлетворено судом. Сейчас продолжается досудебное расследование, которое устанавливает все обстоятельства преступления и причастность других лиц.

Досудебное расследование проводит Служба безопасности Украины по ч. 3 ст. 258 УК (террористический акт, повлекший гибель человека) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием или взрывчатыми веществами). Санкция самой тяжкой статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Зеленский предупредил о новых терактах со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новые террористические акты против украинцев, подобные теракту во Львове 22 февраля. Тогда во время нападения погибла 23-летняя сотрудница полиции, 25 человек ранены.

По его словам, исполнители были завербованы через Телеграм, а организация теракта имеет российское происхождение. Зеленский поручил усилить меры безопасности, привлечь общины и местные власти для предотвращения подобных преступлений в будущем.

Теракт во Львове - что известно

Напомним, в ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два мощных взрыва, их было слышно в разных частях города. Воздушная тревога не объявлялась, а правоохранители квалифицировали инцидент как террористический акт.

В результате взрывов пострадали более 20 человек, а жертвой стала 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Погибшая была старшим лейтенантом родом из Волыни, впоследствии вместе с родителями переехала в Херсон.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого. По данным Национальной полиции Украины, взрывные устройства были самодельными и спрятаны в мусорных контейнерах.

Как сообщал Главред, подозреваемой оказалась 33-летняя жительница Ровенской области, которая, по предварительной информации, лично установила взрывчатку. Правоохранители обнародовали видеозапись момента закладки взрывчатки.

Читайте также:

Об источнике: Львовская областная прокуратура

Львовская областная прокуратура — территориальный орган прокуратуры Украины, осуществляющий представительство интересов государства, надзор за соблюдением законов, поддержку публичного обвинения в судах и координацию деятельности правоохранительных органов на территории Львовской области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

теракт новости Львова Львовщина Львовская область Полиция Львова
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Подозреваемой в теракте во Львове избрали самую строгую меру пресечения - что известно

Подозреваемой в теракте во Львове избрали самую строгую меру пресечения - что известно

18:16Украина
"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

17:25Война
Доллар, евро и злотый стремительно рванули вверх: новый курс валют на 24 февраля

Доллар, евро и злотый стремительно рванули вверх: новый курс валют на 24 февраля

17:19Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Последние новости

18:49

Дефицит валюты падает: что ждет украинцев в обменниках в ближайшее время

18:48

В Украине вводят новые 200 гривен: что делать со "старыми" деньгами, в НБУ ответили

18:27

"Прошли этот путь": Джей Ло дала редкий комментарий о детяхВидео

18:27

Таинственное исчезновение пса закончилось неожиданной находкой: причина ошарашила

18:16

Подозреваемой в теракте во Львове избрали самую строгую меру пресечения - что известноВидео

Война не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на ДнепрВойна не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на Днепр
18:15

"Черный лебедь уже близко": России дали всего несколько месяцев, что будет дальше

18:14

Совсем не от счастья: ученые выяснили, почему на самом деле кошки мурлыкают

17:50

Зима не хочет отступать: чем удивит погода Днепр в ближайшие дни

17:30

"Эта задача России по силам": Жданов об угрозе для крупного областного центра

Реклама
17:25

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

17:19

Доллар, евро и злотый стремительно рванули вверх: новый курс валют на 24 февраля

17:11

Ручки газовой плиты заблестят как новые: чем можно легко очистить застарелый жир

17:00

По российской звезде сериала "Глухарь" прилетело на фронте: "Рядом взорвались"

16:47

Что можно сделать со старыми джинсами: 7 практичных идей для домаВидео

16:42

Два уникальных украинских слова, не имеющих точных аналогов ни в одном языке мира

16:40

Они были везде: какие имена были популярны в СССР и почему теперь их избегают

16:39

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

16:30

Научный факт или красивая легенда: ученый о том, "выдают" ли человека запахи

16:09

Буданов заинтриговал заявлением о завершении войны и встрече Зеленского с Путиным

16:01

"Из первых уст": Кухар появилась без обручального кольца и сделала заявление

Реклама
15:51

Третий ребенок от третьей жены: как выглядит самая маленькая дочь Джеджулы

15:47

Популярная крупа уже на вес золота: цены пробили новый психологический рубеж

15:40

Не будут портиться годами: 8 продуктов, которые не имеют срока годности

15:39

Почти 20 лет жил с именем женщины, чей прах нес Сталин - что это за город Украины

14:48

Разрушают трубы: 6 жидкостей, которые категорически запрещено выливать в раковину

14:37

Можно ли оставлять телефон на зарядке на всю ночь: эксперты поставили точку

14:15

Последние дни зимы в Житомирской области: синоптики огорчили неприятным прогнозом

14:10

Вместо традиционных отбивных: курица по-милански покорит всех гостейВидео

14:10

Инженер купил старый самолет Boeing 737 и закопал его в саду: что он задумал

14:05

Как выглядеть стройнее без похудения: секреты стилистов

13:53

Серьезно пострадали дети: дом известного артиста уничтожила российская ракета

13:49

Так уже начиналось наступление: Зеленский заявил об угрозах со стороны Беларуси

13:37

Мобилизация в Украине будет проходить по-новому: Федоров раскрыл изменения

13:32

Какие вещи должны быть в каждом авто, чтобы избежать штрафа: полный переченьВидео

13:02

Ученые впервые обнаружили в Антарктике хищника, которого здесь быть не должно (фото)

12:54

"Если складываем лапки вверх, то все": Жданов назвал год завершения войны

12:45

Старшая дочь Ольги Сумской ошеломила поступком в РФ - детали

12:38

Звезда фильма "Киборги" больше не холостяк — как выглядит невеста актера

12:28

Трамп мог заключить сделки с РФ: Ходжес назвал дедлайн по заключению мира

12:23

"Плюс" продержится недолго: Украину скоро накроет новая волна похолодания

Реклама
11:48

Больше мяса и едят меньше: какие утки наиболее выгодны для хозяйства

11:47

Гороскоп на завтра 24 февраля: Стрельцам - ссора, Тельцам - большой успех

11:46

"Поделюсь опытом": Огневич заговорила о пластических операциях

11:39

"Молюсь": сестра Жанны Фриске сообщила о сложной болезни

11:36

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

11:30

РФ может поддерживать нынешний темп войны дольше, чем большинство ожидает - Жданов

11:29

Мстислав Чернов сделал мощное заявление после победы российского фильма на BAFTAВидео

11:03

Контингент во Львове не нужен: Зеленский сказал, где необходимы иностранные военныеВидео

10:54

Магнитная буря обрушилась на Украину - когда ожидать максимального удара

10:47

Россияне нацелились на еще один областной центр: раскрыт тревожный сценарий

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять