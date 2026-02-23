Подозреваемой в теракте во Львове избрали самую строгую меру пресечения - что известно

В суде 33-летняя жительница Ровенской области, которую завербовали спецслужбы РФ, заявила, что не знала о содержимом пакета.

Во Львове избрали меру пресечения для подозреваемой в теракте / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины

Что известно:

Суд Львова взял под стражу на 60 суток без права внесения залога подозреваемую в теракте

Подозреваемая утверждает, что не знала о содержимом пакета

Женщина якобы действовала из-за долгов и получила две тысячи долларов

В понедельник, 23 февраля, для 33-летней жительницы Костополя Ровенской области, которую подозревают в совершении террористического акта, избрали меру пресечения. Галицкий районный суд Львова постановил арест без права внесения залога до 22 апреля. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемая изготовила и оставила взрывные устройства в центре Львова, в результате чего погибла одна полицейская и пострадали 25 человек.

Признание подозреваемой

Женщина заявила, что не знала о содержимом пакета, который оставила в мусорном контейнере на улице Данилишина. По ее словам, куратор вышел на контакт более недели назад и пообещал две тысячи долларов. Женщина заявила, что согласилась из-за долгов.

Во время заседания подозреваемая заявила, что не осознавала последствий своих действий и была завербована российскими спецслужбами. Она подтвердила, что получила по тысяче долларов за два взрывных устройства и что за ними наблюдал мужчина по имени Марк.

Следователи обнаружили мобильный телефон подозреваемой, через который в прямом эфире следили за взрывами.

Во время судебного заседания она выразила соболезнования семье погибшей и раненым. В то же время отметила, что никогда бы не решилась на такой поступок, если бы знала содержимое пакета.

"Я сделала бы все, чтобы повернуть время вспять. Если бы я знала об этих последствиях, я бы этого никогда не сделала", - сказала подозреваемая в суде, видео которого опубликовало ТСН.

Подозреваемая в совершении теракта в суде / Фото: скриншот

Что известно о подозреваемой

Из заседания суда во Львове стало известно, что 33-летняя Ирина Саветина, подозреваемая в террористическом акте, не имеет семьи и детей. Женщина является уроженкой Ровенской области, а из родственников у нее осталась только мама.

Прокурор и следователь ходатайствовали о самой строгой мере пресечения, что и было удовлетворено судом. Сейчас продолжается досудебное расследование, которое устанавливает все обстоятельства преступления и причастность других лиц.

Досудебное расследование проводит Служба безопасности Украины по ч. 3 ст. 258 УК (террористический акт, повлекший гибель человека) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием или взрывчатыми веществами). Санкция самой тяжкой статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Зеленский предупредил о новых терактах со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новые террористические акты против украинцев, подобные теракту во Львове 22 февраля. Тогда во время нападения погибла 23-летняя сотрудница полиции, 25 человек ранены.

По его словам, исполнители были завербованы через Телеграм, а организация теракта имеет российское происхождение. Зеленский поручил усилить меры безопасности, привлечь общины и местные власти для предотвращения подобных преступлений в будущем.

Теракт во Львове - что известно

Напомним, в ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два мощных взрыва, их было слышно в разных частях города. Воздушная тревога не объявлялась, а правоохранители квалифицировали инцидент как террористический акт.

В результате взрывов пострадали более 20 человек, а жертвой стала 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Погибшая была старшим лейтенантом родом из Волыни, впоследствии вместе с родителями переехала в Херсон.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого. По данным Национальной полиции Украины, взрывные устройства были самодельными и спрятаны в мусорных контейнерах.

Как сообщал Главред, подозреваемой оказалась 33-летняя жительница Ровенской области, которая, по предварительной информации, лично установила взрывчатку. Правоохранители обнародовали видеозапись момента закладки взрывчатки.

