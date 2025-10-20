Укр
Готовил теракты на севере Украины: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы

Юрий Берендий
20 октября 2025, 18:07
По указаниям ФСБ, агент должен был заложить взрывчатку на "объекте" и установить "видеоловушку" в виде скрытой миникамеры с удаленным доступом для ФСБ.
Агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы за сотрудничество с ФСБ и подготовку терактов / Коллаж: Главред, фото: СБУ, УНИАН

Главное:

  • Задание врага выполнял местный житель
  • Целями агентов ФСБ были объекты вблизи базирования ВСУ
  • Также россияне хотели взорвать ключевые мосты и железнодорожные пути

15 лет заключения с конфискацией имущества получил участник агентурной сети ФСБ, которую разоблачили весной этого года. Тогда контрразведка СБУ задержала сразу девять российских агентов во время подготовки серии терактов и диверсий в четырех областях Украины. Об этом СБУ сообщила в своем Telegram-канале.

Злоумышленники готовили подрывы в спальных районах и вблизи военных баз.

Еще одной "целью" россиян были ключевые мосты и пути Укрзализныци, которые обеспечивают логистику войск.

"Сейчас тюремный срок получил один из завербованных ФСБ местных жителей. По инструкции оккупантов он забрал из тайника взрывчатку для совершения теракта на севере Украины", - говорится в сообщении.

Перед тем как заложить взрывчатку на "объекте", агент должен был снарядить ее смартфоном для дистанционной активации россиянами. Далее он планировал замаскировать ее на месте запланированного теракта и установить рядом скрытую миникамеру с удаленным доступом для ФСБ.

СБУ предотвратила теракт и задержала агента, когда он снаряжал взрывчатку дистанционным взрывателем. При обыске у агента изъяли и другие комплектующие.

Суд признал злоумышленника виновным в государственной измене и незаконном обращении со взрывчаткой.

Что известно о СБУ
Что известно о СБУ / Инфографика: Главред

Успешные операции СБУ - новости Украины

Как ранее писал Главред, СБУ предотвратила серию терактов в Киеве - был задержан российский агент. Он собирался уничтожить три автомобиля украинских защитников с помощью самодельных взрывных устройств. Злоумышленник под стражей.

Напомним, что в марте Россия организовала теракт в Ивано-Франковске, в результате чего пострадали завербованные РФ агенты.

Ранее также СБУ сообщала, что на Полтавщине задержана российская агентка, которая планировала серию терактов. Женщина готовила взрывы возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

