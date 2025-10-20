Готовил теракты на севере Украины: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы

Главное:
- Задание врага выполнял местный житель
- Целями агентов ФСБ были объекты вблизи базирования ВСУ
- Также россияне хотели взорвать ключевые мосты и железнодорожные пути
15 лет заключения с конфискацией имущества получил участник агентурной сети ФСБ, которую разоблачили весной этого года. Тогда контрразведка СБУ задержала сразу девять российских агентов во время подготовки серии терактов и диверсий в четырех областях Украины. Об этом СБУ сообщила в своем Telegram-канале.
Злоумышленники готовили подрывы в спальных районах и вблизи военных баз.
Еще одной "целью" россиян были ключевые мосты и пути Укрзализныци, которые обеспечивают логистику войск.
"Сейчас тюремный срок получил один из завербованных ФСБ местных жителей. По инструкции оккупантов он забрал из тайника взрывчатку для совершения теракта на севере Украины", - говорится в сообщении.
Перед тем как заложить взрывчатку на "объекте", агент должен был снарядить ее смартфоном для дистанционной активации россиянами. Далее он планировал замаскировать ее на месте запланированного теракта и установить рядом скрытую миникамеру с удаленным доступом для ФСБ.
СБУ предотвратила теракт и задержала агента, когда он снаряжал взрывчатку дистанционным взрывателем. При обыске у агента изъяли и другие комплектующие.
Суд признал злоумышленника виновным в государственной измене и незаконном обращении со взрывчаткой.
Как ранее писал Главред, СБУ предотвратила серию терактов в Киеве - был задержан российский агент. Он собирался уничтожить три автомобиля украинских защитников с помощью самодельных взрывных устройств. Злоумышленник под стражей.
Напомним, что в марте Россия организовала теракт в Ивано-Франковске, в результате чего пострадали завербованные РФ агенты.
Ранее также СБУ сообщала, что на Полтавщине задержана российская агентка, которая планировала серию терактов. Женщина готовила взрывы возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.
Об источнике: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
