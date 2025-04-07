Теракт на заказ: СБУ задержали завербованную агентку

Женщина с Полтавщины готовила теракты для оккупантов.

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СБУ задержали российскую диверсантку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко о главном:

На Полтавщине задержана российская агентка, которая готовила теракты

Диверсантка была завербована через онлайн-казино и получила инструкции из РФ

На Полтавщине задержан российский агент, которая планировала серию терактов. Женщина готовила взрывы возле райотдела полиции и городского ТЦК в час пик. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генпрокурора.

По сценарию российских кураторов, взрывчатка должна была сдетонировать во время закладки устройства - вместе с самой исполнительницей.

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"В момент минирования территории админздания оккупанты планировали взорвать взрывчатку вместе со своим агентом", - утверждает следствие.

Однако благодаря быстрой реакции СБУ план врага удалось сорвать. Агентку задержали до того, как она успела реализовать задуманное.

Из виртуального казино - в реальную тюрьму

Выяснилось, что исполнительницей оказалась 30-летняя безработная жительница Полтавщины. Она подверглась вербовке через онлайн-казино, где искала "быстрые деньги", и в конце оказалась под контролем российского спецслужбиста.

Ей предоставили средства на аренду "конспиративной" квартиры и закупку компонентов для взрывчатки. По инструкциям из РФ она изготовила СВУ, спрятав его в бытовой чайник. Поражающие элементы и удаленное управление через электронное устройство должны были сделать атаку максимально опасной.

Во время обыска правоохранители изъяли составляющие самодельной взрывчатки и смартфон с доказательствами коммуникации с российским куратором.

СБУ инфографика ​ / Главред: инфографика ​

Что дальше

Задержанной уже объявлено подозрение по двум статьям УКУ:- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 - приготовление к теракту;- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение со взрывчаткой.

Сейчас она под стражей. За совершенное ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Разоблачение агентуры РФ - новости Украины

Как ранее сообщал Главред, СБУ вместе с Национальной полицией предупредили теракт в Киеве, организованный российской военной разведкой. Агенты РФ планировали изготовить взрывчатку и осуществить подрыв в месте с большим количеством людей в столице.

Также Польша передала Украине российского агента, который входил в окружение украинского олигарха Виктора Медведчука. Это лицо было задержано недавно в Мазовецком воеводстве.

Напомним, что СБУ задержала "топ-крота" в Государственном космическом агентстве. Агент имел секретную информацию об отечественных стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам.

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