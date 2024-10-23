Военная разведка РФ планировала кровавый теракт в Киеве: что известно

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили кровавый теракт в Киеве, который планировала военная разведка РФ. Об этом сообщили в СБУ.
Отмечается, что по результатам спецоперации задержаны два российских агента, которые должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест столицы Украины.
По данным контрразведки СБУ, целью РФ было максимальное количество погибших среди гражданского населения Киева для распространения панических настроений среди граждан.
В СБУ рассказали, что для совершения теракта разведка РФ дистанционно завербовала 20-летнюю жительницу Запорожья, которая искала "легких" заработков в Телеграмм-каналах.
"После вербовки агент получила от оккупантов подробные инструкции относительно способов изготовления взрывного устройства из подручных компонентов. Согласно вражеским указаниям злоумышленница использовала два мобильных телефона, к которым нужно было подключить детонатор с пластидом, который должна была достать из замаскированного тайника. Его геолокацию оккупанты планировали "сбросить" девушке накануне теракта", - говорится в сообщении.
Установлено, что женщина находилась на связи с кадровым сотрудником российского ГРУ, который находился на временно захваченной части территории Запорожской области.
"К сотрудничеству с агрессором агент привлекла своего 26-летнего сожителя. Перед совершением теракта оба фигуранта должны были выполнить "контрольное" задание российской спецслужбы: поджечь несколько единиц военной техники ВСУ в районе Запорожья", - добавили в СБУ.
Известно, что контрразведчики СБУ задержали обоих предателей "на горячем", когда они пытались поджечь боевую машину пехоты (БМП), которая выполняла задание на южном фронте.
На месте происшествия у задержанных изъято орудие преступления и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.
Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Что за ведомство СБУ?
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
Операции СБУ - последние новости
Напомним, ранее, в Одессе Служба безопасности Украины совместно с ГБР нейтрализовала оперативно-боевую группу военной разведки РФ. Задержан руководитель группы и его помощник, которые планировали захватить власть в Одесской области.
Также Служба безопасности Украины задержала чиновника "Укрэнерго", который оправдывал военные преступления РФ и отрицал государственность Украины.
Кроме того, СБУ разоблачила руководство украинского проектного института. Они помогали агрессорам из России восстанавливать НПЗ после атак украинских дронов.
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