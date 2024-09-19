УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

СБУ накрыло руководство проектного института Киева: в чем они помогали РФ

Даяна Швец
19 сентября 2024, 14:31
93
Общая стоимость российских "подрядов" составила почти полмиллиарда гривен.
СБУ
СБУ разоблачили руководство украинского проектного института / Коллаж: Главред, фото: СБУ

СБУ разоблачила руководство украинского проектного института. Они помогали агрессорам из России восстанавливать НПЗ после атак украинских дронов, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как говорится в сообщении, Служба безопасности разоблачила руководящий состав ведущего научно-исследовательского и проектного института нефтяного профиля в Киеве на сотрудничестве с РФ.

Что за ведомство СБУ?

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

видео дня

Спецслужбы задержали председателя правления, двух руководителей специализированных отделов, а также главного инженера и одного из инженеров столичного учреждения.

Как говорится в материалах дела, они помогали агрессору восстанавливать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые получили существенные повреждения в результате атак украинских дронов.

"По заказу РФ чиновники подготовили проектно-конструкторскую документацию для реконструкции трех ключевых НПЗ. Общая стоимость российских "подрядов" составила почти полмиллиарда гривен. В эту сумму входило также дистанционное сопровождение проектантами технологических процессов восстановления и модернизации поврежденных НПЗ страны-агрессора", - рассказали в СБУ.

Во время обысков в офисных и жилых помещениях фигурантов в Киеве, Львове и Харькове изъято:

  • мобильные телефоны
  • системные блоки
  • ноутбуки
  • флешки
  • черновые записи с доказательствами сотрудничества с РФ

  • СБУ разоблачили руководство украинского проектного института
    СБУ разоблачили руководство украинского проектного института фото: СБУ
  • СБУ разоблачили руководство украинского проектного института
    СБУ разоблачили руководство украинского проектного института фото: СБУ
  • СБУ разоблачили руководство украинского проектного института
    СБУ разоблачили руководство украинского проектного института фото: СБУ
  • СБУ разоблачили руководство украинского проектного института
    СБУ разоблачили руководство украинского проектного института фото: СБУ

"На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили пятерым задержанным должностным лицам проектного института о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Сейчас четверо из них уже находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Комплексные мероприятия проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", - подытожили в спецслужбе.

Службы безопасности Украины - последние новости

Напомним, как говорится в судебном постановлении, СБУ последовательно лишает предателя Тарпана доступа к управлению бизнес-активами в Украине. В одно производство против Руслана Тарпана были объединены ранее два отдельных дела.

Более того, СБУ задержала всех поджигателей военных авто. Выполняя задание на 1-2 тысячи гривен, поджигатели рискуют остаток жизни провести за решеткой, ведь СБУ задержала абсолютно каждого, отмечает политолог Голубуцкий.

А вот склады в РФ горят все чаще, ведь для СБУ нет "красных линий" на территории РФ - Украина наносит не одиночные удары, а осуществляет массовые атаки, которые снизят возможности россиян на фронте.

Другие интересные новости о работе СБУ:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева СБУ работа
Реклама

Главное за день

Украине будет очень тяжело пережить зиму: что ждет энергетику

Украине будет очень тяжело пережить зиму: что ждет энергетику

14:48 Украина
Заморозки накроют часть Украины: где будет минусовая температура

Заморозки накроют часть Украины: где будет минусовая температура

14:42 Синоптик
В ОП сделали заявление на фоне "предложения" главы МИД Польши "передать" Крым

В ОП сделали заявление на фоне "предложения" главы МИД Польши "передать" Крым

14:00 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Влупит мороз и грозовой дождь: в какие регионы придет сильное похолодание 60725

Влупит мороз и грозовой дождь: в какие регионы придет сильное похолодание

Не фрукт и не ягода: чем на самом деле является дыня и арбуз - неожиданный ответ 33842

Не фрукт и не ягода: чем на самом деле является дыня и арбуз - неожиданный ответ

В Москве возле Кремля раздается стрельба: кадыровцы захватили здание - СМИ 9418

В Москве возле Кремля раздается стрельба: кадыровцы захватили здание - СМИ

Как отмыть желтую полосу в унитазе: клининг-компании молчат об этих хитростях 6862

Как отмыть желтую полосу в унитазе: клининг-компании молчат об этих хитростях

Последние новости

15:10

Лишь современные "Шерлоки Холмсы" найдут странного верблюда: загадка для самых сообразительных

14:48

Украине будет очень тяжело пережить зиму: что ждет энергетику

14:42

Заморозки накроют часть Украины: где будет минусовая температура

14:40

Церковный праздник 20 сентября: что запрещено делать в день мученика Михаила

14:38

Константина Хабенского экстренно госпитализировали - первый комментарий актера

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
14:31

СБУ накрыло руководство проектного института Киева: в чем они помогали РФФото

14:30

Как очистить варочную панель от жира: выручат народные хитрости

14:15

От плесени и следа не останется: 3 способа, чем лучше отмыть резинку в стиральной машинеВидео

14:10

Как восстановить удаленные сообщения в Вайбер: несколько простых шагов

Реклама
14:00

Убийство Фарион: адвокат Зинченко высказался насчет "российского следа"

14:00

В ОП сделали заявление на фоне "предложения" главы МИД Польши "передать" Крым

14:00

Проект МУР заявил, что ТЦК мобилизовал весь технический состав группы

13:36

Зачем бобры строят плотины: в чем секрет природных инженеров

13:30

Рада уволила Безуглую из Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности: получила новую должность

13:21

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны

13:19

Что стоит за нашумевшими "планами" Шольца и Бразилии по Украине: эксперт дал оценкуВидео

13:10

Запретили лежать: Ахеджакова оказалась в больнице с серьезным диагнозом

12:59

"Нужно уменьшать": в Раде высказались насчет снижения границ призывного возраста

12:44

"Моложе и красивее": Валерий Залужный показал, как сейчас выглядит

12:40

В России давят на Путина: врага может ждать новая волна мобилизации - WSJ

Реклама
12:39

Растения, которые не боятся холода: топ-7 морозостойких цветов для сада

12:27

В НАТО выдали странное заявление, почему к ним залетают дроны РФ - Defense Express

12:02

Трудно узнать: появилось последнее семейное фото Жанны Фриске

12:00

И хочется, и колется: проведет ли Путин ядерные испытания?

11:52

"Реалистичная цель": в ЕС назвали сроки вступления Украины в Евросоюз

11:48

При поддержке "оси зла" Россия будет готова к войне с НАТО уже к 2030 году - прогноз

11:37

Не могли решить даже родители: задача для 7-летних детей "порвала" Сеть

11:12

Польша может давить на Киев через ЕС: СМИ узнали, чего хочет Варшава

11:06

Китайский гороскоп на завтра 20 сентября: Козлам - препятствия, Свиньям - стресс

11:00

В Польше хотят "передать" Крым, но не Украине: странное предложение главы МИД

10:53

РФ начала активное наступление: военный раскрыл тяжелую ситуацию на Купянском направлении

10:45

Индия передает Украине снаряды несмотря на протесты Москвы - Reuters

10:33

Пользователи "Киевстар" массово жалуются на сбой в сети: что известноФото

10:33

Скандальная блогерша Верба со сложностями родила первенца

10:31

Доставали 6 пожарников: женщина обнаружила странную находку в машине

10:09

Сбежал прямо "из-под носа" следствия: депутата Одарченко объявили в розыск

10:03

"Какая-то дичь": Никита Пресняков взбесился и высказался о россиянах

09:44

"Убита горем": бывшая жена Кличко раскрыла подробности смерти родного брата

09:43

Субсидии на коммуналку на стоп: кого из украинцев лишат льгот

09:40

Атака на Торопец стала переломным моментом: в Forbes назвали худший сценарий для РФ

Реклама
09:37

Удар ракетой или реактивным дроном: чем взорвали арсенал РФ в Торопцах – СМИ

09:35

Запасов хватило бы на полтора года войны: в ВСУ рассказали об ударе по арсеналу в ТоропцеФото

09:08

Путинисты Наташа Королева и Тарзан пытались избавится от невестки-стриптизерши - росСМИ

08:45

На Украину летело 46 воздушных целей: сколько ракет и дронов уничтожила ПВО

08:40

В прямом бою с врагом погиб командир спецназа Евгений Лемешенко

08:37

РФ продвинулась у пяти населенных пунктов: в DeepState назвали направления

08:30

ВСУ расширили плацдарм на Курщине, а РФ продвигается на другом горячем направлении

08:00

Три сценария ядерных испытаний Путинамнение

07:50

Зеленский в США встретится с Харрис и Трампом: о чем будут говорить

07:41

"От тел ничего не осталось": в РФ пишут о десятках жертв на складах в Торопце

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзииНародные приметы
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять