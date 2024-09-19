СБУ накрыло руководство проектного института Киева: в чем они помогали РФ

Общая стоимость российских "подрядов" составила почти полмиллиарда гривен.

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СБУ разоблачили руководство украинского проектного института / Коллаж: Главред, фото: СБУ

СБУ разоблачила руководство украинского проектного института. Они помогали агрессорам из России восстанавливать НПЗ после атак украинских дронов, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как говорится в сообщении, Служба безопасности разоблачила руководящий состав ведущего научно-исследовательского и проектного института нефтяного профиля в Киеве на сотрудничестве с РФ.

Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия". видео дня

Спецслужбы задержали председателя правления, двух руководителей специализированных отделов, а также главного инженера и одного из инженеров столичного учреждения.

Как говорится в материалах дела, они помогали агрессору восстанавливать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые получили существенные повреждения в результате атак украинских дронов.

"По заказу РФ чиновники подготовили проектно-конструкторскую документацию для реконструкции трех ключевых НПЗ. Общая стоимость российских "подрядов" составила почти полмиллиарда гривен. В эту сумму входило также дистанционное сопровождение проектантами технологических процессов восстановления и модернизации поврежденных НПЗ страны-агрессора", - рассказали в СБУ.

Во время обысков в офисных и жилых помещениях фигурантов в Киеве, Львове и Харькове изъято:

мобильные телефоны

системные блоки

ноутбуки

флешки

черновые записи с доказательствами сотрудничества с РФ

"На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили пятерым задержанным должностным лицам проектного института о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Сейчас четверо из них уже находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Комплексные мероприятия проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", - подытожили в спецслужбе.

Службы безопасности Украины - последние новости

Напомним, как говорится в судебном постановлении, СБУ последовательно лишает предателя Тарпана доступа к управлению бизнес-активами в Украине. В одно производство против Руслана Тарпана были объединены ранее два отдельных дела.

Более того, СБУ задержала всех поджигателей военных авто. Выполняя задание на 1-2 тысячи гривен, поджигатели рискуют остаток жизни провести за решеткой, ведь СБУ задержала абсолютно каждого, отмечает политолог Голубуцкий.

А вот склады в РФ горят все чаще, ведь для СБУ нет "красных линий" на территории РФ - Украина наносит не одиночные удары, а осуществляет массовые атаки, которые снизят возможности россиян на фронте.

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