УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

СБУ задержала всех поджигателей военных авто: наказания не избежать - эксперт

Даяна Швец
14 сентября 2024, 15:57обновлено 14 сентября, 16:28
92
Выполняя задание на 1-2 тысячи гривен, поджигатели рискуют остаток жизни провести за решеткой, ведь СБУ задержала абсолютно каждого.
СБУ, подожгли машину
СБУ задержала каждого, кто поджигал военные авто, это сигнал для других преступников / Колаж: Главред, Фото пресс-службы СБУ, Телеграм-канал Офиса Генерального прокурора

Служба безопасности задерживает всех преступников, которые поджигают автомобили военных. Это сигнал для других поджигателей, что никто не избежит наказания. Как пишет политолог Алексей Голобуцкий такие преступления должны наказываться пожизненным заключением.

По мнению эксперта, цель компании российских спецслужб по поджогу авто - посеять уныние в армии и обществе.

"Сами же россияне относятся к подобным агентам, как к хламу. Часто их бросают на деньги, или заставляют совершать более жесткие нарушения, угрожая разоблачением. Выполняя задание на 1-2 тысячи гривен, они рискуют остаток жизни провести за решеткой. Ведь СБУ задержала абсолютно всех поджигателей. И менять их россияне точно не собираются", - акцентирует Голобуцкий.

видео дня

Кто такой Алексей Голобуцкий?

Алексей Голобуцкий - украинский политолог, политтехнолог, эксперт. Один из самых цитируемых экспертов-политолгоов в Украине. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций. Живет в Киеве, ведет популярный блог на своей странице в Facebook.

"Очевидно, что после потери своих агентурных сетей в первый год полномасштабного вторжения, ФСБ активно ищет новые формы для вербовки. Поджигателей иногда находят, вычисляя пророссийские посты в соцсетях. Но чаще просто вербуют через предложения работы", - считает политолог.

Эксперт предлагает свой вариант того, как свести подобное количество преступлений к минимуму.

"Задержания от СБУ важны не только для справедливого наказания поджигателей, но и как предостережение для других возможных заробитчан-преступников. Но самое главное - все поджигатели должны получать пожизненные сроки. Жечь имущество военных во время войны - что это, если не государственная измена?" - резюмирует Голобуцкий.

Что за ведомство СБУ?

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве Служба безопасности задержала сразу пять поджигателей. Преступники подожгли пять служебных авто военных в трех разных районах столицы, оставив на месте преступления провокационные листовки. Российские спецслужбы вышли на поджигателей, когда те искали заработок в телеграмме. Фигуранты сначала находили потенциальные цели и отправляли фото российским кураторам для согласования.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СБУ ВСУ авто масштабный пожар Алексей Голобуцкий бойцы ВСУ автомобили пожар
Реклама

Главное за день

ВСУ освободили еще несколько сел в Курской области: в DeepState раскрыли детали

ВСУ освободили еще несколько сел в Курской области: в DeepState раскрыли детали

17:16 Украина
"Это чудо": появились неожиданные детали нового обмена пленными

"Это чудо": появились неожиданные детали нового обмена пленными

17:11 Украина
Путину грозит двойной удар, из-за двух стран он не решится применить ядерку – СНБО

Путину грозит двойной удар, из-за двух стран он не решится применить ядерку – СНБО

15:29 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Любовь умерла : Ольга Сумская рассказала о разводе с мужем 66017

"Любовь умерла": Ольга Сумская рассказала о разводе с мужем

Такого шторма уже давно не было: какие регионы накроют грозовые ливни с мощным ветром 24865

Такого шторма уже давно не было: какие регионы накроют грозовые ливни с мощным ветром

Гороскоп на завтра 15 сентября: Стрельцам - важное событие, Весам - увлекательный день 13421

Гороскоп на завтра 15 сентября: Стрельцам - важное событие, Весам - увлекательный день

Строго запрещено: почему нельзя бросать пельмени в кипяток - причина удивит 11506

Строго запрещено: почему нельзя бросать пельмени в кипяток - причина удивит

Последние новости

17:16

ВСУ освободили еще несколько сел в Курской области: в DeepState раскрыли детали

17:11

"Это чудо": появились неожиданные детали нового обмена пленными

16:55

ВСУ держат россиян "лоб в лоб": ситуация в Покровске снова осложнилась - ВСУ

16:25

Второй мост за два дня: россияне разрушили путепровод "Восточный" в Покровске - ГВА

16:13

MELOVİN послал пьяную женщину прямо во время концерта

Сможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войныСможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войны
16:12

У Шольца заговорили о переговорах между Украиной и РФ: что предлагает Берлин

15:57

СБУ задержала всех поджигателей военных авто: наказания не избежать - эксперт

15:36

8 советов, как избежать натирания обуви: ножки будут "летать"

15:29

Путину грозит двойной удар, из-за двух стран он не решится применить ядерку – СНБО

Реклама
15:16

У россиян десятки "двухсотых": на Курщине разгромили части "элитных" войск РФВидео

14:48

Овощи дешеветь не будут: украинцам дали неутешительный прогноз по ценам

14:39

Умер известный украинский фольклорист

14:38

В саду будет маленькая Голландия: когда и как правильно сажать тюльпаныВидео

14:38

Наши - дома: 103 воина вернулись в Украину, среди освобожденных есть азовцы

14:24

Шольц резко объявил о позиции Германии по поставкам Украине Taurus

14:06

Британская разведка показала уничтоженные мосты в Курской областиФото

13:42

ВСУ снова прорвались на Курщине: тысячи россиян под угрозой окружения - Forbes

13:37

Удары оружием Запада вглубь РФ: у Зеленского ответили на угрозы Путина

13:14

Что нельзя делать с клубникой в сентябре: одно действие уничтожит урожай

13:11

Притворился водителем: журналистка полностью разоблачила блогера ВолошинаВидео

Реклама
12:51

Зачем водители поливают лобовое стекло авто минеральной водой: неожиданная хитрость

12:49

"Я бы с удовольствием": Усик признался, что хочет получить должность в Кабмине

12:22

Путин может применить ядерное оружие в России: в Reuters раскрыли планы Кремля

12:03

Постаревший Жигунов сильно сдал после смерти Заворотнюк

11:53

Зачем на бачке унитаза аж две кнопки: неординарная разгадка удивит

11:52

Оккупанты атаковали энергообъект в одной из областей Украины: что известно

11:32

Лунное затмение 18 сентября 2024: Стрельцам - переезд, Рыбам - перемены, Овнам - исцелениеВидео

11:04

ВСУ продвинулись вперед в еще одном районе Курской области: детали от ISW

10:44

Режим Путина может получить больше оружия от КНДР: СМИ раскрыли подробности

10:11

"Он понимает, как трудно выжить": Зеленский об откровенном разговоре с Трампом

09:40

У Путина есть два варианта "ответа" на дальнобойные удары ВСУ: в США узнали детали

09:18

Без официальных объявлений: США и Британия разрешили Украине бить по РФ - Guardian

09:15

Что приготовить из тыквы: вкусные рецепты на завтрак, обед или ужин

08:42

РФ атаковала Украину более 70 "шахедами": Зеленский сделал заявление

08:35

Использование западного оружия для ударов по РФ: Байден резко ответил Путину

08:10

Почему на самом деле Путин устраивает истерику из-за разрешения на удары по РФмнение

07:46

Полномасштабное контрнаступление РФ в Курской области еще не началось - ISW

07:05

Отыскать зонтик за 8 секунд сможет только гений: загадка для людей со "зрением орла"

06:10

Мирные планы от Берлина: что стоит знатьмнение

05:58

Гороскоп на завтра 15 сентября: Стрельцам - важное событие, Весам - увлекательный день

Реклама
05:50

Ребус для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 15 секунд найти кольцо

05:27

Строго запрещено: почему нельзя бросать пельмени в кипяток - причина удивитВидео

04:37

"Красные линии" Кремля в щепки: ВСУ разрушили опасения США операцией на Курщине

04:00

Как избавиться от плодовых мушек и при чем здесь канализация: неожиданный совет

03:00

За Уралом организовались силы сопротивления: приведут ли они к развалу РФ

02:41

Как приготовить домашнее средство для мытья овощей: нужны лишь три ингредиента

01:30

На Курщине ВСУ выходят на новые рубежи: россиян берут в "мешок" – эксперт

00:31

РФ вывела 4 корабля с "Калибрами" в Черное море, в небе - БпЛА: есть угроза ударов

13 сентября, пятница
23:39

Оборону РФ прорвали в 30 км от Курской дуги: в СМИ сказали, почему ВСУ остановились

23:33

В семье путинистки Кудрявцевой случилось горе

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять