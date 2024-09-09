Для СБУ нет "красных линий" на территории РФ - эксперт о последних подрывах складов

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Для Службы безопасности нет "красных линий" при ударах по территории РФ, поэтому она переносит войну в Россию. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя последние подрывы складов боеприпасов под Воронежем.

Эксперт подчеркивает, что СБУ наносит не единичные удары, а осуществляет массовые атаки, которые снизят возможности россиян на фронте. "Речь идет о продолжении многоступенчатой операции по системному уничтожению складов оружия на территории врага. Очевидно, что военные аэродромы, склады с боеприпасами и объекты инфраструктуры, которые работают на войну, - являются законными целями для Украины", - отмечает экс-нардеп.

"Для подчиненных Малюка нет "красных линий" на территории РФ. Все, что работает на войну с Украиной, должно быть уничтожено. Пока западные партнеры думают давать ли разрешение на удары своим оружием вглубь России, Служба уже осуществляет такие удары собственными дронами. "Бомбить Воронеж" - это больше не мем, а часть программы СБУ по демилитаризации рф", - акцентирует политолог.

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Черненко отмечает необычайную точность дронов СБУ. "Местные власти традиционно заявили, что сбили все беспилотники, а падение вызвано обломками сбитых дронов. В момент, когда я пишу этот блог, склад продолжает гореть и взрываться вторые сутки. Как видим, "обломки" от СБУ самые точные в мире. Аместные жители, которых срочно отселяют подальше от гигантского пожара на складе, мне кажется могут начать сомневаться, что "СВО идет по плану"", резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что Служба Безопасности взорвала большой склад боеприпасов в селе Солдатское, Воронежской области. Склад активно использовали для переброски снарядов и техники в Украину.

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