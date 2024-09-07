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Склад северокорейских ракет горит до сих пор: СБУ влупили по Воронежской области

Даяна Швец
7 сентября 2024, 13:26
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На территории Острогожского района, где ночью возник пожар рядом со взрывоопасными объектами и началась детонация, объявлен режим ЧС.
Пожар, карта
В Воронежской области ввели режим ЧС / Коллаж: Главред, скриншот, фото тг-каналы

7 сентября Воронежскую область атаковали беспилотники. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации для региона из-за детонации склада боеприпасов. На данный момент на объекте зафиксировано четыре очага мощного пожара и непрерывную детонацию боеприпасов, которая продолжается до сих пор.

Сначала губернатор Александр Гусев сообщил об эвакуации одного села в Острогожском районе, вероятно, что речь идет о селе Солдатское. Впоследствии он заявил, что эвакуация коснется уже нескольких сел, не указав конкретных названий.

"На территории Острогожского района, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, объявлен режим ЧС", - добавил он.

видео дня

В Воронежской области РФ уничтожен склад северокорейских ракет KN-23, сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.

"В Воронежской области горит и детонирует склад боеприпасов. По сообщению моих источников, это место откуда осуществлялись пуски баллистических ракет KN-23. Несколько недель назад неподалеку был атакован еще один крупный склад", - отметил он.

Как подчеркнул Мусиенко, масштаб ущерба очень мощный. Пока РФ с протянутой рукой ищет ракеты по миру, Силы обороны Украины уменьшают ее потенциал.

"Кроме артиллерийских снарядов, мин, патронов, гранат там с большой вероятностью находились северокорейские ракеты. Именно та баллистика, которой Россия обстреливает территорию Украины... Проведена очень хорошая работа".

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

По информации источников украинских СМИ, этот склад враг активно использовал для переброски техники в Украину, поэтому дроны СБУ отработали именно по нему.

"СБУ продолжает системную работу по созданию демилитаризованной зоны в прилегающих к Украине областях РФ. Военные аэродромы, склады с боеприпасами и объекты инфраструктуры, которые работают на войну в Украине, - являются законными целями", - сообщил информированный источник в СБУ.

Коалиция дронов - что это такое

На 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины объявлено о запуске Коалиции дронов, к которой уже присоединились 8 стран: Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия и Великобритания.

Страны Североатлантического альянса предоставят Украине миллион беспилотников в 2024 году.

Весной Канада планирует передать Украине более 800 современных боевых дронов SkyRanger R70 на сумму в 100 млн канадских долларов (около 73 млн долл США). Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр в Торонто. По словам Блэра, эти дроны канадского производства – одни из лучших в мире в своем классе.

Летом Франция поставит в Украину 100 беспилотных летательных аппаратов. Дроны заказали у компании Delair. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Как известно, Россия получила от Ирана новые баллистические ракеты для ударов по Украине. Россияне могут применять большее количество собственных ракет "Искандер" по целям большой дальности, заявил Шонн Белл.

К сожалению, теперь под угрозой Харьков и Сумы. В следующей партии ракет, которую Иран может отправить РФ, окажутся ракеты большего радиуса действия, предупреждают эксперты.

Как ни иронично, однако ранее в МИД Ирана рассказали планирует ли Тегеран передачу баллистики России. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен передавать Москве баллистические ракеты.

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СБУ ракета Северная Корея Воронеж пожар атака дронов
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