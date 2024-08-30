В МИД Ирана рассказали планирует ли Тегеран передачу баллистики России - Боррель

Ранее ряд западных СМИ сообщали, что Иран якобы готовится передать баллистическое оружие россиянам.

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Жозеп Боррель, баллистическая ракета, Аббас Арагчи / коллаж: Главред, фото: Википедия

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен передавать Москве баллистические ракеты. Об этом заявил высокий представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, во время пресс-конференциипо итогам заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Иран рассматривает возможность передачи России своего баллистического вооружения, которое, вероятно, Москва могла бы использовать в войне против Украины.

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Глава европейской дипломатии прокомментировал эту ситуацию во время общения с главами министерств иностранных дел стран-членов НАТО.

"Непосредственно перед началом встречи (глав МИД стран ЕС в Брюсселе, - ред.) я направил сообщение новому министру иностранных дел Ирана Сейеду Аббасу Арагчи, в котором выразил свою обеспокоенность", - рассказал Боррель.

Он также добавил, что от представителей Ирана он сразу же получил ответ, что эта информация не является правдивой.

"Относительно Ирана, давайте различать беспилотники и ракеты. Опасения, подозрения касаются возможности относительно ракет. И это то, что сказал министр: ничего этого нет. И со своей стороны мы также не имеем доказательств, что это так", - заявил Боррель.

Кто такой Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельес - испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 до 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

Российско-иранские отношения и влияние на войну в Украине

Напомним, в мае стало известно, что при крушении вертолета погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, однако это никак не повлияло на отношения Ирана и РФ, так как все важные решения в стране с Ближнего Востока принимает духовный лидер - аятолла Али Хаменеи.

Также ранее стало известно, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), входящее в систему ООН, оказывало поддержку ученым-ядерщикам, работающим на иранский диктаторский режим аятолл, а также отправляло их на обучение в Россию.

Как сообщали ранее западные аналитики, Иран впервые начал поставлять для россиян авиабомбы Qaem-5, которые могут использоваться для войны против Украины.

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