Иран продолжит вооружать РФ: почему гибель Раиси ничего не изменит – мнение

Главную роль в управлении Ираном играет духовный лидер – аятолла Али Хаменеи, напомнил Александр Кочетков.

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Иран продолжит сотрудничество с Москвой / Коллаж: Главред, Фото: pixabay, УНИАН

В результате гибели президента Ирана Ибрагима Раиси в этой стране ничего не изменится, заявил политический аналитик Александр Кочетков.

Как пишет он в колонке на Главреде, президент в Иране особо ни на что не влияет и считается чисто официальной фигурой.

"Главную роль в управлении Ираном играет духовный лидер – аятолла Али Хаменеи. Если бы погиб аятолла Хаменеи, это была бы проблема, потому что от него зависит очень многое. А таких, как президент Ирана, там сколько угодно, поэтому в течение пары часов найдут нового. Потому никаких изменений в политике Ирана не будет", - убежден эксперт.

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По его мнению, с гибелью Раиси также ничего не изменится в сотрудничестве Ирана и России – Москва и дальше будет получать от Тегерана оружие.

"Такие вопросы в Иране решает аятолла Хаменеи, а также руководство Корпуса стражей Исламской революции, а не президент. Поскольку те люди, которые в Иране принимают решения, не пострадали, ничего не изменится", - считает аналитик.

Вместе с тем он указал, что гибель президента Ирана Раиси является случайностью, потому что она не похожа на заказное убийство.

"Оно всегда характеризуется надежностью: система убийства выстраивается таким образом, чтобы с вероятностью 90% и выше цель была уничтожена. А если где-то в тумане вертолет куда-то врезается и падает, это абсолютно неконтролируемый процесс, и результат здесь не гарантирован", - пояснил политолог.

При этом он считает, что после покушения на Роберта Фицо и гибели Раисис не все "друзья Путина могут спать спокойно".

"В частности, Орбан: далеко не все в Венгрии воспринимают его самого и его позицию, поэтому он также может доиграться. Поэтому Орбан, думаю, сейчас будет несколько сдержаннее в провозглашении поддержки Путина. Несмотря на то, что все, что произошло с Фицо и Раиси, было случайностью, друзья Путина обязательно напрягутся и будут учитывать эти примеры", - добавил Кочетков.

Авиакатастрофа с президентом Ирана - последние новости

19 мая появилось сообщение, что в горах рухнул вертолет с президентом Ирана. В Иране сразу организовали поисково-спасательную операцию, которая усугублялась сильным туманом, а также суровыми погодными условиями. Всего участвовало 65 спасательных отрядов.

Согласно сообщению местных СМИ, которые ссылались на слова командующего Корпуса стражей Исламской революции, в провинции Восточный Азербайджан якобы был получен сигнал вертолета и мобильного телефона одного из членов экипажа.

Тегеран запросил у Анкары поисково-спасательный вертолет ночного видения. Турция, со своей стороны, дополнительно направила 32 альпинистов-спасателей, 6 транспортных средств, БпЛА Akıncı.

Также помочь Ирану вызвался и российский диктатор Владимир Путин.

Уже в 6 утра появилась информация о том, что спасатели обнаружили место падения вертолета.

Смерть президента также подтвердил вице-президент Ирана. Тем временем местное правительство готовится к экстренному заседанию.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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