"Никаких признаков жизни нет": спасатели нашли вертолет президента Ирана – СМИ

На рассвете в понедельник спасатели увидели вертолет с расстояния около 2 километров. К тому времени с момента исчезновения вертолета прошло 12 часов.

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Вертолет с Раиси на борту потерпел крушение 19 мая / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википидия

Турецкий беспилотник, предположительно, обнаружил в горах вблизи границ Ирана с Азербайджаном и Турцией место падения вертолета президента Ирана, потерпевшего крушение 19 мая.

Как пишет IRNA, президент Иранского общества Красного Полумесяца (IRCS) подтвердил, что спасательные и поисковые группы опознали разбившийся вертолет президента Ибрагима Раиси.

АР отмечает, что на рассвете в понедельник спасатели увидели вертолет с расстояния около 2 километров. К тому времени с момента исчезновения вертолета прошло 12 часов.

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По данным СМИ, на месте аварии "никаких признаков жизни" не обнаружили.

Командир Корпуса стражей исламской революции Ирана подтвердил обнаружение беспилотником источника тепла, которое, вероятно, является обломками вертолета.

Поисково-спасательные команды сейчас находятся на пути к возможному месту аварии. Эту информацию пока не подтверждают официальные источники.

Смотрите видео - Найден разбившийся вертолет Раиси - СМИ опубликовали кадры с беспилотника:

Что случилось с вертолетом Раиси

19 мая, вертолет, на борту которого, вероятно, находился иранский президент Раиси, совершил жесткую посадку в иранской провинции Восточный Азербайджан.

Инцидент произошел вблизи города Джольфа – в 600 километрах северо-западнее Тегерана на границе с Азербайджаном. В этом вертолете Раиси летел из Азербайджана.

Кто такой Ибрагим Раиси? Ибрагим Раиси – иранский политический, духовный, религиозный и государственный деятель. Президент Ирана с 3 августа 2021 года, пишет Википедия. Представитель ультраконсервативного политического крыла. Выступает против Запада, пользуется авторитетом в Корпусе стражей исламской революции. С 2019 года включен в санкционные списки США и Евросоюза.

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