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"Никаких признаков жизни нет": спасатели нашли вертолет президента Ирана – СМИ

Анна Ярославская
20 мая 2024, 06:55
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На рассвете в понедельник спасатели увидели вертолет с расстояния около 2 километров. К тому времени с момента исчезновения вертолета прошло 12 часов.
Ибрагим Раиси
Вертолет с Раиси на борту потерпел крушение 19 мая / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википидия

Турецкий беспилотник, предположительно, обнаружил в горах вблизи границ Ирана с Азербайджаном и Турцией место падения вертолета президента Ирана, потерпевшего крушение 19 мая.

Как пишет IRNA, президент Иранского общества Красного Полумесяца (IRCS) подтвердил, что спасательные и поисковые группы опознали разбившийся вертолет президента Ибрагима Раиси.

АР отмечает, что на рассвете в понедельник спасатели увидели вертолет с расстояния около 2 километров. К тому времени с момента исчезновения вертолета прошло 12 часов.

видео дня

По данным СМИ, на месте аварии "никаких признаков жизни" не обнаружили.

Командир Корпуса стражей исламской революции Ирана подтвердил обнаружение беспилотником источника тепла, которое, вероятно, является обломками вертолета.

Поисково-спасательные команды сейчас находятся на пути к возможному месту аварии. Эту информацию пока не подтверждают официальные источники.

Смотрите видео - Найден разбившийся вертолет Раиси - СМИ опубликовали кадры с беспилотника:

Скриншот

Что случилось с вертолетом Раиси

19 мая, вертолет, на борту которого, вероятно, находился иранский президент Раиси, совершил жесткую посадку в иранской провинции Восточный Азербайджан.

Инцидент произошел вблизи города Джольфа – в 600 километрах северо-западнее Тегерана на границе с Азербайджаном. В этом вертолете Раиси летел из Азербайджана.

Кто такой Ибрагим Раиси?

Ибрагим Раиси – иранский политический, духовный, религиозный и государственный деятель. Президент Ирана с 3 августа 2021 года, пишет Википедия.

Представитель ультраконсервативного политического крыла. Выступает против Запада, пользуется авторитетом в Корпусе стражей исламской революции.

С 2019 года включен в санкционные списки США и Евросоюза.

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