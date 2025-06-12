Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Пятница 13 июня: что можно и нельзя делать в этот день

Сергей Кущ
12 июня 2025, 13:34
63
Почему пятница 13 считается плохим днём и что за этим стоит на самом деле.
Пятница 13 июня: что можно и нельзя делать в этот день
Пятница 13 июня: что можно и нельзя делать в этот день / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Чего нельзя делать в пятницу 13
  • Почему пятница 13-считается необычным днем

Пятница 13 — одна из самых загадочных и пугающих дат в календаре. 13 июня выпало именно на пятницу. Каждый раз, когда она наступает, миллионы людей ощущают тревогу и предпочитают не рисковать: не летят в отпуск, не заключают сделки, не назначают важные встречи.

Почему пятница 13 — страшный день?

Считается, что пятница 13 — это день несчастий, неудач и мистических происшествий. Этот страх уходит корнями в древность:

видео дня

Число 13 с давних времён символизирует нарушение гармонии (ведь после "идеального" числа 12 всё кажется лишним и нестабильным);

В христианской традиции 13-м участником Тайной вечери был Иуда — предатель Иисуса;

А пятница считается днём распятия Христа — отсюда и её дурная слава.

Совпадение этих двух символов считается особо неблагоприятным, что и породило многочисленные суеверия и страхи.

В чём смысл пятницы 13?

Психологи называют это "трискайдекафобией" — боязнью числа 13. Этот день стал символом всего, что может пойти не так.

Интересный факт: во многих отелях нет 13-го этажа, а авиакомпании часто избегают 13-го ряда в самолётах — именно из-за массовых страхов, связанных с этой датой.

Чего нельзя делать в пятницу 13?

Согласно приметам и суевериям, в пятницу 13 нельзя:

  • Подписывать важные документы или начинать новые дела;
  • Отправляться в дальнюю дорогу;
  • Делать дорогостоящие покупки;
  • Проводить операции и медицинские вмешательства;
  • Назначать свадьбы, переезды или важные встречи.

Также в этот день не рекомендуют делиться планами, ссориться, брать деньги в долг или резать ногти — считалось, что всё это может привлечь беду.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Пятница 13 интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина и РФ провели новый обмен пленными - кого вернули домой

Украина и РФ провели новый обмен пленными - кого вернули домой

14:39Война
РФ положила глаз на Одессу: в ВМС рассказали, есть ли угроза высадки десанта

РФ положила глаз на Одессу: в ВМС рассказали, есть ли угроза высадки десанта

14:27Фронт
Потери РФ самые большие со времен Второй мировой: в Британии раскрыли цифры

Потери РФ самые большие со времен Второй мировой: в Британии раскрыли цифры

13:39Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине расширят возрастные рамки мобилизации - что изменится и кого призовут первыми

В Украине расширят возрастные рамки мобилизации - что изменится и кого призовут первыми

Дива, как мама: Максим Галкин восхитил красотой 11-летней дочери

Дива, как мама: Максим Галкин восхитил красотой 11-летней дочери

Карта Deep State онлайн за 12 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Одежда, которая притянет несчастье: что нельзя надевать 12 июня, приметы

Одежда, которая притянет несчастье: что нельзя надевать 12 июня, приметы

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с женщиной в магазине за 23 сек

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с женщиной в магазине за 23 сек

Последние новости

14:47

Военные обратились к Порошенко, чтобы тот не пиарился на фортификациях: "еще за разворованную "стену" не отсидел"

14:39

Украина и РФ провели новый обмен пленными - кого вернули домойФото

14:34

Остановилось сердце: умер военный, который 2 года назад вернулся из плена

14:27

РФ положила глаз на Одессу: в ВМС рассказали, есть ли угроза высадки десанта

13:51

"Жирная цель": в ЦПД назвали особенности пораженного завода возле МосквыВидео

Россия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – НовакРоссия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – Новак
13:45

В 200 гривен не уложиться: в Украине стремительно дорожает популярное мясо

13:39

Потери РФ самые большие со времен Второй мировой: в Британии раскрыли цифрыВидео

13:34

Пятница 13 июня: что можно и нельзя делать в этот день

13:24

Цена подскочила на 17,6%: какие важные продукты резко подорожали в Украине

Реклама
13:17

Виктория Бекхэм по-украински: Квиткова уехала вслед за возлюбленным-футболистом

12:48

Юпитер меняет знак: кого ожидают новые возможности, а кого - подарки судьбыВидео

12:47

"Я начинаю думать, что Путину все равно": Трамп прокомментировал потери России

12:36

Температура упадет до +8 градусов: стала известна дата сильного похолодания

12:24

Гороскоп на завтра 13 июня: Девам - комплименты, Водолеям - кража

12:15

В Индии разбился самолет: на борту находились 242 человека - первые подробностиВидео

11:51

"Нужно дождаться смены власти": Огрызко назвал условие вступления Украины в НАТОВидео

11:25

Санкции не панацея: дипломат объяснил, как заставить РФ сесть за стол переговоров

11:07

В Украине резко упала покупка наличных долларов и евро: что теперь скупают украинцы

10:50

Удар по Московской области: ВСУ поразили важный российский завод, деталиВидео

10:49

4 знака зодиака в июне получат предложение всей жизни

Реклама
10:43

Китайский гороскоп на завтра 13 июня: Тиграм - трудные времена, Змеям - споры

10:42

Свитан сказал, грозят ли Украине "ночи 1000 дронов"

10:08

ВСУ могут заставить Путина сесть за стол переговоров, но есть нюанс - ISW

10:06

В Украине резко изменились цены на яйца: сколько теперь придется заплатить

09:32

Рубио поздравил РФ с днем России и вспомнил об Украине

09:17

Потери России в войне превысили 1 миллион: в Генштабе поделились деталямиВидео

09:00

Путин жаждет продолжения войны: Огрызко - о том, как сломать хребет военной машине России

08:38

Зачем Путину переговоры с Украиной: Зеленский назвал неожиданную причину

08:25

Карта Deep State онлайн за 12 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:24

Наступление в Черниговской и Харьковской области: эксперт раскрыл замысел РФ

08:10

Как Путин ищет пути уничтожить Украинумнение

07:25

РФ ударила по Харькову: вспыхнули пожары, среди пострадавших - детиФотоВидео

07:10

Где собака на картинке: большинство людей не смогут ее найти

06:51

Зеленского пригласили на саммит G7: состоится ли встреча с Трампом

06:10

Как началось масштабное летнее наступление РФ?мнение

05:50

Супериллюзия: найдите спрятанный спичечный коробок за 3 секунды

05:26

Как сделать из обычной рубашки трендовую всего за одну минуту - лайфхак

04:34

Как уснуть за считанные минуты: ученые рассказали о простом трюке с ногойВидео

04:00

Будут свежими и чистыми: эксперты призвали замочить шторы в одном средстве

03:20

Клубничное полнолуние дарит новое начало: судьба каких 2 знаков изменится навсегда

Реклама
02:51

Нужно ли восстанавливать Донбасс: экономист спрогнозировал судьбу регионаВидео

02:12

Когда рождаются настоящие гении: 4 магические даты

01:30

Тяжелобольная Селин Дион дала жару в Лас-ВегасеВидео

01:19

Зеленский выступил с громким заявлением о ценности жизни украинцев: что сказал

00:28

Экономика Украины может обогнать российскую: в США назвали условие

11 июня, среда
23:41

"Друг" Путина пообещал помочь Украине: что известно

23:21

"Придется выбирать между плохим и очень плохим": Россию ждут серьезные проблемыВидео

23:03

Расставание Кэти Перри и Орландо Блума - инсайдеры раскрыли новые детали

22:56

РФ атаковала Киев новым реактивным дроном: известны его особенности

22:30

Вселенная готовит испытания: 3 знаков зодиака ждут серьезные перемены

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять