Пятница 13 июня: что можно и нельзя делать в этот день

Вы узнаете:
- Чего нельзя делать в пятницу 13
- Почему пятница 13-считается необычным днем
Пятница 13 — одна из самых загадочных и пугающих дат в календаре. 13 июня выпало именно на пятницу. Каждый раз, когда она наступает, миллионы людей ощущают тревогу и предпочитают не рисковать: не летят в отпуск, не заключают сделки, не назначают важные встречи.
Почему пятница 13 — страшный день?
Считается, что пятница 13 — это день несчастий, неудач и мистических происшествий. Этот страх уходит корнями в древность:
Число 13 с давних времён символизирует нарушение гармонии (ведь после "идеального" числа 12 всё кажется лишним и нестабильным);
В христианской традиции 13-м участником Тайной вечери был Иуда — предатель Иисуса;
А пятница считается днём распятия Христа — отсюда и её дурная слава.
Совпадение этих двух символов считается особо неблагоприятным, что и породило многочисленные суеверия и страхи.
В чём смысл пятницы 13?
Психологи называют это "трискайдекафобией" — боязнью числа 13. Этот день стал символом всего, что может пойти не так.
Интересный факт: во многих отелях нет 13-го этажа, а авиакомпании часто избегают 13-го ряда в самолётах — именно из-за массовых страхов, связанных с этой датой.
Чего нельзя делать в пятницу 13?
Согласно приметам и суевериям, в пятницу 13 нельзя:
- Подписывать важные документы или начинать новые дела;
- Отправляться в дальнюю дорогу;
- Делать дорогостоящие покупки;
- Проводить операции и медицинские вмешательства;
- Назначать свадьбы, переезды или важные встречи.
Также в этот день не рекомендуют делиться планами, ссориться, брать деньги в долг или резать ногти — считалось, что всё это может привлечь беду.
Вам может быть интересно:
- Интересный и быстрый тест, который расскажет о характере вашей личности
- Можно ли беременным женщинам ходить на похороны - священник удивил ответом
- Куда правильно спать головой, чтобы высыпаться: что говорит религия, фэн-шуй и Васту
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред