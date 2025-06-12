Почему пятница 13 считается плохим днём и что за этим стоит на самом деле.

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Пятница 13 июня: что можно и нельзя делать в этот день / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Чего нельзя делать в пятницу 13

Почему пятница 13-считается необычным днем

Пятница 13 — одна из самых загадочных и пугающих дат в календаре. 13 июня выпало именно на пятницу. Каждый раз, когда она наступает, миллионы людей ощущают тревогу и предпочитают не рисковать: не летят в отпуск, не заключают сделки, не назначают важные встречи.

Почему пятница 13 — страшный день?

Считается, что пятница 13 — это день несчастий, неудач и мистических происшествий. Этот страх уходит корнями в древность:

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Число 13 с давних времён символизирует нарушение гармонии (ведь после "идеального" числа 12 всё кажется лишним и нестабильным);

В христианской традиции 13-м участником Тайной вечери был Иуда — предатель Иисуса;

А пятница считается днём распятия Христа — отсюда и её дурная слава.

Совпадение этих двух символов считается особо неблагоприятным, что и породило многочисленные суеверия и страхи.

В чём смысл пятницы 13?

Психологи называют это "трискайдекафобией" — боязнью числа 13. Этот день стал символом всего, что может пойти не так.

Интересный факт: во многих отелях нет 13-го этажа, а авиакомпании часто избегают 13-го ряда в самолётах — именно из-за массовых страхов, связанных с этой датой.

Чего нельзя делать в пятницу 13?

Согласно приметам и суевериям, в пятницу 13 нельзя:

Подписывать важные документы или начинать новые дела;

Отправляться в дальнюю дорогу;

Делать дорогостоящие покупки;

Проводить операции и медицинские вмешательства;

Назначать свадьбы, переезды или важные встречи.

Также в этот день не рекомендуют делиться планами, ссориться, брать деньги в долг или резать ногти — считалось, что всё это может привлечь беду.

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