Пятница 13-е: что можно и нельзя делать в этот день

Считается, что в этот мистический день следует придерживаться ряда простых правил.

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Пятница 13-е / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

13 декабря припадает на пятницу. С давних времен этот день считался опасным и связывался с мистикой.

Главред расскажет, почему все так боятся пятницу 13-го и чем можно и нельзя заниматься в этот день.

Почему пятница 13 страшный день?

13 октября 1307 года, в пятницу, по указу короля Франции Филиппа IV Красивого были арестованы все тамплиеры в стране. Их обвинили в ереси и подвергли пыткам, добиваясь "признаний" в различных преступлениях. Эти действия позволили королю избежать выплаты огромных долгов, взятых у ордена, и узаконить конфискацию его имущества.

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Хотя папа римский Климент V первоначально не одобрял такие меры, под давлением Филиппа, который сыграл ключевую роль в его возведении на престол, он вынужден был официально распустить орден.

Согласно постановлениям, владения тамплиеров должны были перейти к ордену Госпитальеров, однако Филипп смог присвоить значительную часть земель во Франции. В других странах Европы также начались судебные преследования тамплиеров, направленные на сокращение церковных земельных владений.

Спустя семь лет после роковой пятницы, трое лидеров ордена, включая Великого Магистра Жака де Моле, были казнены — их сожгли на костре за отказ признать предъявленные обвинения.

Что нельзя делать в пятницу 13?

Считается, что в этот мистический день следует придерживаться ряда простых правил, чтобы избежать неприятностей:

Не одалживайте деньги и не берите в долг. Финансовые операции в этот день могут обернуться неудачей.

Финансовые операции в этот день могут обернуться неудачей. Сохраняйте свои сны в тайне. До наступления следующего дня не стоит делиться тем, что вам приснилось.

До наступления следующего дня не стоит делиться тем, что вам приснилось. Избегайте конфликтов. Даже незначительная ссора может перерасти в крупный конфликт и надолго испортить отношения с близкими.

Что надо сделать в пятницу 13?

Для многих пятница 13-го окутана мистикой и суевериями. Считается, что этот день связан с несчастьями и катастрофами — от природных катаклизмов до аварий и терактов. Однако, несмотря на негативные ассоциации, в этот день можно использовать энергетический потенциал себе во благо.

Что можно делать:

Привлечь деньги. Проведите простой ритуал: утром, расчесывая волосы перед зеркалом в течение 3-4 минут, произносите позитивные аффирмации о притоке финансов. Говорят, это помогает привлечь премию, выигрыш или денежный подарок.

Позаботиться о себе. Пятница 13-е — прекрасный день для ухода за собой. Массаж, косметические процедуры, расслабляющие ванны или обертывания помогут восстановить силы и улучшить самочувствие.

Расслабиться и отдохнуть. Используйте этот день для чтения, просмотра фильмов, медитаций или просто хорошего сна.

Заняться легкими физическими нагрузками. Пешие прогулки, поход в бассейн или йога помогут зарядиться позитивной энергией.

Провести время с близкими. Встречи с друзьями, настольные игры или просто общение за чашечкой кофе поднимут настроение и сделают день приятным.

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