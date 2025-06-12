Остановилось сердце: умер военный, который 2 года назад вернулся из плена

Главное:
- Остановилось сердце Дмитрия Шаповалова
- Причины смерти воина неизвестны
В апреле 2023 года после очередного обмена пленными Украину и весь мир облетели трогательные кадры, на которых один из украинских военнослужащих, вернувшийся на родную землю, ест яблоко.
Мужчина признался журналистам, что мечтал о том, чтобы попробовать его год. Это растрогало многих украинцев. Сегодня, 12 июня, стало известно, что герой этого видео умер.
Об этом в Instagram сообщила руководитель Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Павлюк.
"Неописуемая боль. Остановилось сердце молодого Героя, освобожденного из плена Дмитрия Шаповалова. Искренние соболезнования родным", - говорится в заметке.
Ни Павлюк, ни родные Героя не обнародовали причин смерти Дмитрия. Зато сообщили, что прощание с ним состоится завтра, в селе Осиповка, что в Винницкой области.
Обмен пленными - последние новости
Напомним, Главред писал, что 10 июня Украина и Россия провели новый обмен пленными в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле 2 июня.
Впоследствии сообщалось, что все освобожденные имеют тяжелые ранения и болезни: ампутации, осколочные травмы, проблемы со зрением, инфекции и хронические заболевания, у некоторых диагностированы гепатит и туберкулез
Ранее стало известно, что Украина сознательно воздерживается от обнародования количества защитников, которых удалось вернуть из российского плена в рамках обменов. Причина - безопасность самих обменов и угроза срыва договоренностей из-за публичной активности.
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Кто такая Юлия Павлюк?
Юлия Павлюк - руководитель Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, депутат Винницкого городского совета, советник председателя Винницкого областного совета, соучредитель Благотворительного Фонда "Стратегия Возрождения Украины", пишет Википедия.
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