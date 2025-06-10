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"О нас Украина не забыла": кадры первых эмоций освобожденных из плена воинов

Руслана Заклинская
10 июня 2025, 19:53обновлено 10 июня, 20:24
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Украина вернула из российского плена тяжелораненых и тяжелобольных защитников.
'О нас Украина не забыла': кадры первых эмоций освобожденных из плена воинов
Проникновенные кадры первых эмоций освобожденных из плена защитников / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот из видео

Что известно:

  • Украина вернула тяжелораненых и тяжелобольных защитников из плена
  • Освобожденных ожидает полное медицинское обследование, лечение и реабилитация
  • Появились видео первых минут защитников на родной земле

Во вторник, 10 июня, состоялся новый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулись украинские защитники, которые находились в особо тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

"Все освобожденные имеют тяжелые ранения и болезни: ампутации, осколочные травмы, проблемы со зрением, инфекции и хронические заболевания, у некоторых диагностированы гепатит и туберкулез", - рассказал руководитель ГУР.

видео дня

По его словам, после возвращения каждый из освобожденных защитников пройдет комплексное медицинское обследование, получит необходимое лечение и реабилитацию.

"Как бы ни было трудно - работа по возвращению наших героев продолжается", - отметил Буданов.

Трогательный момент обмена зафиксирован на видео, которое обнародовал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Один из освобожденных защитников с дрожью в голосе сказал: "О нас Украина не забыла... Помнила о нас, освободила нас. Слава Украине!"

Воин признался, что прежде всего мечтает обнять своих родных - сестру, дочь и внучек.

Смотрите трогательное видео с защитником:

'О нас Украина не забыла': кадры первых эмоций освобожденных из плена воинов
Первые слова освобожденного защитника в Украине / Фото: скриншот

"Очень рад, что за нас боролись", - поделился другой освобожденный защитник, обнимая собратьев.

  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Еще один украинский военный тронул своим первым разговором с мамой после возвращения из неволи.

"Я живой остался и вернулся домой, мам. Милая моя, родная", - сказал защитник, которого только что освободили из плена.

Видео первых минуты на родной земле после российского плена:

'О нас Украина не забыла': кадры первых эмоций освобожденных из плена воинов
Трогательные кадры возвращения защитников из плена / Фото: скриншот

Символично, что один из освобожденных воинов именно в день возвращения празднует день рождения. Ему вручили скромный подарок - вышиванку.

Смотрите видео с защитником, который вернулся из российского плена в день рождения:

'О нас Украина не забыла': кадры первых эмоций освобожденных из плена воинов
Защитник вернулся домой в день рождения / Фото: скриншот

Обмен пленными - новости Украины

Как сообщал Главред, 10 июня состоялся новый этап обмена пленными по договоренностям, достигнутым в Стамбуле. В Украину вернулись тяжелораненые и тяжелобольные воины, в частности защитники Мариуполя, которые более трех лет находились в плену. Среди освобожденных - военные из ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и Госспецтранспорта. Все они нуждаются в медицинской помощи и реабилитации.

Также масштабный обмен военнопленными между Украиной и Россией состоялся 9 июня. В рамках этого обмена в Украину вернулись раненые и тяжелораненые бойцы, а также военные в возрасте до 25 лет, заявил президент Владимир Зеленский.

В соцсетях появились трогательные видео возвращения наших защитников. Мужчины были настолько переполнены эмоциями, что не могли сдержать слез радости, пряча лица руками.

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Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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