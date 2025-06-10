'О нас Украина не забыла': кадры первых эмоций освобожденных из плена воинов

Что известно:
- Украина вернула тяжелораненых и тяжелобольных защитников из плена
- Освобожденных ожидает полное медицинское обследование, лечение и реабилитация
- Появились видео первых минут защитников на родной земле
Во вторник, 10 июня, состоялся новый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулись украинские защитники, которые находились в особо тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.
"Все освобожденные имеют тяжелые ранения и болезни: ампутации, осколочные травмы, проблемы со зрением, инфекции и хронические заболевания, у некоторых диагностированы гепатит и туберкулез", - рассказал руководитель ГУР.
По его словам, после возвращения каждый из освобожденных защитников пройдет комплексное медицинское обследование, получит необходимое лечение и реабилитацию.
"Как бы ни было трудно - работа по возвращению наших героев продолжается", - отметил Буданов.
Трогательный момент обмена зафиксирован на видео, которое обнародовал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Один из освобожденных защитников с дрожью в голосе сказал: "О нас Украина не забыла... Помнила о нас, освободила нас. Слава Украине!"
Воин признался, что прежде всего мечтает обнять своих родных - сестру, дочь и внучек.
Смотрите трогательное видео с защитником:
"Очень рад, что за нас боролись", - поделился другой освобожденный защитник, обнимая собратьев.
Еще один украинский военный тронул своим первым разговором с мамой после возвращения из неволи.
"Я живой остался и вернулся домой, мам. Милая моя, родная", - сказал защитник, которого только что освободили из плена.
Видео первых минуты на родной земле после российского плена:
Символично, что один из освобожденных воинов именно в день возвращения празднует день рождения. Ему вручили скромный подарок - вышиванку.
Смотрите видео с защитником, который вернулся из российского плена в день рождения:
Обмен пленными - новости Украины
Как сообщал Главред, 10 июня состоялся новый этап обмена пленными по договоренностям, достигнутым в Стамбуле. В Украину вернулись тяжелораненые и тяжелобольные воины, в частности защитники Мариуполя, которые более трех лет находились в плену. Среди освобожденных - военные из ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и Госспецтранспорта. Все они нуждаются в медицинской помощи и реабилитации.
Также масштабный обмен военнопленными между Украиной и Россией состоялся 9 июня. В рамках этого обмена в Украину вернулись раненые и тяжелораненые бойцы, а также военные в возрасте до 25 лет, заявил президент Владимир Зеленский.
В соцсетях появились трогательные видео возвращения наших защитников. Мужчины были настолько переполнены эмоциями, что не могли сдержать слез радости, пряча лица руками.
Читайте также:
- Украина и РФ готовят самый масштабный обмен пленными: названы точные цифры
- РФ заявила о срыве обмена пленными и телами - в Украине прояснили ситуацию
- Процесс был сорван: на когда перенесли обмен телами погибших и пленными
Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред