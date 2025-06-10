Украина и Россия провели новый обмен пленными 10 июня - первые детали

В рамках нового этапа обмена пленными между Украиной и РФ удалось вернуть раненых и тяжелораненых украинских защитников, отметил Зеленский.

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Украинские защитники вернулись домой / Коллаж Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram

О чем говорится в материале:

Украина и РФ провели новый обмен пленными

В Украину вернулись тяжелораненые защитники

Точное количество возвращенных из плена защитников будет объявлено после завершения процесса обмена

Сегодня, 10 июня Украина и Россия провели новый обмен пленными в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

По его словам, состоялся первый этап возвращения из российского плена украинских воинов, которые получили тяжелые ранения и нуждаются в срочной медицинской помощи. Это значимый гуманитарный шаг.

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В Украину уже вернулись бойцы из разных подразделений Сил обороны и безопасности, в частности Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

"Обмены должны продолжаться. Делаем все, чтобы найти и вернуть каждого и каждую, кто в плену. Благодарен всем, кто помогает", - резюмировал глава государства.

По информации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, сегодня состоялся первый этап обмена пленными среди категории "тяжелораненые и тяжелобольные".

В рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, по поручению президента Украины Координационный штаб вернул из российского плена группу защитников с серьезными ранениями и проблемами со здоровьем.

"Среди освобожденных сегодня защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет. Кроме представителей солдатского и сержантского состава удалось освободить и офицеров. Все освобожденные сегодня защитники имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возвращенные из плена воины будут доставлены в медицинские учреждения для проведения необходимых обследований, дальнейшего лечения и реабилитации. Все освобожденные получат надлежащую поддержку, восстановление документов и денежные выплаты за время пребывания в плену.

"Большой обмен пленными продолжается. Из соображений безопасности операции точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения процесса обмена", - резюмировали в Координационном штабе.

Обмен пленными - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 9 июня состоялся новый масштабный обмен военнопленными между Украиной и Россией. В рамках этого обмена в Украину вернулись раненые и тяжелораненые военные, а также те, кто моложе 25 лет, заявил президент Владимир Зеленский.

В соцсетях появились трогательные видео с возвращением наших защитников. Мужчины были настолько переполнены эмоциями, что не могли сдержать слез радости, прикрывая лица руками.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram обнародовал трогательные кадры первого телефонного разговора одного из возвращенных защитников с его мамой.

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Что такое Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными? Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

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