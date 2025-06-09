Плачут, обнимаются и радуются: трогательные кадры возвращения защитников из плена

В рамках обмена домой удалось вернуть военнослужащих в возрасте до 25 лет.
Что известно:
- Украина и РФ провели обмен пленными
- В рамках обмена вернули военнослужащих в возрасте до 25 лет
- Появились трогательные кадры с моментом возвращения защитников
Украина вернула из российского плена наших защитников. В рамках обмена вернулись военнослужащие в возрасте до 25 лет. В Сети появились чувствительные кадры с возвращением наших защитников.
Мужчины были настолько счастливыми, что они не могли сдержать своих эмоций. Военные закрывали руками лица, прикрывая свои слезы. Это были слезы радости.
Обмен пленными 9 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Обмен пленными 9 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Обмен пленными 9 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Обмен пленными 9 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Обмен пленными 9 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Обмен пленными 9 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Обмен пленными 9 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Обмен пленными 9 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Обмен пленными 9 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Обмен пленными 9 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Обмен пленными 9 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Обмен пленными 9 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Обмен пленными 9 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Обмен пленными 9 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Обмен пленными 9 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Обмен пленными 9 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Обмен пленными 9 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
С первых секунд они обнимали украинские флаги, обнимали друг друга, кричали "Слава Украине" и звонили своим родным. Такие долгожданные слова слышали родные: "Я в Украине, я вернулся, я дома!".
Смотрите видео с обмена военнопленными:
Они до последнего не верили в то, что на этот раз их везут на обмен и наконец-то они вернутся домой.
"Я до сих пор не могу поверить, честно. Я до последнего ждал, сидя в автобусе, боялся, что что-то пойдет не так. Но я счастлив увидеть родную землю", - сказал один из освобожденных военнопленных.
Смотрите видео с обмена военнопленными:
Один из военных позвонил родным своего собрата, который до сих пор находится в российском плену.
"Он сказал, что очень сильно любит вас. С ним все хорошо, не переживайте, он скоро будет дома", - сказал военный.
Смотрите видео с обмена военнопленными:
Обмен пленными - последние новости
Напомним, Главред писал, что Украина и Россия провели новый масштабный обмен военнопленными. В Украину в рамках обмена вернулись раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.
Накануне глава ГУР МО Кирилл Буданов предупреждал, что Украина сталкивается с информационным давлением и попытками единолично диктовать параметры обменного процесса.
Это подтверждал и президент Украины Владимир Зеленский, который за день до проведения обмена заявил, что Россия ведет грязную политическую игру и не выполняет достигнутых на переговорах в Стамбуле договоренностей об обмене пленными.
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