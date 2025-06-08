Украина сталкивается с давлением: Буданов заявил о трудностях с обменом пленными

Глава ГУР МО сообщил, когда состоится следующий обмен телами.

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Буданов прокомментировал ситуацию с организацией обмена пленными / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сказал Буданов:

Продолжается подготовка к новому обмену пленными

В России пытаются спекулировать на теме обмена

Начало репатриационных мероприятий запланировано на следующую неделю

Украина сталкивается с информационным давлением и попытками единолично диктовать параметры обменного процесса. Об этом заявил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

По его словам, Украина тщательно придерживается договоренностей, которых удалось достичь в Стамбуле. Сейчас идет тщательная подготовка к обмену и давление и манипуляции во время нее недопустимы.

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"Кого, когда и как менять - не должно быть чьим-то единоличным решением", - подчеркнул Буданов.

Он отметил, что особенно цинично звучат попытки некоторых российских пропагандистов спекулировать на человеческом горе, к которому они сами же и причастны.

Зато Координационный штаб упорно работает над организацией обмена, который базируется на достигнутых договоренностях. Согласно плану, репатриационные мероприятия должны начаться на следующей неделе, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник, 3 июня.

"Все движется по плану, несмотря на грязную информационную игру врага", - добавил глава ГУР МО.

Обмен пленными - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, между Украиной и РФ состоится новый обмен пленными. Домой вернуть планируют 500 военных.

Впоследствии в Координационном штабе сообщили, что РФ затягивает процесс обмена телами погибших и пленными военными. Из-за этого обмен перенесли на следующую неделю.

Зато в России снова солгали. Помощник президента РФ и один из представителей переговорной группы Кремля Владимир Мединский заявил, что Украина якобы перенесла обмен пленными и прием тел погибших военнослужащих на неопределенный срок.

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Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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