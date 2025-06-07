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РФ заявила о срыве обмена пленными и телами - в Украине прояснили ситуацию

Руслана Заклинская
7 июня 2025, 15:30
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РФ якобы доставила 1212 тел украинских военных и передала список из 640 военнопленных.
РФ заявила о срыве обмена пленными и телами - в Украине прояснили ситуацию
РФ обвинила Украину в срыве обмена пленными / Коллаж: Главред, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, t.me/vr_medinskiy

Главное:

  • В РФ заявили, что Украина якобы перенесла обмен пленными и прием тел погибших
  • В Киеве обвинения назвали фейком
  • Координационный штаб опроверг заявления РФ

В субботу, 7 июня, помощник президента РФ и один из представителей переговорной группы Кремля Владимир Мединский заявил, что Украина якобы перенесла обмен пленными и прием тел погибших военнослужащих на неопределенный срок. В Киеве такие заявления расценивают как попытку оказать политическое и психологическое давление на украинских переговорщиков. Об этом сообщил источник РБК-Украина и Мединский в Telegram.

По словам Мединского, российская сторона накануне якобы доставила в район обмена 1212 тел погибших украинских военных. Он также утверждает, что остальные тела из 6000 уже якобы в пути.

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Кроме того, Россия, по его словам, передала украинской стороне первый список из 640 военнопленных для начала процесса обмена. Среди них есть раненые, тяжелобольные и молодые люди.

"Однако, украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и прием тел, и обмен военнопленными", - сказал Мединский.

Ответ Украины

В то же время украинская сторона опровергла эти обвинения. Источник РБК-Украина назвал его очередным фейком со стороны РФ.

"Во-первых, никакой репатриации вчера не произошло, россияне распространяют фейки. Во-вторых, они пытаются давить на переговорную группу. Обмен готовится, а любые подробности могут очень сильно повлиять на это. Это чувствительный вопрос", - рассказал собеседник издания.

Министерство обороны Украины призвало Россию не создавать искусственных преград и не делать лживых заявлений, чтобы избежать возвращения украинских пленных и тел погибших. В Стамбуле Россия дала четкое обещание начать обмен пленными по категориям (тяжелораненые, раненые, рожденные после 2000 года) и поэтапную репатриацию тел погибших.

"Украинская сторона, к сожалению, столкнулась с очередными попытками "переиграть" договоренности постфактум. Если сейчас российская сторона отказывается от того, что было обещано в Стамбуле, это в очередной раз ставит вопрос об уровне и способности российской переговорной группы. Договоренности, которые были достигнуты, должны реализовываться именно так, как это было оговорено в Стамбуле и во время дальнейших технических консультаций", - говорится в заявлении.

В то же время Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, заявления российской стороны не соответствуют действительности как по обмену пленными, так и по репатриации тел погибших военнослужащих. В течение последней недели обе стороны работали в двух направлениях - над репатриацией тел и подготовкой к обмену пленными.

"Относительно обмена пленных - Украина подала списки на обмен, сформированные в соответствии с четко определенными категориями, согласованными во время переговоров в Стамбуле: тяжело раненые, тяжело больные, по формуле "всех на всех", а также молодые военнослужащие. Российская сторона передала другие списки, которые не соответствуют согласованному подходу. Украина предоставила соответствующие комментарии, и сейчас следующий шаг ожидается от российской стороны", - пояснили в КШВОВ.

Координационный штаб подчеркнул, что договоренности по репатриации тел были достигнуты. Но дата проведения репатриации не была согласована. Вместо совместных действий РФ прибегла к односторонним шагам, которые не были согласованы в рамках совместного процесса.

"Призываем российскую сторону прекратить грязные игры и вернуться к конструктивной работе, для возвращения людей в обе стороны и четко выполнить договоренность в ближайшие дни", - добавили в Коордштабе.

Обмен пленными - новости по теме

Как сообщал Главред, 2 июня 2025 года в Стамбуле при посредничестве Турции прошел второй раунд прямых переговоров между делегациями Украины и России. Стороны обсудили обмен по принципу "всех на всех", прежде всего в отношении раненых, тяжелобольных и молодых солдат. Также договорились о возвращении тел 6 тысяч погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня сообщил, что Украина и Россия согласились на обмен военнопленными в формате "1000 на 1000", с возможностью дополнительного обмена "200 на 200". По его словам, стороны должны обменяться списками уже на этой неделе.

Впоследствии Зеленский рассказал, что уже 7-8 июня может состояться новый обмен пленными между Украиной и РФ. Планируют вернуть 500 украинских военных. Также готовится репатриация тел погибших - РФ идентифицировала лишь 15-20% тел, которые имеет.

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Кто такой Владимир Мединский?

Владимир Мединский - российский политик украинского происхождения, государственный деятель, писатель. Помощник Президента РФ с 24 января 2020 года, пишет Википедия.

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