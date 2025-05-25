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Обмен пленными с Россией: Зеленский объявил о возвращении домой 303 героев

Андрей Ганчук
25 мая 2025, 12:34обновлено 25 мая, 13:28
153
Воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта вернулись домой. Среди них - защитники Мариуполя.
Обмен пленными
Домой вернулись и 70 защитников Мариуполя / Telegram-канал Владимира Зеленского

Главное:

  • Украина вернула домой 303 защитника
  • Среди них – 70 защитников Мариуполя
  • Вернулись представители рядового и сержантского состав

Украина вернула еще 303 своих защитника из российского плена. Киев и Москва завершили третью часть обмена в формате 1000 на 1000 человек, о котором ранее удалось договориться в Турции. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"303 украинских защитника дома. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена.

видео дня

Сегодня возвращаются воины нашей армии, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта", - написал глава государства в своем Telegram-канале.

  • Возвращение пленных в Украину 25 мая
    Возвращение пленных в Украину 25 мая Telegram-канал Владимира Зеленского
  • Возвращение пленных в Украину 25 мая
    Возвращение пленных в Украину 25 мая Telegram-канал Владимира Зеленского
  • Возвращение пленных в Украину 25 мая
    Возвращение пленных в Украину 25 мая Telegram-канал Владимира Зеленского
  • Возвращение пленных в Украину 25 мая
    Возвращение пленных в Украину 25 мая Telegram-канал Владимира Зеленского
  • Возвращение пленных в Украину 25 мая
    Возвращение пленных в Украину 25 мая Telegram-канал Владимира Зеленского
  • Возвращение пленных в Украину 25 мая
    Возвращение пленных в Украину 25 мая Telegram-канал Владимира Зеленского
  • Возвращение пленных в Украину 25 мая
    Возвращение пленных в Украину 25 мая Telegram-канал Владимира Зеленского
  • Возвращение пленных в Украину 25 мая
    Возвращение пленных в Украину 25 мая Telegram-канал Владимира Зеленского
  • Возвращение пленных в Украину 25 мая
    Возвращение пленных в Украину 25 мая Telegram-канал Владимира Зеленского
  • Возвращение пленных в Украину 25 мая
    Возвращение пленных в Украину 25 мая Telegram-канал Владимира Зеленского

Также президент поблагодарил команду, которой удалось вернуть домой украинских защитников и добавил, что работа продолжается.

"Спасибо команде, которая круглосуточно работала, чтобы успешно реализовать этот обмен. Обязательно вернем каждого и каждую из российского плена!" – подчеркнул Владимир Зеленский.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал видео возвращения украинских героев домой.

Смотрите видео возвращения героев домой, в Украину:

Военные возвращаются домой в рамках обмена пленными
Военные возвращаются домой в рамках обмена пленными / Скриншот Главред

Возвращаются домой 70 защитников Мариуполя

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что все освобожденные из плена – представители рядового и сержантского состава. Эту информацию ранее обнародовали

"На этот раз среди освобожденных воинов - представители Вооруженных Сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Все 303 освобожденных сегодня Защитников - мужчины, представители рядового и сержантского состава", - указали Telegram-канале Координационного штаба.

Воины воевали на ключевых направлениях.

Кроме того, домой возвращаются 70 защитников Мариуполя.

"Освобожденные Защитники обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях.

Домой возвращаются 70 Защитников Мариуполя", - подчеркивается в сообщении.

Обмен пленными между Украиной и Россией – главные новости:

Как сообщал Главред, в рамках переговоров в Стамбуле Киев и Москва договорились про обмен пленными. Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская сторона попытается забрать домой тех, кого сможет.

Украина провела первый этап обмена пленными 1000 на 1000, после чего 23 мая домой вернулись 390 украинцев. Среди них как защитники, так и гражданские.

На втором этапе, 24 мая, домой вернулись 307 украинских защитника. За два дня в целом удалось вернуть в Украину 697 военных.

Другие новости:

Обмен пленными 1000 на 1000

16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между украинской и российской делегациями. Итогом встречи стала договоренность о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Главой украинской делегации выступил министр обороны Рустем Умеров, который сразу после завершения переговоров подтвердил достигнутую договоренность. Российскую сторону представлял Владимир Мединский, который также признал факт заключения соглашения.

Сразу после достижения договоренности украинская сторона активизировала подготовительные действия. Заместитель главы ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил о формировании обменных списков, а СБУ проинформировала о работе Объединенного координационного центра по освобождению пленных. Также параллельно готовилась необходимая инфраструктура - специальные места для приема, команды медиков и специалисты по психологической реабилитации.

19 мая президент Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что обмены пленными должны касаться исключительно военных, а гражданских и детей должны возвращать без всяких условий.

"С нашей стороны были сигналы относительно политзаключенных и журналистов. Я не хочу сейчас углубляться в детали. Менять детей на военных, мне кажется, что это... ну, если честно, мы не поддерживаем такой подход", - говорил Зеленский.

В последующие дни был утвержден пошаговый план реализации обмена, который, по словам Умерова, учитывает как аспекты безопасности, так и гуманитарные аспекты. Украина официально передала российской стороне согласованный список 22 мая. В Москве подтвердили получение и заявили о направлении собственного списка в ответ.

Президент Зеленский сообщил, что украинские специалисты тщательно проверяют каждую фамилию из списка РФ. Глава ОП Андрей Ермак впоследствии заявил, что все подготовительные процедуры с украинской стороны завершены, и теперь дело за российской стороной.

В РФ тем временем предупредили, что обмен в формате "1000 на 1000" может занять несколько дней. Как стало известно, он продлится три дня.

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Владимир Зеленский обмен пленными война России и Украины
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