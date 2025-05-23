Украина провела первый этап обмена пленными 1000 на 1000: все подробности

Украина вернула из плена почти 400 защитников.

https://glavred.info/war/ukraina-i-rf-proveli-pervuyu-chast-obmena-1000-na-1000-10667213.html Ссылка скопирована

Первый этап обмена 1000 на 1000 состоялся / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Что известно:

Из российского плена возвращено 390 украинцев: 270 военных и 120 гражданских

Среди освобожденных есть те, кто был в плену с 2022 года

Обмены в формате 1000 на 1000 продолжится в субботу и воскресенье

Первый этап обмена пленными в формате 1000 на 1000 реализован. В Украину вернулись вернулись 390 граждан, среди которых защитники и гражданские.Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Возвращаем наших людей домой. Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью", - заявил глава государства. видео дня

По словам президента, в пятницу, 23 мая, домой вернулись 390 украинцев. В субботу и воскресенье обмен продолжится.

"Спасибо всем, кто помогает, кто 24/7 работает для того, чтобы украинцы и украинки возвращались домой. Очень важно вернуть всех, кто в плену. Проверяем каждую фамилию, информацию по каждому человеку", - отметил глава государства.

Первые кадры возвращения украинских защитников из российского плена:

Возвращение украинцев из плена РФ / Фото: скриншот

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что сегодня реализован первый этап договоренностей, достигнутых в Турции. По его словам, продолжение обмена пленными с РФ ожидается на выходных

"Домой возвращаются 390 украинцев - 270 военных и 120 гражданских. В выходные ожидаем продолжения процесса. Это результат ежедневной, упорной работы многих людей - и я благодарю каждого, кто работает 24/7 ради жизни и свободы наших граждан. Мы проверяем каждое имя, каждую деталь, чтобы никто не был забыт. Продолжим дипломатические усилия, чтобы возвращение наших людей домой стало реальностью для всех", - подчеркнул глава ОП.

Также Ермак сообщил, что среди тех, кого вернули домой, есть воины, которые находились в неволе с 2022 года.

Кого вернули из плена

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил успешное проведение первого этапа масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000". Из российского плена удалось вернуть 390 граждан Украины - среди них 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц.

"Домой возвращаются 270 Защитников - это военнослужащие ВСУ, в частности ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины. Освобожденные защитники защищали нашу землю на Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также участвовали в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях", - рассказали в КШППВ.

По данным Коордштаба, среди освобожденных - 3 женщины и 387 мужчин. Все освобожденные пройдут медицинское обследование, получат физическую и психологическую реабилитацию, надлежащие выплаты за время пребывания в плену и реинтегрируются в общество.

"Нынешний обмен является частью большого обмена "1000 на 1000". Координационный штаб не останавливает работу и в ближайшее время готовимся к встрече второй группы освобожденных украинских пленников. Работаем над возвращением всех!", - говорится в сообщении.

Как формировали списки

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что освобождение 390 украинских граждан из российского плена стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым на встрече в Стамбуле.

"Это результат четкой координации всех институтов, которые действовали по поручению Президента. Все ключевые органы работали как единая команда с одной целью - вернуть наших людей домой как можно скорее", - подчеркнул Умеров.

В Украину вернулись как военные, так и гражданские, мужчины и женщины. По словам министра, списки формировались по единому критерию - сохранить жизнь.

Глава Минобороны Украины подчеркнул, что в рамках стамбульских договоренностей обмены будут продолжаться еще несколько дней.

"Мы не забываем ни одного. И продолжаем работу, пока не вернем всех", - добавил Умеров.

Смотрите видео заявления Рустема Умерова относительно первого этапа обмена пленными:

Заявление министра обороны Украины об обмене пленными / Фото: скриншот

Обмен пленными 1000 на 1000 - что известно

Как сообщал Главред, 22 мая президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными в формате 1000 на 1000. По его словам, это - один из немногих реальных результатов встречи в Турции.

Процесс контролирует министр обороны Умеров. К работе привлечены ГУР, СБУ, СВР, МВД, омбудсмен и команда Офиса президента.

Накануне обмена Кремль заявил, что Россия готова к обмену пленными с Украиной в формате 1000 на 1000 и уже передала свой список, взамен обвинив Украину в затягивании. Однако представитель ГУР Андрей Юсов опроверг это и заявил, что Украина свой список уже передала

Днем 23 мая президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о завершении "большого обмена пленными" между Украиной и Россией. Также он надеется, что это может стать началом чего-то большего.

Читайте также:

Что такое Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными? Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред