Обмен тысяч человек: в СБУ раскрыли детали масштабного освобождения пленных

СБУ формирует перечень удерживаемых в украинском плену российских военных, которые могут быть переданы РФ.

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В СБУ рассказали о подготовке к обмену пленными / Коллаж: Главред, фото: СБУ, ОП

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Идет подготовка к мерам к обмену тысячи на тысячу человек

Готовится инфраструктура, локации и медицинский персонал

Объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при Службе безопасности Украины уже приступил к подготовительным мерам к обмену тысячи на тысячу человек.

В частности, СБУ формирует перечень удерживаемых в украинском плену российских военных, которые могут быть переданы РФ, сообщает СБУ.

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Кроме того, СБУ вместе с Минздравом и всеми соответствующими структурами нашего государства проводит подготовку к приему украинских воинов, которые сейчас находятся во вражеском плену.

Среди прочего готовится соответствующая инфраструктура, локации и медицинский персонал, необходимые для приема, сопровождения и реабилитации наших военных.

Как сообщалось, договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек была достигнута между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.

Обмен пленными - последние новости по теме

Ранее сообщалось о подготовке к самому масштабному обмену пленными. Киев готовится к обмену пленными с Москвой.

Как сообщал Главред, 16 мая состоялись переговоры Украины и России при посредничестве Турции. Киев и Москва договорились провести масштабный обмен пленными.

В Кремле подтвердили, что стороны работают над обменом пленными. Такое заявление сделал представитель главы РФ Дмитрий Песков. Москва должна передать Киеву 1 000 украинцев, а Киев Москве – 1 000 ее людей.

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Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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