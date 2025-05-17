Обмен тысяч человек: в СБУ раскрыли детали масштабного освобождения пленных

Главное:
- Идет подготовка к мерам к обмену тысячи на тысячу человек
- Готовится инфраструктура, локации и медицинский персонал
Объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при Службе безопасности Украины уже приступил к подготовительным мерам к обмену тысячи на тысячу человек.
В частности, СБУ формирует перечень удерживаемых в украинском плену российских военных, которые могут быть переданы РФ, сообщает СБУ.
Кроме того, СБУ вместе с Минздравом и всеми соответствующими структурами нашего государства проводит подготовку к приему украинских воинов, которые сейчас находятся во вражеском плену.
Среди прочего готовится соответствующая инфраструктура, локации и медицинский персонал, необходимые для приема, сопровождения и реабилитации наших военных.
Как сообщалось, договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек была достигнута между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.
Обмен пленными - последние новости по теме
Ранее сообщалось о подготовке к самому масштабному обмену пленными. Киев готовится к обмену пленными с Москвой.
Как сообщал Главред, 16 мая состоялись переговоры Украины и России при посредничестве Турции. Киев и Москва договорились провести масштабный обмен пленными.
В Кремле подтвердили, что стороны работают над обменом пленными. Такое заявление сделал представитель главы РФ Дмитрий Песков. Москва должна передать Киеву 1 000 украинцев, а Киев Москве – 1 000 ее людей.
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Что за ведомство СБУ?
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
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