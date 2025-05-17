Встреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявление

Кремль допускает встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, если делегации двух стран достигнут определенных договоренностей. Работа делегаций будет продолжена. Сначала нужно выполнить договоренности, которых достигли в Стамбуле, включая обмен пленными 1 000 на 1 000 человек. Об этом заявил кремлевский представитель Дмитрий Песков.
Как сообщают пропагандисты РИА Новости, он прокомментировал переговоры в Стамбуле и заявил, что Москва готова продолжать контакты.
"Работа по украинскому урегулированию будет продолжена", - сказал Песков.
Обмен пленными
Москва согласна на обмен пленными с Украиной.
"Первым делом предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, включая обмен пленными 1 000 на 1 000", - говорит Песков.
Прекращение огня
Также он уточнил, что стороны обменяются условиями для прекращения огня.
"Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, работа ведется", - добавил представитель Кремля.
Встреча Зеленского и Путина
Кроме того, в Кремле утверждают, что встреча Путина и Зеленского возможна, но при "определенных договоренностях делегаций".
"Встреча Зеленского и Путина возможна при достижении определённых договоренностей делегаций двух стран", - заявил Песков.
"Требование по территориям"
Также он ответил на вопрос о том, "требовала" ли Россия от Киева вывести войска из украинских Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
"Нет, мы не будем комментировать никакие условия. Я ещё раз повторяю, переговоры ведутся и должны вестись абсолютно за закрытыми дверями. Это в интересах результативности этих переговоров. Поэтому все такие "сливы" мы комментировать не будем", - отметил Песков.
Переговоры в Стамбуле – главные новости по теме:
Как сообщал Главред, 16 мая состоялись первые за три года прямые переговоры Украины и России. Делегации договорились об обмене пленными. Россияне "приняли к сведению" запрос Киева на встречу Зеленского и Путина. Москва отказалась прекращать огонь.
Россия на переговорах угрожала Украине захватом Харьковской и Сумской областей, написал журналист The Economist Оливер Кэррол. Публично Москва этого не озвучивала, однако пропагандист Россия 1 Евгений Попов подтвердил сведения со ссылкой на "информированный источник".
Позже в СМИ появились так называемые требования Москвы к Киеву. Как написали журналисты Bloomberg, Кремль "хочет", чтобы Украина стала нейтральной и плохо вооруженной страной, отказалась от требований к России по репарациям, а также признала аннексию Крыма, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
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Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
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