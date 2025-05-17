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Встреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявление

Андрей Ганчук
17 мая 2025, 11:42обновлено 17 мая, 12:18
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Россия и Украина обменяются перечнем условий для прекращения огня, Москва подготовит свой вариант.
Встреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявление
Путин и Зеленский могут встретиться, если делегации достигнут определенных договоренностей - Песков / Коллаж: Главред, фото: Офіс президента Украины, Кремль

Кремль допускает встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, если делегации двух стран достигнут определенных договоренностей. Работа делегаций будет продолжена. Сначала нужно выполнить договоренности, которых достигли в Стамбуле, включая обмен пленными 1 000 на 1 000 человек. Об этом заявил кремлевский представитель Дмитрий Песков.

Как сообщают пропагандисты РИА Новости, он прокомментировал переговоры в Стамбуле и заявил, что Москва готова продолжать контакты.

"Работа по украинскому урегулированию будет продолжена", - сказал Песков.

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Обмен пленными

Москва согласна на обмен пленными с Украиной.

"Первым делом предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, включая обмен пленными 1 000 на 1 000", - говорит Песков.

Прекращение огня

Также он уточнил, что стороны обменяются условиями для прекращения огня.

"Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, работа ведется", - добавил представитель Кремля.

Встреча Зеленского и Путина

Кроме того, в Кремле утверждают, что встреча Путина и Зеленского возможна, но при "определенных договоренностях делегаций".

"Встреча Зеленского и Путина возможна при достижении определённых договоренностей делегаций двух стран", - заявил Песков.

"Требование по территориям"

Также он ответил на вопрос о том, "требовала" ли Россия от Киева вывести войска из украинских Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Нет, мы не будем комментировать никакие условия. Я ещё раз повторяю, переговоры ведутся и должны вестись абсолютно за закрытыми дверями. Это в интересах результативности этих переговоров. Поэтому все такие "сливы" мы комментировать не будем", - отметил Песков.

Переговоры в Стамбуле – главные новости по теме:

Как сообщал Главред, 16 мая состоялись первые за три года прямые переговоры Украины и России. Делегации договорились об обмене пленными. Россияне "приняли к сведению" запрос Киева на встречу Зеленского и Путина. Москва отказалась прекращать огонь.

Россия на переговорах угрожала Украине захватом Харьковской и Сумской областей, написал журналист The Economist Оливер Кэррол. Публично Москва этого не озвучивала, однако пропагандист Россия 1 Евгений Попов подтвердил сведения со ссылкой на "информированный источник".

Позже в СМИ появились так называемые требования Москвы к Киеву. Как написали журналисты Bloomberg, Кремль "хочет", чтобы Украина стала нейтральной и плохо вооруженной страной, отказалась от требований к России по репарациям, а также признала аннексию Крыма, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

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Кто такой Дмитрий Песков?

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков война России и Украины переговоры в Стамбуле
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