Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Готовы воевать вечно": в РФ пригрозили захватом еще двух областей Украины

Мария Николишин
16 мая 2025, 17:59
2169
Мединский напомнил украинской делегации, что РФ воевала со Швецией 21 год.
'Готовы воевать вечно': в РФ пригрозили захватом еще двух областей Украины
Заявления российской стороны на переговорах / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Кратко:

  • Мединский сказал, что Россия готова воевать еще несколько лет или вечно
  • РФ согласится на прекращение огня, если Украина выведет войска
  • Представители делегации РФ также угрожали захватить еще две области Украины

Во время переговоров в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия готова воевать сколько нужно, напомнив о войне со Швецией, которая длилась 21 год. Об этом пишет журналист издания The Economist Оливер Кэррол.

"Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три - сколько бы это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго готовы воевать вы?" - процитировал журналист Мединского.

видео дня

В другом заявлении Мединский сказал, что некоторые из тех, кто сидит за столом переговоров, возможно, "потеряет больше своих близких", ведь "Россия готова воевать вечно".

Кроме того, по словам главы российской делегации, РФ согласится на прекращение огня, только если Украина выведет войска из четырех регионов, ни один из которых Россия не оккупировала полностью.

Журналист добавил, что представители делегации также угрожали захватить еще две области Украины - Харьковскую и Сумскую.

В то же время, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что угрожать - это традиционное поведение россиян, которое они потом масштабируют через информационное пространство.

"Так себя вели в СССР, и в имперской России. Но в основном, когда идут угрозы, то желания расходятся с возможностями. Поэтому успокойтесь и не накручивайте себя", - написал он.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский рассказал, что российская сторона направила на переговоры делегацию "очень низкого уровня", в которую не входит ни одно лицо, которое действительно принимает решения в Кремле.

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что главные моменты, которые обсуждали делегации Украины и России - обмен и прекращение огня.

В то же время, издание Sky News сообщило, что на переговорах в Стамбуле страна-агрессор Россия выдвинула нереалистичные требования, которые выходят далеко за рамки всего, что когда-либо обсуждалось.

Читайте также:

Что такое The Economist?

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины переговоры в Стамбуле
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Готовы воевать вечно": в РФ пригрозили захватом еще двух областей Украины

"Готовы воевать вечно": в РФ пригрозили захватом еще двух областей Украины

17:59Война
Переговоры Украины и РФ в Стамбуле: о чем договорились и чего требовали россияне

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле: о чем договорились и чего требовали россияне

17:52Война
Зеленский поговорил с Трампом: что обсудили лидеры стран

Зеленский поговорил с Трампом: что обсудили лидеры стран

17:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Зеленский поставил Лаврова на место после его оскорблений

Зеленский поставил Лаврова на место после его оскорблений

Придет потепление, после чего снова холод: как изменится погода в ближайшее время

Придет потепление, после чего снова холод: как изменится погода в ближайшее время

РФ пошла в наступление на всех направлениях - Зеленский

РФ пошла в наступление на всех направлениях - Зеленский

Заморозки, град и обильные дожди с грозами: стала известна дата опасной погоды

Заморозки, град и обильные дожди с грозами: стала известна дата опасной погоды

Как сказать по-украински "сгущенка": стоит избегать распространенной ошибки

Как сказать по-украински "сгущенка": стоит избегать распространенной ошибки

Последние новости

18:40

Как выглядит дочь Цекало и сестры Веры Брежневой: уже 16 лет

18:15

Вдвое больше: в Украине планируют повысить оплату учителям, названа дата

17:59

"Готовы воевать вечно": в РФ пригрозили захватом еще двух областей Украины

17:52

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле: о чем договорились и чего требовали россиянеВидео

17:46

Порошенко проиграл суд о разделе имущества с женой, обойти санкции не удастся - СМИ

Война продолжится, но у Украины есть два козыря, позволяющие устроить Армагеддон в РФ – ЗагороднийВойна продолжится, но у Украины есть два козыря, позволяющие устроить Армагеддон в РФ – Загородний
17:42

Гривна резко ослабила свои позиции: каким будет курс доллара и евро 19 мая

17:42

"Мы должны усиливать давление": в ЕС заявили о подготовке новых санкций против РФ

17:09

Зеленский поговорил с Трампом: что обсудили лидеры стран

17:03

"Он не согласился ни на что": Зеленский обратился к Путину после переговоров

Реклама
16:49

В 100 гривен уже не уложиться: в Украине дорожает самая доступная рыба

16:47

Большой обмен и прекращение огня: Умеров озвучил новые детали переговоров с РФВидео

16:13

Трамп планирует "решить вопрос" с Путиным по телефону: о чем будут говорить

16:00

Невыполнимые требования и угрозы: чего хотела РФ на переговорах в Стамбуле

15:55

Путин совершил ошибку с переговорами: генсек НАТО выступил с громким заявлением

15:49

Цена выросла на 52 гривны: популярный молочный продукт бьет все рекорды

15:23

Поражает бронетехнику и летит на десятки км: Украина создала новый дрон

15:20

Вопрос встречи Зеленского с Путиным поднимут в Стамбуле: детали от Reuters

15:08

Появился новый прогноз на победителя Евровидения 2025: Украина в лидерах

14:47

И Кейт и Меган рыдали перед королевской свадьбой: почему они поссорились

14:29

Попытки РФ привязать переговоры в Стамбуле к 2022 году не сработают - Ермак

Реклама
14:25

РФ "выгнала" США с переговоров в Стамбуле, украинская сторона возмущена – СМИ

14:24

Насыпало много снега и ударил мороз: где в Украине свирепствует непогодаВидео

14:15

Осталось три недели: на украинцев могут наложить штрафы до 25 тысяч гривен

13:54

В Украину вернули тела 909 погибших защитников с самых "горячих" направлений

13:54

Слава из "Неангелов" воссоединилась с мужем Каминским

13:47

Тренеры назвали самое важное упражнение для людей 60+ без посещения спортзала

13:40

Пока идут переговоры, РФ ударила баллистикой по одной из областей Украины: детали

13:39

"Все, пока": Елена Зеленская рассказала о трудном разговоре с мужем

13:19

Дожди и похолодание накроют Украину: стала известна погода в выходные

13:17

Трамп анонсировал переговоры с Путиным и назвал вероятные сроки

13:15

Украинцы могут получить 29 тысяч денежной помощи: кто претендует на выплату

12:50

Специально приехала из Крыма: Мишина встретилась с мамой и показала ее фото

12:36

Переговоры в Стамбуле: онлайн-трансляция встречи Украины и РФ

12:35

Только гений найдет 3 отличия за 15 секунд: чем отличаются два детектива

12:33

Почему 17 мая опасно ходить в лес: какой церковный праздник и день ангела

12:29

Украина догоняет Польшу в ценах: где дешевле продуктовая корзинаФото

12:15

"Прекращения огня не будет": мрачный прогноз насчет переговоров в Стамбуле

12:05

Нокаут для экономики: в Politico узнали, какие санкции ЕС готовит против России

11:34

Заморозки, град и обильные дожди с грозами: стала известна дата опасной погоды

11:34

Бывший бойфренд Рианны избил своего продюсера, его арестовали

Реклама
11:27

Китайский гороскоп на завтра 17 мая: Козлам - месть, Петухам - раздражение

11:25

У Трампа случилась большая радость: что произошло

11:24

Свидетельства Свинарчука станут приговором для Порошенко, когда его экстрадируют в Украину — эксперт

11:24

В Стамбуле начались переговоры по Украине: кто представляет стороны и о чем будут говорить

11:05

РФ продвинулась в двух районах на Донбассе: в DeepState назвали направления

10:51

Гороскоп Таро на сегодня 16 мая: Львам - новая глава, Стрельцам осознать силу и идти вперед

10:36

Можно ли дарить пустой кошелек: священник дал однозначный ответВидео

10:35

Гранд-финал Евровидения 2025: под каким номером выступит Украина

10:27

Как ухаживать за клубникой в мае: ягоды вырастут крупными и сочными

10:21

РФ атаковала дронами Одесчину: трое раненых, уничтожен дом директора зоопаркаФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять