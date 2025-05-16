'Готовы воевать вечно': в РФ пригрозили захватом еще двух областей Украины

Мединский напомнил украинской делегации, что РФ воевала со Швецией 21 год.

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Заявления российской стороны на переговорах / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Кратко:

Мединский сказал, что Россия готова воевать еще несколько лет или вечно

РФ согласится на прекращение огня, если Украина выведет войска

Представители делегации РФ также угрожали захватить еще две области Украины

Во время переговоров в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия готова воевать сколько нужно, напомнив о войне со Швецией, которая длилась 21 год. Об этом пишет журналист издания The Economist Оливер Кэррол.

"Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три - сколько бы это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго готовы воевать вы?" - процитировал журналист Мединского. видео дня

В другом заявлении Мединский сказал, что некоторые из тех, кто сидит за столом переговоров, возможно, "потеряет больше своих близких", ведь "Россия готова воевать вечно".

Кроме того, по словам главы российской делегации, РФ согласится на прекращение огня, только если Украина выведет войска из четырех регионов, ни один из которых Россия не оккупировала полностью.

Журналист добавил, что представители делегации также угрожали захватить еще две области Украины - Харьковскую и Сумскую.

В то же время, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что угрожать - это традиционное поведение россиян, которое они потом масштабируют через информационное пространство.

"Так себя вели в СССР, и в имперской России. Но в основном, когда идут угрозы, то желания расходятся с возможностями. Поэтому успокойтесь и не накручивайте себя", - написал он.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский рассказал, что российская сторона направила на переговоры делегацию "очень низкого уровня", в которую не входит ни одно лицо, которое действительно принимает решения в Кремле.

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что главные моменты, которые обсуждали делегации Украины и России - обмен и прекращение огня.

В то же время, издание Sky News сообщило, что на переговорах в Стамбуле страна-агрессор Россия выдвинула нереалистичные требования, которые выходят далеко за рамки всего, что когда-либо обсуждалось.

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Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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