Китай послал тайный сигнал: Зеленский впервые раскрыл детали переговоров в Стамбуле

Зеленский рассказал о возможных результатах переговоров в Стамбуле и ответил на скандальные заявления Виткоффа относительно тем разговора с Путиным.

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Зеленский впервые назвал детали переговоров в Стамбуле - что там будет / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какой ожидается результат переговоров в Стамбуле

Какой сигнал послал Китай Украине

Хватит ли России 30 дней тишины для подготовки наступления

Перед запланированными переговорами в Стамбуле 15 мая 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, на которой отметил необходимость личной встречи с президентом России Владимиром Путиным для достижения мира.

Главред собрал главные заявления президента Украины Владимира Зеленского.

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Какой ожидается результат переговоров в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает конкретного результата от потенциальной встречи с российским лидером Владимиром Путиным - прежде всего речь идет о прекращении огня.

"Я рассматриваю в любом случае результат. Результат номер один - это безусловное прекращение огня. Безусловное прекращение огня на сегодня, и согласно опыту всех этих дней, месяцев, не может обеспечить любой человек со стороны России, кроме Путина", - отметил Зеленский, комментируя свои планы на возможную встречу с главой Кремля.

На пресс-конференции он отметил, что Россия уже подала сигнал о возможности прямых переговоров, а Соединенные Штаты выразили поддержку такому диалогу между главами двух государств. Зеленский подчеркнул, что лично одобрил инициативу Вашингтона, ведь Киев открыт к любым путям, которые могут привести к завершению войны.

Президент подчеркнул, что если Путин действительно продемонстрирует готовность к прекращению огня, это позволит перейти к обсуждению других ключевых вопросов завершения конфликта. В таком случае, по его словам, появится политическая воля, которая откроет путь к контактам между представителями обоих государств.

"Если он боится, просто со мной так встретиться... Я считаю, что мы должны в любом диалоге идти к главному. Удовлетворения обе стороны от диалога не получат. Поэтому, значит, мы можем получить результат, что гораздо важнее любых эмоций", - добавил Зеленский.

Китай прислал сигнал о 30-дневном перемирии

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила от Китая сигнал поддержки 30-дневного режима прекращения огня накануне 9 мая.

"Мы получили сигнал от китайской стороны, что они поддерживают 30-дневное прекращение огня, которое предлагает Украина. А также сигналы от Китая и других государств, что было бы справедливо идти к полному прекращению огня, и чтобы в эти даты - с 8 по 10 мая - была безопасность в регионе, где будут находиться многие лидеры, включая Китай", - сказал президент.

Какова позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Он подчеркнул, что Киев выполнил свои обязательства - в частности, не наносил удары по параду в РФ 9 мая, подтверждая последовательность в своих действиях.

Зеленский также напомнил, что 10 мая состоялась встреча украинской делегации с европейскими лидерами. По его словам, все партнеры согласились, что необходимо достичь по крайней мере месячного прекращения боевых действий, и если Москва не поддержит эту инициативу, против нее будут введены серьезные санкции, в частности против энергетического и банковского секторов.

Будет ли Трамп на переговорах - о чем Зеленский будет говорить с Путиным

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина сделает все возможное, чтобы встреча с Путиным состоялась.

"Если Путин действительно готов не только в медиа, а в реальной жизни встречаться, и тогда на уровне лидеров мы сделаем все, чтобы договориться о прекращении огня. Потому что именно с ним я должен договариваться о прекращении огня. Потому что только он это решает", - отметил президент.

Он также сообщил, что Киев пригласил президента США Дональда Трампа присоединиться к переговорам в Турции, но его участие пока не подтверждено.

"Я не знаю решение президента США. Но в любом случае, если бы он подтвердил свое участие, я думаю, что это бы имело дополнительный импульс к тому, чтобы Путин прилетел", - резюмировал Зеленский.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Как пройдет встреча с Путиным

Зеленский признался, что не представляет, как именно пройдет эта встреча в Турции в четверг, но подчеркнул, что Украина настроена на мир и готова делать необходимые шаги для этого.

"Не знаю. Даже не представляю. Ну давайте так, я готов к встрече. С этим человеком я встречался в 2019 году, в декабре. Абсолютно понимаю, о чем говорить - правда на нашей стороне", - сказал Зеленский.

По его мнению, важно сделать первый шаг ради людей, ведь мир поддерживает усилия, направленные на завершение войны, прежде всего - ради украинцев.

О ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что высказывания специального посланника президента США Стива Уиткоффа по темам переговоров между Украиной и Россией идеологически перекликаются с риторикой Москвы.

"Что касается тех пунктов (которые озвучил Уиткофф относительно темы переговоров между Украиной и Россией в Турции - ред.), это были соответствующие сигналы от США, когда были встречи, мне кажется еще в Лондоне или во Франции, когда США давали такие сигналы. Мне они понятны, я эти сигналы много раз видел в разном формате. И от разведок, и от различных переговорщиков этого процесса. Мне кажется, что прежде всего это сигналы России. По моему мнению, идеологически это очень похоже на них - по ЗАЭС, доступу к воде и так далее. Как так - пойти на какой-то компромисс, но не пойти ни на какой компромисс", - сказал Зеленский.

Что известно о Запорожской АЭС / Инфографика: Главред

Зеленский напомнил, что неоднократно подчеркивал: Запорожская АЭС - чрезвычайно сложный объект, управление которым должна осуществлять исключительно украинская сторона. Кроме того, станция требует значительных инвестиций.

По словам президента, украинские специалисты и аналитики отмечают, что восстановление полноценной работы ЗАЭС займет минимум 2-2,5 года. Точная сумма необходимых вложений пока неизвестна. Однако станция является украинской собственностью, поэтому без участия Украины она не сможет работать.

Президент также напомнил, что уже поднимал вопрос предложений по "передаче" ЗАЭС России, в частности относительно доступа к водным ресурсам, которые необходимы для ее безопасности, а также условий проживания персонала.

"Пока это выглядит так, что были такие предложения. Сначала - прекращение огня, а потом будем говорить о станции", - сказал Зеленский.

Об отказе Путина от переговоров и новых санкциях

Встреча в Стамбуле станет ключевым моментом в вопросе прекращения огня: ее отмена будет свидетельствовать о нежелании России завершить войну. В таком случае Запад должен перейти к более жестким действиям и ввести сильные санкции.

"Я считаю, что это значит, что не будет никакого результата в том или ином формате. Любых встреч и тому подобное. Все зашло уже достаточно глубоко в вопрос прекращения огня. Украина (поддержала - ред) все сигналы, все предложения, любые моменты, которые были предложены теми или иными сторонами, странами, Соединенными Штатами, странами Европы и т.д.", - заявил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина уже продемонстрировала полную конструктивность и четко показала свою готовность к завершению войны - теперь ход за Россией.

Что известно о санкциях против России / Инфографика: Главред

По его словам, отказ Путина приехать на переговоры и дальнейшие манипуляции являются последним доказательством того, что РФ не стремится к миру. Следовательно, все конкретные обещания, данные США, ЕС и мировыми лидерами, должны быть реализованы, иначе Россию не удастся заставить к деэскалации.

. "Мы ожидаем, что во время заседания лидеров (стран Европы - ред.) это (введение санкций против России - ред.) будет рассмотрено, и будет сильный пакет. Я откровенно хотел бы, чтобы пакет был минимум на том же уровне, на котором сейчас есть предложение в Конгрессе (США) Линдси Грэма по сильным санкциям по энергетике, по банковской системе. Там сильный пакет. То, что я видел, считаю, что там достаточно сильный пакет. Если Европа к своему пакету может добавить аналоги сильных шагов США, мы были бы благодарны. Это очень важно. Не пакет ради пакета, а сильный пакет, который будет влиять еще на экономику России", - сказал Зеленский.

Хватит ли России 30 дней тишины для подготовки наступления

Президент Владимир Зеленский заявил, что 30 дней для России - мало, чтобы она полностью восстановила силы и подготовилась к новому наступлению.

"Никто не знает заранее, что будет, что произойдет. Я считаю, что этого срока никому не будет достаточно, чтобы восстановить силы наполну. То есть 30-ти дневное прекращение огня - это больше о деэскалации и о возможности открыть диалог. Именно об этом идет речь", - сказал глава государства.

В то же время он раскритиковал российское требование о прекращении поставок вооружения Украине на время перемирия, назвав его бессодержательным.

По его словам, поставки вооружения не осуществляются мгновенно, а растянуты во времени, ведь то, что отправилось из США полгода назад, поступает только сейчас. Зеленский отметил, что прекращение таких поставок ничего не изменит, ведь оружие уже есть в Европе. Это условие, по его словам, непродуманное и не имеет реального смысла, его выдвигают только те, кто не понимает логистики поставок оружия.

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