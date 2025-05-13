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Экономика РФ будет под мощным ударом: Зеленский - о больших санкциях партнеров

Ангелина Подвысоцкая
13 мая 2025, 17:44обновлено 13 мая, 18:17
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Европа и США введут мощные санкции против РФ, если Путин не согласится на прекращение огня в Украине.
Зеленский, Путин
Какие санкции введут против РФ, если не будет результата от переговоров / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • Зеленский ожидает встретиться с Путиным в Турции
  • Против РФ введут жесткие санкции, если РФ откажется от прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский планирует полететь в Турцию, чтобы провести личные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Если Путин не прибудет на переговоры, это будет говорить о том, что он не готов заканчивать войну. В то же время Зеленский будет считать неудачей, если от переговоров с российской стороной не будет результатов. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Зеленский отметил, что хочет договориться с РФ о полном прекращении огня сроком минимум на 30 дней. Если Путин не согласится на это, то страны-партнеры задействуют инструменты давления в виде санкций.

видео дня

"Если Россия не покажет желание закончить эту войну, а показать это можно только первым начальным шагом - прекращение огня. Если она это не сделает, я считаю, что будут задействованы все санкционные инструменты", - сказал Зеленский.

Он добавил, что против РФ должен быть введен сильнейший пакет санкций, если в Стамбуле не состоится встреча между Украиной и Россией. Это будут санкции за нежелание заканчивать войну.

"Это должен быть самый сильный пакет санкций. Потому что это воля к окончанию войны или нет. То есть это четкий сигнал, что они не хотят и не собираются заканчивать войну. Или наоборот они продемонстрируют, что они не только с ядерным оружием серьезные, но и без него на что-то способны. Поэтому, мне кажется, (надо - ред.) сильный пакет Соединенных Штатов, сильный пакет Европы, будем очень благодарны", - заявил президент Украины.

санкции
Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Эти санкции могут быть введены уже в мае на заседании стран Европы.

"Это может быть середина или конец месяца. Мы ожидаем, что именно во время заседания лидеров это будет рассмотрено и будет сильный пакет. Я хотел бы, чтобы пакет был минимум на том же уровне, на котором сейчас есть предложение в Конгрессе от Линдси Грэма по санкциям по энергетике, по банковской системе. Там сильный пакет, то что я видел, я считаю, что это сильный пакет. Если Европа к своему пакету может добавить аналоги сильных шагов США, мы были бы благодарны. Это важно - не пакет ради пакета, а сильный пакет, который будет влиять еще на экономику России", - подчеркнул президент.

Санкции против РФ - главные новости

Ранее сообщалось о том, что Берлин выдвинул ультиматум Путину. Если Москва не примет это требование, то "начнется подготовка" к новым санкциям.

Напомним, ранее "коалиция желающих" поставила РФ жесткий ультиматум. Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины подготовили совместное заявление по итогам встречи в Киеве.

Как сообщал Главред, лидеры Франции и Великобритании выступили с жестким заявлением, пригрозив России новыми санкциями в случае отказа от соблюдения прекращения огня.

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