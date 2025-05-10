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Европейские лидеры обратиться к Путину и пригрозили новыми санкциями - детали

Марина Фурман
10 мая 2025, 16:15
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Если Путин откажется от 30-дневного прекращения огня, то будут последствия, уверяют лидеры Европы.
Зеленский, Стармер, Макрон, Путин
Европейские лидеры сделали заявления о 30-дневном прекращении огня / Коллаж: Главред, фото УНИАН, kremlin.ru

Основное:

  • В Киеве состоялась встреча лидеров "коалиции решительных"
  • Если Путин откажется прекратить огонь, то Украине усилят военную помощь, а против РФ введут новые санкции

Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер заявили, что против России могут ввести новые санкции. Их введут, если Москва откажется от 30-дневного перемирия с Украиной. Об этом они заявили на "коалиции решительных" в Киеве.

Европейские лидеры вспомнили заявление спикера Кремля Дмитрия Песков по поводу условий для 30-дневного перемирия с Украиной.

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"Россия и Путин должны сесть за стол для обсуждения 30-дневного прекращения огня. Или они подвергнутся санкциям, если этого не произойдет. В этом мы едины и мы хотим, чтобы это прозвучало четко, именно этому посвящено заседание этой коалиции", - заявил Стармер, передает корреспондент РБК-Украина.

Премьер-министр Британии добавил, если Путин откажется прекратить огонь, то Европа вместе с президентом США Дональдом Трампом усилят военную помощь Украине.

"Если Путин не вернется на путь мира, мы ответим. Вместе с президентом Трампом мы усилим нашу помощь оборонной мощи Украины, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров", - сказал Стармер.

К тому же президент Франции Эммануэль Макрон заявил, если Путин все же согласится на перемирие с Украиной, то нужны механизмы контроля за прекращением огня и наказания за нарушения. Для этого уже подготовлен новый пакет санкций.

"Если Россия не согласится, она столкнется с последствиями дополнительных санкций и усиления поддержки Украины. Новый пакет санкций готов. И в последующие дни будем решать, вместе с США будем общаться, готовиться", - подчеркнул он.

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Санкции против России / Инфографика: Главред

Прекращение огня - последние новости Украины

Напомним, лидеры "коалиции решительных" во время встречи в Киеве позвонили президенту США Дональду Трампу. После разговора министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что стране-агрессору России поставили дедлайн для согласия на прекращение огня.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в РФ поддерживают идею 30-дневного перемирия. Однако они согласятся на это, только если Украина выполнит их требования. Первое требование Москвы - остановка поставок западного вооружения в Украину, второе - прекращение подготовки украинских военных.

Как писал Главред, в Reuters отметили, что о прекращении огня между Украиной и Россией могут объявить в ближайшие часы или дни. США и Европа заканчивают подготовку предложения о 30-дневном перемирии.

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Кир Стармер - что о нем известно

Сэр Кир Родни Стармер - британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016-2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. Премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года.

По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал все возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха.

Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твердой поддержки Украины в отражении российского вторжения.

В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Премьер-министр Британии посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты.

"Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей на окраинах Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками.

"Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

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перемирие санкции война в Украине санкции против России режим прекращения огня Эммануэль Макрон Кир Стармер
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