'Зеленский пойдет на это': назван неожиданный сценарий перемирия в Украине

Если РФ нарушит прекращение огня, возможно ужесточение санкций, считает эксперт.

https://glavred.info/world/zelenskiy-poydet-na-eto-nazvan-neozhidannyy-scenariy-peremiriya-v-ukraine-10663496.html Ссылка скопирована

Какое перемирие ждет Украину / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что сказал Фесенко:

США и Россия заинтересованы в возобновлении переговоров, но имеют разные цели

Возможные сценарии прекращения огня: частичное (воздух и море) или полное (мирное соглашение с уступками Украины)

После встречи с Владимиром Зеленским, Дональд Трамп высказал предложение 30-дневного безусловного прекращения огня. Свою аналитику по этому вопросу высказал для Главреда председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Отложение переговоров: временное или окончательное?

Он обратил внимание, что, учитывая подготовку к празднованию 9 мая в России и визиты иностранных лидеров, в частности Си Цзиньпина, обсуждение мирных переговоров с Трампом отложено на более поздний срок. Но тема переговоров не закрыта, а лишь отложена на некоторое время.

видео дня

"Мой прогноз - на следующей неделе переговоры возобновятся. Другое дело - удастся ли договориться о прекращении огня. Россия имеет свои требования, и договориться будет непросто. Американцы об этом говорят открытым текстом. И Трамп сказал, что, в идеале, должно быть тридцатидневное перемирие. Обратите внимание - он сказал: "в идеале", хотя Джей Ди Вэнс вообще считает, что договориться не удастся", - говорит эксперт.

Чего ждут США и РФ от переговоров?

По словам Фесенко, и США, и Россия заинтересованы в возобновлении переговоров, и не только по Украине:

Россия заинтересована в возобновлении переговоров о встрече Трампа с Путиным, нормализации дипломатических отношений, экономике и так далее.

США важно, чтобы были договоренности именно по прекращению войны в Украине.

Поэтому, по мнению Фесенко, с высокой вероятностью переговоры будут восстановлены, Россия вернется к ним. А вот будет ли результат - вопрос открытый.

Какие вероятные сценарии мирных вариантов?

По словам Владимира Фесенко, возможное прекращение огня может иметь несколько вариантов:

1. Частичное прекращение огня. Возможен компромиссный вариант - договоренность о прекращении огня в воздухе и на море. Относительно прекращения войны на суше - это возможно только в том случае, если Россия поймет, что не сможет выиграть войну в ближайшие месяцы.

"Поэтому наиболее выгодный для России сценарий - вести переговоры и продолжать войну еще несколько недель или месяц. Для Трампа, вероятно, дедлайном станет его день рождения - 14 июня. Маркером такого сценария будет очень простым: когда в каком-то городе - например, в Саудовской Аравии или Турции - начнется подготовка к подписанию соглашения. Мы это увидим по дипломатическим сообщениям, по заявлениям о том, что стороны согласовали тот или иной вариант соглашения о прекращении огня", - говорит эксперт.

2. Не просто прекращение огня, а мирное соглашение. Этот вариант продвигает Россия. В соглашении будут документально зафиксированы уступки Украины относительно НАТО, статуса русского языка и тому подобное. Договориться об этом будет чрезвычайно трудно, а в некоторых вопросах - например, о статусе оккупированных территорий - практически невозможно.

"Если американцы не отбросят свою первоначальную стратегию - сначала надо договориться о прекращении огня, а уже потом обо всем остальном - тогда определенный шанс, чтобы договориться или о частичном прекращении огня, или о полном прекращении на 30 дней с последующей пролонгацией, все же будет. Однако гарантий этого нет. Когда договорятся - это будет видно по риторике обеих сторон о подготовке к подписанию", - говорит Фесенко.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Какие риски для Украины и возможные сценарии развития событий?

В то же время аналитик не исключает, что возможны и другие признаки приближения договоренностей. В частности, если будет достигнуто прекращение огня, Трамп, вероятно, организует публичную встречу с Путиным и Зеленским. Хотя подписание документов не планируется, их присутствие будет важным для создания имиджа успешного посредничества. Однако, решающим фактором станет готовность Путина к такой встрече, а не позиция Зеленского.

"Единственный реальный вариант завершения войны - это соглашение о прекращении огня. Зеленский пойдет на это, потому что он понимает, что затягивание войны играет на руку России и будет ослаблять наши позиции. Это очевидно всем экспертам - военным и политическим. Те, кто не живет иллюзиями, понимают, что Россия имеет меньше экономических проблем, чем мы, к сожалению, особенно в контексте следующего года", - говорит эксперт.

Также эксперт напомнил, что еще два месяца назад, 11 марта, Украина и США уже подписали совместное политическое заявление о поддержке тридцатидневного прекращения огня с последующей пролонгацией, на что не согласилась Россия.

Что будет, если РФ нарушит прекращение огня?

Если же РФ не поддержит прекращение огня и сейчас (или же в очередной раз его нарушит), тогда возможно усиление санкций.

"Но при этом "адских санкций" или разрыва дипломатических отношений между США и Россией не будет. В лучшем случае - возобновление поставок оружия Украине за деньги. Но возвращения к масштабной поддержке, как при Байдене, не будет. Не стоит жить в иллюзиях", - говорит Фесенко.

Резюмируя, эксперт подчеркнул, что, к сожалению, не стоит исключать и плохой для Украины сценарий, когда Трамп может свернуть диалог с нами и продолжить его с Россией, потому что ему интересно договориться с ней по экономическим вопросам.

Прекращение огня в Украине - что известно

Как сообщал Главред, недавно стало известно, что заставит РФ прекратить войну. Наличие экономических ресурсов определяет, сможет ли РФ продолжать противостояние.

Не секрет, что Украина и РФ могут договориться о 30-дневном перемирии. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что есть большие шансы на продолжение "трехдневного перемирия".

Также стало известно, что РФ готова согласиться на 30-дневное перемирие, но выдвинула условия. Также в Кремле заявили, что Москва благодарна США и Дональду Трампу за усилия по урегулированию в Украине.

Больше важных новостей:

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред