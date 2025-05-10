РФ готова согласиться на 30-дневное перемирие, но выдвинула условия: что она хочет

Песков сказал, при каких условиях Россия согласится на перемирие продолжительностью 30 дней.

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РФ готова согласиться на 30-дневное перемирие, но выдвинула условия/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скрин с видео

Кратко:

РФ готова к 30-дневному перемирию, но выдвигает свои условия

Первое требование - оккупанты хотят, чтобы остановились поставки западного вооружения в Украину

Второе требование - прекращение подготовки украинских военных

В стране-агрессоре России заявили, что они поддерживают идею 30-дневного перемирия. Однако они согласятся на это, только если Украина выполнит их требования. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает ABC News.

"Россия благодарна США и Дональду Трампу за усилия по урегулированию в Украине. Россия сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с необходимостью учесть нюансы. Нужно понять, что имеет в виду Фридрих Мерц, говоря о возможности начала перемирия уже в эти выходные", - сказал Песков. видео дня

По его словам, первое требование России - остановка поставок западного вооружения в Украину, второе - прекращение подготовки украинских военных. По его словам, только при условии выполнения таких требований РФ согласится на 30-дневное перемирие.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что США и Евросоюз хотят выдвинуть стране-агрессору России ультиматум с требованием согласится на 30-дневное прекращение огня, иначе против РФ введут новые санкции.

Предложение о 30-дневном перемирии - последние новости

Как ранее сообщал Главред, канцлер Германии назвал дату, когда Украина и РФ могут договориться о 30-дневном перемирии. Фридрих Мерц считает, что есть большие шансы на продолжение "трехдневного перемирия".

Также ранее сообщалось, что США мощно давят на РФ - в ОП рассказали, на каком этапе переговоры о перемирии. США подготовили законопроект о санкциях против РФ, если Путин не согласится на перемирие.

Сейчас продолжаются консультации по прекращению огня в Украине на срок 30 дней. России грозят мощные санкции в случае отказа, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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