Фицо сделал заявление в пользу РФ: что пообещал премьер Словакии Путину

Читайте в материале:
- Почему Фицо угрожает вето против санкций ЕС
- В каких случаях Словакия действительно может заблокировать решение
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о готовности Братиславы использовать право вето в ЕС относительно запрета на импорт российских энергоресурсов. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча состоялась 9 мая. В ходе переговоров Фицо заявил российскому лидеру:
"Если нужно, чтобы (с запретом на поставки в страны ЕС энергоресурсов из России - ред.) согласились все 27 государств-членов, то мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов".
Впрочем, реальная возможность такого вето зависит от юридического формата решения. Если речь идет о санкциях ЕС в рамках общей внешней политики и политики безопасности, то для их принятия действительно нужно единодушие - и здесь Словакия может заблокировать соответствующее решение.
Однако, в случае, если ограничения вводятся в рамках внутреннего энергетического регулирования, решения могут приниматься по процедуре квалифицированного большинства - без права вето отдельных стран.
Санкции против России - последние новости
Как писал Главред, республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.
Тем временем Украина консультируется с США относительно новых санкций. Основная цель - ударить по "болевым точкам" России, чтобы принудить ее к серьезному дипломатическому диалогу и завершению войны.
Представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что в Европейском Союзе рассматривают санкции против страны-агрессора России как важный рычаг давления. Любое смягчение санкций против Москвы будет возможно только для достижения прочного мира между РФ и Украиной.
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Кто такой Роберт Фицо
Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.
В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.
Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.
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