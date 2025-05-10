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Фицо сделал заявление в пользу РФ: что пообещал премьер Словакии Путину

Руслан Иваненко
10 мая 2025, 01:36
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Премьер Словакии пообещал Кремлю заблокировать запрет на импорт российских энергоресурсов.
Фицо сделал заявление в пользу РФ: что пообещал премьер Словакии Путину
Словакия готовит вето на энергосанкции / коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Читайте в материале:

  • Почему Фицо угрожает вето против санкций ЕС
  • В каких случаях Словакия действительно может заблокировать решение

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о готовности Братиславы использовать право вето в ЕС относительно запрета на импорт российских энергоресурсов. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча состоялась 9 мая. В ходе переговоров Фицо заявил российскому лидеру:

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"Если нужно, чтобы (с запретом на поставки в страны ЕС энергоресурсов из России - ред.) согласились все 27 государств-членов, то мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов".

Впрочем, реальная возможность такого вето зависит от юридического формата решения. Если речь идет о санкциях ЕС в рамках общей внешней политики и политики безопасности, то для их принятия действительно нужно единодушие - и здесь Словакия может заблокировать соответствующее решение.

Роберт Фицо
Роберт Фицо / Инфографика- Главред

Однако, в случае, если ограничения вводятся в рамках внутреннего энергетического регулирования, решения могут приниматься по процедуре квалифицированного большинства - без права вето отдельных стран.

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

Тем временем Украина консультируется с США относительно новых санкций. Основная цель - ударить по "болевым точкам" России, чтобы принудить ее к серьезному дипломатическому диалогу и завершению войны.

Представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что в Европейском Союзе рассматривают санкции против страны-агрессора России как важный рычаг давления. Любое смягчение санкций против Москвы будет возможно только для достижения прочного мира между РФ и Украиной.

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Кто такой Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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