Евросоюз может ослабить санкции против РФ: на что должен пойти Кремль

В ЕС заявили, что пока не ведутся переговоры с США по смягчению санкций против России.

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При каком условии могут ослабить санкции против России / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Санкции против РФ - важный рычаг давления

Ограничения могут смягчить только для достижения мира между Украиной и РФ

В Европейском Союзе рассматривают санкции против страны-агрессора России как важный рычаг давления. Любое смягчение санкций против Москвы будет возможно только для достижения прочного мира между РФ и Украиной. Об этом заявил главный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в интервью Bloomberg TV.

О'Салливан, комментируя требования России об отмене санкций для заключения перемирия с Украиной в Черном море, отметил, что Европа с США еще не обсуждали вопрос ослабления ограничений.

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"Европейский союз считает, что это очень важный рычаг давления в любых переговорах с Россией, и его следует использовать, но использовать разумно и медленно, и только в контексте достижения решения, которое будет представлять собой прочный и устойчивый мир", - подчеркнул главный представитель ЕС.

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Напомним, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что не исключает ослабления санкций против России в обмен на согласие на прекращение огня в Черном море. Возможна и противоположная ситуация - ограничения могут быть усилены.

Позже Главред писал, что администрация США готовится к более жесткому давлению на Россию из-за ее затягивания переговоров по прекращению огня, а Дональд Трамп выражает разочарование поведением Владимира Путина.

Недавно представитель Европейской комиссии сообщил, что вывод российских войск из Украины будет одним из главных условий для отмены или изменения санкций ЕС против страны-агрессора.

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