'Путь вперед': СМИ раскрыли детали будущих агрессивных санкций Трампа против РФ

Трамп хочет усилить давление на Россию путем введения новых санкций против российского "теневого флота", который занимается транспортировкой нефтепродуктов.

https://glavred.info/war/put-vpered-smi-raskryli-detali-budushchih-agressivnyh-sankciy-trampa-protiv-rf-10652342.html Ссылка скопирована

У Трампа уже определили мишень для давления на Россию / Коллаж Главред, фото: Donald Trump/Facebook, kremlin.ru

Вкратце:

Трамп разочарован действиями Путина по затягиванию мирного процесса

Белый дом планирует усилить давление на РФ введя санкции против "теневого флота"

Администрация США готовится к более жесткому давлению на Россию из-за ее затягивания переговоров по прекращению огня, а Дональд Трамп выражает разочарование поведением Владимира Путина. В центре внимания - ужесточение санкций, в частности против российского "теневого флота", который играет ключевую роль в нелегальных продажах нефти. Об этом сообщает корреспондент Fox News Жаки Генрих в соцсети X со ссылкой на источники.

Отмечается, что Трамп разочарован Путиным и считает, что Россия затягивает переговоры о полном прекращении огня. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что администрация планирует активное введение санкций, в частности против российского "теневого флота".

видео дня

"Обсуждается "путь вперед". Мне сказали, что соблюдение санкций пока является низким - неофициально оценивается примерно на "уровне 3 из 10" - и запрет "теневого флота" России, который перевозит нелегальную нефть через Балтийское море, был бы легкой мишенью для давления", - говорится в сообщении.

По информации Fox News, значительная часть флота уже находится под санкциями, а 70% нелегальной продажи российской нефти осуществляется через него.

Какие самые громкие предвыборные обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Обострение отношений между Трампом и Путиным - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп не исключает возможности введения вторичных санкций против России, если ее лидер Владимир Путин "не справится со своей работой".

В интервью телеканалу NBC Трамп резко раскритиковал действия Кремля в отношении Украины и пригрозил введением дополнительных тарифов на российскую нефть, если Москва не согласится на прекращение огня.

Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко отметил, что Трамп недоволен поведением Путина, поскольку в конце апреля, когда истекает 100 дней его президентства, прогресса в вопросе прекращения боевых действий в Украине нет.

Другие новости:

Что такое Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред